09/11/2022 - 08:00

Charm El-Cheikh, 9 novembre 2022 – Le groupe Hydrogène de France SA (« HDF Energy ») – Euronext Paris : HDF, pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, franchit une nouvelle étape dans le développement de la centrale électrique à hydrogène vert Renewstable® à Swakopmund, en officialisant son partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) lors de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) de 2022.

La nouvelle coopération sur l'hydrogène vert a été annoncée au pavillon namibien de la COP27 par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, le Dr Werner Hoyer, président de la Banque Européenne d'Investissement, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne.

« Ce partenariat représente une étape concrète dans la réalisation de l'ambition de la Namibie en matière d'énergie propre. Ce nouvel investissement démontre le leadership de la Namibie dans le domaine de l'hydrogène vert », a déclaré le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie.

« Je tiens à remercier la Banque Européenne d'Investissement pour son soutien continu au développement du projet de Swakopmund. La signature aujourd'hui est une étape clé de notre engagement de longue date avec la BEI pour le projet, qui nous rapproche de la clôture financière en 2023 et du démarrage de la construction du premier projet d'hydrogène vert à grande échelle en Afrique » déclare Nicolas Lecomte, directeur de HDF pour l'Afrique australe et orientale.

« La Banque Européenne d'Investissement travaille avec des partenaires de premier plan pour soutenir les investissements dans les énergies propres à travers l'Afrique. Je suis heureux que la BEI travaille en étroite collaboration avec HDF Energy pour exploiter le potentiel solaire et éolien de la Namibie et ouvrir des opportunités pour la transition énergétique. Notre accord confirmé aujourd'hui lors de la COP27 avec HDF contribuera à accélérer le déploiement à grande échelle d'infrastructures d'hydrogène vert en Namibie sur la base d'investissements éprouvés en Amérique du Sud. », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque Européenne d'Investissement.

L'accord a été signé par Maria Shaw-Barragan, directrice des prêts de la BEI pour l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique, l'Asie et l'Amérique latine et Nicolas Lecomte, directeur de HDF pour l'Afrique australe et orientale, et en présence de Lipumbu Shiimi, ministre des Finances de la Namibie.

Le nouvel accord entre HDF Energy et la Banque Européenne d'Investissement a été dévoilé parallèlement à l'annonce d'une nouvelle facilité de prêt souverain de 500 millions d'euros par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie pour développer la filière hydrogène vert dans le pays.

HDF Energy développe le projet Renewstable® Swakopmund, une centrale électrique à hydrogène vert, dans la région d'Erongo en Namibie. Une fois opérationnel, le projet produira localement de l'électricité propre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 140 000 personnes et renforcera le réseau électrique, contribuant ainsi directement à la sécurité de l'approvisionnement en électricité en Namibie.

La nouvelle coopération de la BEI avec HDF Energy pour le projet Renewstable® Swakopmund accélère la mise en œuvre du projet, permet à la Namibie de baisser le prix de l'électricité pour les consommateurs finaux et de lancer la mise en œuvre des investissements dans l'hydrogène vert et le développement des compétences techniques en hydrogène vert en Namibie.

La BEI à la COP27

Retrouvez l'actualité de la BEI à la COP27 sur le site dédié. La BEI a un pavillon dans la zone des événements parallèles de la Zone bleue et organise une série d'événements sur de nombreux sujets. L'ordre du jour complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre hub virtuel des participants pour regarder les sessions en direct ou plus tard à votre convenance, et réseauter avec les participants. Avec un processus d'inscription facile en deux étapes, vous aurez toujours les dernières informations sur notre agenda.

À propos de EIB Global

EIB Global est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global a été conçu pour s'intégrer au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos de HDF Energy

HDF Energy est un pionnier mondial de l'hydrogène-électricité. HDF Energy développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fournissent une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance.

HDF Energy a développé deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

(POWER TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène pour réaliser le stockage sur place.

(GAS TO POWER) : Centrales électriques « Gas to Power » produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène vert provenant des réseaux de transport.

Lire les informations financières sur Hydrogène de France

ici : www.hdf-energy.com

En savoir plus sur le Renewstable® Swakopmund

Ici (en anglais) : www.renewstable-swakopmund.com

Contacts presse

BEI

Richard Willis, r.willis@eib.org – tel. : +352 43 79 82155 – Portable: +352 621 55 57 58

Site web : www.eib.org/press – tel. : +352 4379 21000 – press@eib.org

HDF Energy