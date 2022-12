14/12/2022 - 18:00

Bordeaux, 14 décembre 2022 – Hydrogène de France (HDF Energy), pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, poursuit la structuration de ses équipes avec la nomination d'Anne Jallet-Auguste au poste de Secrétaire générale.

Damien Havard, Président-Directeur Général de Hydrogène de France, déclare : « Je suis très heureux d'accueillir Anne au sein d'Hydrogène de France. Sa nomination participe aux actions de structuration de nos équipes dans le cadre du développement rapide de notre Groupe et de nos projets. Anne dispose d'une expertise largement reconnue et d'un engagement personnel affirmé. J'ai toute confiance en sa capacité à accompagner HDF Energy dans la mise en œuvre de sa vision stratégique. »

Anne Jallet-Auguste, 50 ans, diplômée d'ESCP-Europe et d'expertise comptable, a exercé pendant plus de 20 ans les métiers de l'expertise comptable et de l'audit. Elle a accompagné des projets entrepreneuriaux de toutes natures (PME, ETI, entreprises familiales ou cotées) en particulier dans les secteurs industriels et des services.

Associée responsable de l'activité Audit de KPMG à Bordeaux, elle encadrait une équipe de 70 personnes au service de plus de 500 entreprises régionales. Son implication au service de la profession et du développement économique dans la région l'a amenée à présider l'Ordre des Experts-Comptables en Aquitaine.

Elle apportera au Groupe son expérience technique et managériale, afin de sécuriser les opérations et favoriser le développement de ses projets.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est le pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société développe, finance, construit et exploite deux modèles de centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit :

• Renewstable® (POWER TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place ;

• HyPower® (GAS TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz ou d'industries émettrices d'hydrogène non valorisé.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2023, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de l'énergie, devient aussi acteur de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

