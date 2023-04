18/04/2023 - 18:45

Bordeaux, 18 avril 2023 – Hydrogène de France SA (« HDF Energy »), pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance, a signé un protocole d'accord avec PT PLN (Persero), la compagnie d'électricité publique indonésienne, pour le développement des projets Renewstable© de HDF en Indonésie, en présence du ministre délégué au commerce extérieur français Olivier Becht, de l'ambassadeur d'Indonésie en France et du président-directeur de PLN.

Ce protocole d'accord vise à établir une coopération dans le développement des activités liées à l'hydrogène, en particulier dans le secteur de la production d'électricité. Le ministre délégué au commerce extérieur Olivier Becht a affirmé l'engagement de la France à soutenir la transition énergétique de l'Indonésie et a exprimé son soutien sans faille à la collaboration entre HDF et PLN.

L'ambassadeur d'Indonésie en France a souligné que la coopération entre PLN et HDF est un moyen de répondre à l'augmentation future de la demande d'énergie grâce aux énergies renouvelables et à des investissements innovants.

Le président-directeur de PLN, M. Darmawan Prasodjo, a déclaré que les deux parties s'engagent à garantir une énergie propre, fiable et abordable. Grâce à cette collaboration, PLN est fière de faire partie de la communauté mondiale qui met en place des solutions énergétiques plus écologiques.

« Cette coopération marque une nouvelle étape dans la concrétisation du développement de l'énergie renouvelable non intermittente, à partir de multiples ressources, y compris l'hydrogène. Nous espérons également que la collaboration entre PLN et HDF permettra de renforcer la coopération bilatérale entre l'Indonésie et la France », a précisé M. Prasodjo.

En tant que nation insulaire, l'Indonésie est très vulnérable aux effets du changement climatique. Par ailleurs, 90% de son énergie provient aujourd'hui de combustibles fossiles. Et la majorité du pays dépend de réseaux électriques isolés alimentés par des centrales diesel, plus particulièrement dans les régions de l'est où HDF Energy est implantée.

HDF Energy va accélérer ainsi le développement de ses 22 projets Renewstable© en Indonésie, dont le projet sur l'île de Sumba est le plus avancé. Les centrales électriques Renewstable® sont des infrastructures multi-mégawatts, produisant de l'électricité non intermittente, non polluante, stable et garantie, jour et nuit. Elles combinent une énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène. C'est l'alternative verte aux centrales thermiques, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, de particules fines et les nuisances sonores.

Forte de 10 ans d'expérience pratique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, l'équipe de HDF, composée d'experts en infrastructures hydrogène de forte puissance, aidera PLN à améliorer ses compétences dans le domaine de l'hydrogène.

M. Damien Havard, Président-directeur de Hydrogène de France SA, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à PT PLN (Persero) et d'unir nos forces pour accélérer le développement de nos projets de centrales électriques à hydrogène en Indonésie, confrontée à des contraintes singulières en raison de son territoire d'archipels. Nos centrales Renewstable® pourront aider le pays à décarboner ses réseaux électriques tout en accompagnant le programme gouvernemental de développement de l'Indonésie orientale. Notre pipeline très important de projets en Indonésie fera du pays l'un des leaders de l'hydrogène vert en Asie. »

M. Darmawan Prasodjo, Président-directeur PT PLN, a indiqué : « Il ne s'agit pas seulement d'une signature d'accord, ni d'une collaboration en matière de stratégie, d'innovation et de technologie. Il s'agit d'une collaboration qui se traduira par des résultats opérationnels concrets. C'est la coopération dont PLN a besoin pour contribuer à relever les défis mondiaux ».

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Pour plus d'informations : www.hdf-energy.com

À PROPOS DE PT PLN (Persero)

PT PLN Persero est l'entreprise publique indonésienne d'électricité. Elle s'engage à innover pour mener à bien ses missions prioritaires en matière d'électricité et de soutien au développement du pays. Avec l'ambition d'être une compagnie d'électricité de premier plan en Asie du Sud-Est, PLN est l'option numéro un des clients pour la fourniture de solutions énergétiques. PLN a pour objectif de se transformer en une entreprise verte, efficiente, innovante et axée sur le client, afin de fournir de l'électricité pour améliorer le quotidien des usagers.

