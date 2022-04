12/04/2022 - 08:00

HDF Energy acquiert 70 % du projet NewGen de KGL, le premier projet industriel de production d'hydrogène décarboné à partir à partir d'un mix d'énergie renouvelable et d'électricité décarbonée de Trinité-et-Tobago.



Bordeaux, le 12 avril 2022 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») --code mnémonique : HDF- annonce une prise de participation majoritaire, à hauteur de 70%, dans NewGen à Trinité-et-Tobago, porté par la société locale Kenesjay Green Ltd (« KGL ») qui conservera les 30% restants, détenus conjointement par KGL et un véhicule d'investissement permettant d'accueillir d'autres investisseurs locaux. La Société valorise ainsi son expertise technologique dans l'hydrogène, son savoir-faire dans le développement de centrales d'énergie verte et son implantation locale aux Caraïbes.

Une fois achevée, l'usine NewGen, d'une valeur de plus de 200 millions USD, sera l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène propre au monde, grâce à une combinaison intelligente d'énergie solaire et d'énergie issue de la chaleur excédentaire de centrales électriques. Elle produira un hydrogène décarboné et compétitif pour répondre à 20 % des besoins en hydrogène de l'actuelle usine d'ammoniac, de classe mondiale, dans le centre pétrochimique de Point Lisas, à Trinité. Le projet permettra d'économiser environ 200 000 t/CO2 par an.

Newgen est le troisième investissement majeur de la société française dans les Caraïbes au cours de l'année écoulée. Cette transaction fait suite aux deux annonces récentes de centrales électriques Renewstable® développées par HDF, utilisant de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire pour produire une électricité de base, 24h/24, en Guyane et à la Barbade, en collaboration avec son partenaire régional et deuxième investisseur de HDF, le Groupe RUBIS.

Le projet NewGen accélèrera la transition énergétique de la production d'ammoniac de Trinidad et Tobago (T&T) qui s'est engagé, depuis 2018, à réduire de 15 % ses émissions globales d'ici 2030. NewGen propose un nouveau modèle durable pour la production actuelle d'ammoniac et positionne T&T comme un pionnier industriel mondial en matière d'innovations dans la transition énergétique.



Philip Julien, président de KGL, a déclaré à propos de l'acquisition majoritaire de HDF : « KGL se réjouit de ce soutien et de cet investissement important de HDF dans NewGen, de notre collaboration et du partage de notre expertise. Ce partenariat nous ouvre des portes sur un meilleur accès à la finance internationale et aux technologies européennes, de multiplier les opportunités pour l'investissement local et concrétise les engagements de Trinité et Tobago dans sa transition énergétique. L'investissement de HDF souligne l'attrait continu du secteur énergétique du pays pour les investissements de classe mondiale, ainsi que notre capacité à développer des projets innovants et commercialement viables. »



Damien Havard, Président Directeur général de Hydrogène de France, a déclaré : « Notre investissement dans NewGen confirme notre conviction que le secteur de l'énergie de Trinité-et-Tobago offre une opportunité unique de développer de l'hydrogène décarboné à une échelle mondiale et à un coût compétitif. Kenesjay Green est le partenaire idéal, grâce à sa connaissance approfondie du secteur, à son sens des affaires et à son engagement au profit du développement local. Nous sommes impatients de travailler avec KGL et le Gouvernement de Trinité-et-Tobago pour développer ce projet pionnier et bien d'autres par le suite. »



HDF Energy prévoit de mettre en place un financement de projet classique pour le projet NewGen, avec une part majoritaire de dette et une part minoritaire de fonds propres. Conscient de la nécessité d'accélérer le développement de la filière hydrogène et sa transition vers des modèles à faible émission de carbone, HDF Energy entend investir une partie de ses ressources dans des projets industriels stratégiques tels que NewGen.



Site internet du projet: www.newgenenergyltd.com



A PROPOS DE KENESJAY GREEN

Kenesjay Green Limited (KGL) est une entreprise locale d'énergie durable qui s'engage à ouvrir la voie à la transition énergétique dans les Caraïbes. Basée à Trinité-et-Tobago, la société est une filiale de Kenesjay Systems Limited et se consacre au développement de projets de décarbonation viables, qui feront de Trinité-et-Tobago et sa région des pionnier mondiaux en la matière (www.kenesjaygreen.com). Le projet NewGen Hydrogen est la première initiative majeure de KGL.

Relations presse pour KGL : Natasha David, Head of Compliance [email protected]



À PROPOS DE HDF

Hydrogène de France est un pionnier mondial de l'hydrogène-électricité. HDF développe des centrales Hydrogen-to-Power de grande capacité et participe à leur exploitation au travers de sociétés projets dédiées. Ces centrales fournissent une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance.

HDF a développé deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable® (POWER TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable à partir d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène pour réaliser le stockage sur place.

Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable à partir d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène pour réaliser le stockage sur place. Hypower® (GAS TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène vert provenant des réseaux de transport de gaz.

HDF a intégré le savoir-faire clé de la pile à combustible et développe en France la première usine au monde de fabrication en série de piles de forte puissance pour l'énergie, qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, HDF adressera également les marchés ferroviaire et maritime.

HDF se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

HDF est une entreprise cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B.



Contacts