28/02/2024 - 18:00

Bordeaux (France), le 28 février 2024 - Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et son chiffre d'affaires de l'exercice 2023



Enrichissement et avancées significatives du portefeuille de projets

20221 20231 Nombre de projets 13 25 Puissance des centrales (GW) 0,8 2,9 Budget d'investissements total (Md USD) 1,8 5,5

1 données relatives au portefeuille de projet en développement au 31 décembre



Malgré un environnement économique défavorable, et une complexité croissante des étapes de développement, l'année 2023 a permis de conclure des avancées significatives sur certains projets, qui sont désormais susceptibles d'entrer en construction en 2024/2025, notamment en Namibie, au Mexique ou encore en Indonésie. Le projet Renewstable Barbados (RSB) a également réalisé une avancée importante, en sécurisant un financement de 41 MUSD auprès de la Banque Mondiale et du Green Climate Fund (GCF). Ce financement constitue une étape importante dans la structuration financière du projet et concrétise la viabilité du modèle Renewstable® pour l'ensemble des projets à venir.

Pour l'ensemble de ces projets, HDF perçoit ou percevra les revenus d'AMO pendant la phase de développement, puis les revenus issus de la livraison des piles à combustible, le total représentant entre 12 et 17% de l'investissement total du projet.



Stabilité du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé 2023 s'établit à 3,9 M€ (contre 3,5 M€ en 2022), dont 3,2 M€ d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) hors refacturations sans marge de services sous-traités à des prestataires extérieurs. Il est composé principalement de l'activité de développement sur les contrats RSB, projet situé à la Barbade pour 2,9 M€ (contre 3,0 M€ en 2022), et Newgen, à Trinidad et Tobago pour 0,8 M€ (néant en 2022).

HDF est également actionnaire de la société projet Renewstable Barbados (RSB) Inc, dont le groupe Rubis est actionnaire majoritaire, et de la société projet Newgen, dont le fondateur historique Kenesjay Green Ltd (KGL) reste également actionnaire. Ces deux entités sont mises en équivalence depuis 2022.

Pour l'exercice 2023, les prestations de développement fournies par HDF sur les projets dont le groupe reste actionnaire majoritaire, et dont l'impact est neutralisé dans les comptes consolidés, représentent 1,1 M€ (contre 3,0 M€ en 2022). Ces projets viendront contribuer au chiffre d'affaires consolidé du groupe à partir de l'entrée d'investisseurs et de la perte du contrôle dans la société projet. A cette date, le chiffre d'affaires précédemment éliminé dans les comptes consolidés sera reconnu par le biais du résultat de cession des participations.



Damien HAVARD, Président Directeur général de Hydrogène de France, déclare : « Conformément au plan stratégique, l'année 2023 a permis de déployer des équipes techniques au siège en appui des équipes commerciales dans les différentes zones géographiques dans lesquelles le groupe est implanté. Cette expertise a permis de faire progresser la maturité des projets, nous conduisant à envisager de lancer la construction de plusieurs d'entre eux à court terme.

Parallèlement, le lancement du projet industriel se concrétisera par l'emménagement sur le nouveau site dès 2024. 2025 verra ainsi la fabrication de la première pile à combustible dans notre usine de Blanquefort, un tournant pour HDF ! »



À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible de forte puissance.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées en série dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte +30 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021 et membre du segment « Euronext Tech Leaders ».



