Bordeaux, le 12 décembre 2022 – Hydrogène de France (HDF Energy) souffle fièrement ses dix premières bougies. Après une décennie d'existence, l'entreprise est devenue le spécialiste mondialement reconnu des centrales électriques à hydrogène de forte puissance. De plus, HDF Energy a développé une activité industrielle couronnée par la pose prochaine de la première pierre de sa « gigafactory ». Cette usine fabriquera en série des piles à combustible de forte puissance qui serviront non seulement le secteur de l'énergie, mais aussi celui de la mobilité lourde maritime et ferroviaire.

HDF Energy a été fondé en décembre 2012 par Damien Havard avec la vision que l'hydrogène pouvait être un formidable vecteur de stockage massif de l'énergie propre et pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Aujourd'hui, HDF Energy apporte une solution compétitive pour une électricité décarbonée à travers ses centrales et bientôt son usine de piles à combustible, dont la mise en service est prévue pour fin 2023.

Ci-dessous les étapes marquantes des 10 dernières années :

2012 : Création de la Société.

Création du cluster « H2Bus France » afin de promouvoir les bus à hydrogène et d'initier le déploiement de 300 bus sur le continent, en coordination avec les autres clusters européens.

Aujourd'hui, HDF Energy est le premier développeur de centrales électriques à hydrogène avec une présence dans 25 pays sur les 5 continents, comptant parmi ses collaborateurs 26 nationalités différentes. L'entreprise développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, notamment en Afrique du Sud, en Australie, à la Barbade, en Equateur, en Guyane, en Indonésie, au Mexique, en Namibie, en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines, à Trinité-et-Tobago.

L'année 2023 sera marquée par la construction de sa « gigafactory » sur le site de l'ex-usine Ford à Blanquefort près de Bordeaux. HDF Energy y fabriquera en série la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur mondial majeur de l'énergie, devient aussi acteur de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. En effet, la Société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret à hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Damien Havard, président d'HDF Energy déclare : « Depuis une décennie, HDF s'est positionné comme le pionnier incontournable de l'hydrogène-électricité. Notre développement – en particulier depuis notre introduction en Bourse – a été rapide et nous avons aujourd'hui des projets dans le monde entier. Et ce n'est pas fini ! Nous allons poursuivre en 2023 notre montée en puissance avec la construction de notre gigafactory et le développement de nouveaux produits à grande échelle. Que de belles opportunités ! Et une fierté : agir chaque jour concrètement pour la transition énergétique. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est le pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société développe, finance, construit et exploite deux modèles de centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit :

• Renewstable® (POWER TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place ;

• HyPower® (GAS TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz ou d'industries émettrices d'hydrogène non valorisé.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2023, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de l'énergie, devient aussi acteur de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

