27/02/2023 - 18:00

Bordeaux, le 27 février 2023 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société » – Euronext Paris : HDF), pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène de forte puissance, présente son activité commerciale et son chiffre d'affaires de l'exercice 2022.

Un solide portefeuille de projets

MW de centrale MWh de stockage Développement 751 2 019 Prospection 1 942 2 754

Le déploiement commercial est demeuré le principal objectif du groupe pendant l'exercice 2022. Le déploiement d'équipes solides, composées de 48 développeurs dans l'ensemble des zones visées (contre 23 au 31 décembre 2021), permet de disposer, au 31 décembre 2022, d'un solide portefeuille de projets et de partenariats d'envergure. Ainsi, la puissance de centrales en phase de développement en portefeuille progresse de plus de 25% par rapport au 31 décembre 2021.

Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le Groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.

Chiffre d'affaires en forte progression en 2022

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 s'établit à 3,5 M€ contre 0,9 M€ en 2021.

Il correspond pour 3,0 M€ aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados (RSB) à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le Groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB.

En outre, la facturation émise par HDF en 2022 au titre des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) sur les projets dont le Groupe conserve le contrôle, et dont l'impact est neutralisé dans les comptes consolidés, représente 3,0 M€ en 2022. Cette création de valeur précédemment éliminée dans les comptes consolidés sera reconnue indirectement par le biais du résultat de cession des participations lors de la perte de contrôle.

Poursuite du plan de développement

Le Groupe a franchi une nouvelle étape le 24 février 2023 en lançant officiellement la construction de l'usine de Blanquefort, où il fabriquera en série des piles à combustible de forte puissance. L'usine devrait être opérationnelle dès 2024 et contribuer aux ambitions du Groupe.

Damien HAVARD, Président-directeur général de Hydrogène de France, déclare :

« Conformément à notre plan stratégique, nous avons accéléré en 2022 le renforcement et la structuration de nos équipes sur l'ensemble de nos zones géographiques. Fort de 48 développeurs expérimentés dans le monde entier, HDF est ainsi en mesure de mettre en œuvre son plan d'action. Nous avons d'ailleurs dès cette année fait des avancées très concrètes et matérielles sur l'ensemble de nos zones. Nous sommes très enthousiastes et fiers de voir nos projets soutenus à tous les niveaux, et d'agir concrètement pour la transition énergétique. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France

sur www.hdf-energy.com

Contacts