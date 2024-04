04/04/2024 - 17:50

Bordeaux (France), le 4 avril 2024 - Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et ses comptes 2023. Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 3 avril 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Chiffres clés de l'exercice 2023 2022 Nombre de projets en développement 25 13 Budget d'investissement total (Md USD) 5,5 1,8 Effectif moyen sur l'exercice1 89 57 Chiffre d'affaires (en K€) 3 935 3 462 Résultat de cession de titres2 (en K€) - 1 041 Résultat net consolidé (en K€) -7 839 -3 371 Capitaux propres (en K€) 100 695 107 410 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en K€) 62 668 87 359

Salariés et contractants dans les pays où l'entreprise n'a pas d'entité juridique dédiée Entrée d'investisseurs dans les sociétés projet

Enrichissement et avancées significatives du portefeuille de projets

Le déploiement commercial et le développement des projets dans toutes les régions où nous sommes installés sont restés une priorité en 2023. Ces projets sont reconnus par les financeurs internationaux comme des solutions techniquement fiables et économiquement pertinentes : notre projet à la Barbade est le premier projet soutenu par la Banque Mondiale et le Green Climate Fund (GCF).

Ainsi, malgré un environnement économique défavorable, et une complexité croissante des étapes de développement, l'année 2023 a permis de conclure des avancées significatives sur certains projets, qui sont désormais susceptibles d'entrer en construction en 2024/2025, notamment en Namibie, au Mexique ou encore en Indonésie.

Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le Groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.

Stabilité du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé 2023 s'établit à 3,9 M€ (contre 3,5 M€ en 2022), dont 3,2 M€ d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) hors refacturations sans marge de services sous-traités à des prestataires extérieurs. Il est composé principalement de l'activité de développement sur les contrats RSB, projet situé à la Barbade pour 2,9 M€ (contre 3,0 M€ en 2022), et Newgen, à Trinidad et Tobago pour 0,8 M€ (néant en 2022).

Pour l'exercice 2023, les prestations de développement fournies par HDF sur les projets dont le groupe reste actionnaire majoritaire, et dont l'impact est neutralisé dans les comptes consolidés, représentent 1,1 M€ (contre 3,0 M€ en 2022). Ces projets viendront contribuer au chiffre d'affaires consolidé du groupe à partir de l'entrée d'investisseurs et de la perte du contrôle dans la société projet. A cette date, la création de valeur précédemment éliminée dans les comptes consolidés sera reconnue par le biais du résultat de cession des participations.

Des investissements significatifs en lien avec le plan stratégique

L'évolution des charges opérationnelles reflète le bon déroulement du plan de développement du Groupe.

Le capital humain reste pour HDF le premier investissement d'avenir. Au cours de l'exercice 2023, le Groupe a ainsi poursuivi le renforcement de ses équipes. L'effectif moyen (salariés et contractants) atteint 89 personnes en 2023 contre 57 en 2022, une progression principalement liée au doublement des expertises techniques dédiées aux projets et au programme industriel.

Les coûts de personnel progressent ainsi de 4,3 M€ en 2022 à 6,9 M€ en 2023.

La dynamique commerciale et l'activité de prospection ont également un impact sur les frais d'études et d'honoraires expliquant la progression des charges externes de 3,7 M€ à 5,9 M€.

Le résultat de l'exercice comprend enfin une charge de 1,5 M€ de dépréciation des actifs incorporels, en conséquence du décalage du calendrier des projets.

En conséquence, la perte de l'exercice s'établit à -7,8 M€ contre -3,4 M€ en 2022.

Parallèlement, le groupe a mobilisé ses ressources financières à hauteur de 16 M€ afin de préparer le déploiement de ses programmes. Cet investissement global se décompose notamment en

12 M€ au titre de la construction de l'usine de Blanquefort, où HDF fabriquera à partir de 2025 les premières piles à combustible de forte puissance,

1 M€ au titre des partenariats stratégiques dans les mobilités ferroviaire et navale (investissements dans les sociétés Digas et Hynaval) en appui du programme industriel,

2 M€ au titre des investissements liés à l'avancement du portefeuille de projets.

Les investissements immobiliers et immatériels impactent directement la trésorerie du Groupe, qui demeure au niveau extrêmement confortable de 62,7 M€ au 31 décembre 2023 (contre 87,4 M€ au 31 décembre 2022).

Une trajectoire prometteuse

Après deux années de déploiement, la Société dispose désormais des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre de ses ambitions. La maturité du portefeuille de projets, et le lancement de l'activité industrielle, permettent d'envisager des résultats concrets dès 2024.

Damien HAVARD, Président Directeur général de Hydrogène de France, déclare : « Les réalisations 2023 traduisent parfaitement la double ambition d'HDF : mettre en œuvre des projets contribuant directement à la décarbonation énergétique d'une part, et devenir un acteur industriel d'envergure d'autre part. Notre présence sur les cinq continents, l'expertise de nos équipes techniques, et notre investissement industriel, renforcent le rayonnement de notre savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Les équipes d'HDF sont totalement mobilisées sur la concrétisation de nos ambitions dès 2024. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible de forte puissance.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées en série dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte +30 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021 et membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

