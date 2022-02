16/02/2022 - 08:00

Le plus grand projet de production d'électricité et de stockage par hydrogène dans les Caraïbes, Renewstable® Barbados (« RSB ») est le deuxième projet d'hydrogène-électricité développé par Hydrogène de France à accueillir un investisseur majoritaire.

Projet de centrale électrique hybride produisant une électricité propre, stable et compétitive, 24h/24, sans émission polluante ;

Production d'électricité de base pour 16 000 barbadiens à partir d'énergie solaire et d'hydrogène vert produit localement ;

Apport majoritaire en fonds propres assuré par Rubis en tant qu'actionnaire aux côtés de HDF.

Bordeaux, le 16 février 2022 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») – Euronext Paris : HDF –annonce que Renewstable® Barbados (« RSB »), le plus grand projet de production d'hydrogène dans les Caraïbes a franchi une nouvelle étape majeure de développement avec l'entrée de Rubis au capital à hauteur de 51%. Cet investissement fait suite à l'accord stratégique signé entre les deux entreprises énergétiques en juin 2021. HDF Energy est également en discussion active avec la Barbados Sustainable Energy Cooperative Society[1] pour une entrée à hauteur de 30% du projet avant sa construction.



La plus grande centrale électrique hybride totalement propre des Caraïbes, engagée dans le développement local

Développée par HDF Energy, RSB est un projet de grande centrale énergétique qui fournira une électricité de base propre, résiliente, stable et compétitive 24/7 à 16 000 habitants. Situé à St Philip, RSB aidera l'État insulaire à atteindre son objectif de 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030, sans les problèmes d'intermittence qui limitent généralement le déploiement de l'énergie solaire et éolienne sur les réseaux insulaires. Utilisant uniquement le soleil comme source principale d'électricité (50 MW d'énergie solaire), RSB combine 128 MWh d'hydrogène vert et un stockage par batterie pour fournir une production continue d'énergie, jour et nuit.

Sans émettre de carbone, RSB a été conçu pour remplacer efficacement certains équipements vieillissants, coûteux et polluants qui brûlent actuellement du fioul lourd ou du kérosène. Ne consommant aucune matière première, RSB élimine l'exposition à la volatilité des prix du carburant tout au long de sa durée de vie de 25 ans.

La partie solaire de RSB est une centrale conçue sur le modèle de l'agrivoltaisme. L'élevage de moutons à grande échelle (1830 têtes) sera développé sur les installations afin de maintenir une double utilisation des terres et générer des emplois pérennes.

RSB créera environ 200 emplois locaux, directs et indirects, pendant la période de construction de deux ans, et environ 25 emplois permanents pendant son exploitation. HDF Energy et Rubis ont tous deux leur siège régional à la Barbade et emploient actuellement plus de 1 500 professionnels dans toute la région.



RSB, 2ème projet développé par HDF Energy à accueillir des investisseurs, lance la duplication des centrales électriques Renewstable® à l'échelle mondiale

Le projet RSB, d'une valeur de plus de 100 millions USD, est une duplication du projet CEOG (ww.ceog.fr), la première centrale Renewstable® en construction développée par HDF Energy et située en Guyane française. CEOG est construite par Siemens Energy. Son financement est construit sur un modèle de financement de projet classique. Rubis est également un investisseur au capital de CEOG à travers la SARA (la raffinerie de la Martinique), aux côtés de HDF Energy et du fonds d'infrastructure Meridiam. Les prêteurs sont des banques privées et institutionnelles de premier plan.

Avec déjà 18 projets similaires en cours et une présence dans des zones géographiques clés, HDF Energy a l'intention d'augmenter considérablement le nombre de ses projets Renewstable® et de devenir un leader mondial de l'hydrogène-énergie



Damien Havard, PDG de HDF Energy : « Nous sommes extrêmement heureux que Rubis rejoigne RSB, le deuxième projet Renewstable® après CEOG. De nombreux projets similaires sont actuellement développés par HDF Energy à travers le monde, en utilisant le même modèle commercial éprouvé et en se concentrant sur une production d'énergie de base précieuse pour les réseaux locaux. Avec ce 2ème projet en phase de développement, nous renforçons l'expertise unique de HDF Energy en matière d'hydrogène-énergie et de développement de grands projets d'infrastructure et ancrons notre leadership mondial dans le développement de grands projets d'hydrogène-électricité. Avec son fort engagement en faveur de la décarbonisation et une solide présence régionale, Rubis est un partenaire de choix dans le développement et le financement de nos projets. »

Clarisse Gobin-Swiecznik, Directrice Générale Déléguée de Rubis : « Ce deuxième investissement dans une centrale à hydrogène vert renforce notre collaboration avec HDF Energy. Nous croyons fermement en la technologie Renewstable®, déjà mise en œuvre avec CEOG, comme une solution viable pour fournir de l'énergie à un coût abordable à des populations dont la logistique d'approvisionnement énergétique est difficile. Ce nouveau projet démontre notre volonté de développer de nouvelles sources d'énergie décarbonées, notamment dans les pays où Rubis est présent. »



A PROPOS DE RUBIS

Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l'énergie, coté sur Euronext Paris et reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Le Groupe est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes depuis l'approvisionnement jusqu'au client final.

Sa mission consiste à apporter au plus grand nombre un accès régulier et fiable à l'énergie pour répondre aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage, mais aussi pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'industrie et des professionnels.

Avec plus de 4 000 collaborateurs, le Groupe opère dans 40 pays sur trois zones géographiques : Afrique/océan Indien, Caraïbes et Europe. Son organisation décentralisée lui permet d'opérer ses activités au plus proche des enjeux locaux.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification dans les énergies moins carbonées, Rubis est devenu en juin 2021 le deuxième actionnaire d'HDF (spécialiste de l'hydrogène-électricité) et a annoncé en décembre 2021 l'acquisition de 70 à 80 % de Photosol France, acteur majeur du secteur photovoltaïque.

Rubis est signataire du Global Compact





À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable ® (POWER-TO-POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

HyPower® (GAS-TO-POWER) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés du maritime et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B depuis le 24 juin 2021.



[1] Première coopérative d'énergie renouvelable de la Barbade, lancée pour favoriser l'investissement des Barbadiens dans le secteur, avec l'objectif d'une production d'énergie entièrement propre en 2030