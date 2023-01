04/01/2023 - 18:00

Bordeaux, 4 janvier, 2023 – Hydrogène de France SA (« HDF Energy ») a signé un protocole d'accord avec PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour développer, financer et construire conjointement des centrales électriques à hydrogène Renewstable® et HyPower® de HDF au Vietnam. En outre, les deux partenaires exploreront ensemble les opportunités de production d'hydrogène vert au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique.

Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a connu une croissance économique rapide qui a entrainé une augmentation conséquente de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, la majorité de l'énergie produite dans le pays provient de combustibles fossiles (charbon et gaz). Particulièrement ambitieux dans la décarbonisation du réseau électrique, le gouvernement vietnamien a fortement développé les sources d'énergies renouvelables. Cependant, en raison de l'intermittence de leur production, ces installations ont provoqué dans certaines régions des problèmes d'intégration au réseau électrique.

PTSC, filiale du Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam - PVN), est une entreprise de premier plan qui fournit des services techniques pour les infrastructures de pétrole et gaz offshore, les installations industrielles et les énergies renouvelables au Vietnam et dans la région. Pour aider le pays à répondre à ces défis économiques, environnementaux et techniques, elle s'associe à HDF, dont les centrales électriques à hydrogène de forte puissance Renewstable® (power to power) et HyPower® (gas to power) pourraient fournir aux réseaux une énergie stable, non-intermittente et non-polluante, 24h/24 et 7j/7.

Par ce protocole d'accord, les deux parties uniront leurs efforts et leurs expertises pour développer, financer et mettre en œuvre les projets de centrales multi-mégawatts à hydrogène de HDF. En outre, HDF et PTSC exploreront ensemble les opportunités de production d'hydrogène vert au Vietnam et dans d'autres pays de la région tels que la Corée du Sud, le Japon et Singapour. Ils examineront principalement les projets d'éoliennes offshore, permettant de produire de l'hydrogène vert afin de décarboniser les industries locales.

Cette coopération s'inscrit dans le PDP8, le plan énergétique du Vietnam pour la période 2021-2030, soulignant notamment le rôle de l'hydrogène pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici à 2050.

Le protocole d'accord a été signé en présence de M. Le Manh Cuong, président-directeur général de PTSC, de M. Tran Hoài Nam, vice-président de PTSC, de M. Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde, ainsi que, pour HDF, de M. Jean-Noël de Charentenay, directeur général adjoint, de Mme Hanane El Hamraoui, directrice industrielle, et de M. TranKhanhViet, directeur Vietnam.

M. Mathieu Geze, directeur HDF pour l'Asie, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec PTSC et d'explorer ensemble les synergies pour développer des projets d'hydrogène vert au Vietnam. PTSC a démontré son leadership technique dans la gestion de projets complexes au Vietnam et à l'étranger. Combiné à l'expérience de HDF Energy dans les projets d'hydrogène, nous pouvons offrir une expertise unique aux clients de l'hydrogène et à la société nationale d'électricité . HDF Energy est entré sur le marché asiatique en 2021 et la signature de ce protocole d'accord avec PTSC accélérera notre développement dans la région. »

M. Le Manh Cuong, président-directeur général de PTSC, a indiqué : « La signature de ce protocole d'accord est une étape importante du plan de développement stratégique de PTSC, qui prévoit d'investir dans des projets d'énergies renouvelables. Grâce à la technologie et à l'expertise éprouvées de HDF en matière d'hydrogène, je suis convaincu que PTSC et HDF peuvent promouvoir ensemble des projets d'hydrogène vert dans notre pays et contribuer à l'engagement du gouvernement vietnamien pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme annoncé lors de la COP 26. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est le pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société développe, finance, construit et exploite deux modèles de centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit :

• Renewstable ® (POWER TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place ;

• HyPower ® (GAS TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz ou d'industries émettrices d'hydrogène non valorisé.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2023, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de l'énergie, devient aussi acteur de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Pour plus d'informations : www.hdf-energy.com

À PROPOS DE PTSC

PTSC est le principal contractant de services techniques au Vietnam et dans la région, avec plus de 30 ans d'expérience dans la réalisation de projets d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service pour des opérateurs/clients locaux et internationaux du secteur du pétrole et du gaz.

Pour contribuer à la transition énergétique à l'échelle mondiale, en particulier au Vietnam, PTSC étend ses activités aux projets d'énergies renouvelables offshore dans le but de :

Devenir investisseur/développeur de projet pour les projets renouvelables au Vietnam ;

Fournir ses services pour les projets renouvelables au Vietnam et dans la région.

PTSC a accompagné la plupart des projets d'énergie éolienne côtière dans la région du sud-ouest du Vietnam, tels le transport, l'installation de mas et de turbines éoliens, les travaux de pose de câbles souterrains, ainsi que l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens.

Sur le marché étranger, PTSC a remporté l'appel d'offres international pour la construction de deux sous-stations offshores pour Hai Long 2 et trois autres projets éoliens offshore à Taiwan.

Pour plus d'informations : www.ptsc.com.vn

