13/12/2023 - 18:00

Bordeaux, le 13 décembre 2023

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre théorique

de droits de vote Nombre exerçable de droits de vote Actions auto-détenues comprises Actions auto-détenues exclues 30 novembre 2023 14 331 454 23 498 199 23 480 314

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, développeur d'infrastructures hydrogène de grande envergure et industriel de piles à combustible multi-mégawatts. Grace à ses solutions technologiques de pointe, le Groupe œuvre à la décarbonation des secteurs de la production d'électricité, de la mobilité lourde et de l'industrie.

Avec son modèle phare de centrale électrique à hydrogène Renewstable®, HDF Energy fournit, clés en main, une énergie verte, stable et garantie pour les réseaux électriques, à partir de sources d'énergie renouvelables intermittentes et d'un stockage massif d'énergie sur site sous la forme d'hydrogène vert. Fort d'une équipe d'experts en infrastructures hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy a déjà constitué un important portefeuille de projets en cours de déploiement.

En outre, HDF Energy possède un savoir-faire technologique clé, dans le développement de piles à combustible multi-mégawatts. Dès 2024, le Groupe en lancera la fabrication en série dans son usine près de Bordeaux. Les piles à combustible HDF sont destinées à être intégrées dans les centrales électriques à hydrogène, les locomotives de fret et les navires.

HDF Energy compte +30 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021 et membre du segment Euronext Tech Leaders.

