29/09/2021 - 17:45

Hydrogène de France lance la construction de CEOG, la première centrale au monde d'énergie renouvelable non-intermittente grâce aux technologies hydrogène.

Centrale électrique multi-mégawatts produisant une électricité stable et pilotable, 24h/24, sans émission polluante ;

Contrat d'achat de l'électricité de 25 ans signé avec EDF ;

Apport en fonds propres assuré par Meridiam et la SARA en tant qu'actionnaires aux côtés de HDF ;

Financement de projet sans recours, auprès de banques commerciales et banques de développement de premier plan ;

Le contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) a été attribué à Siemens Energy ;

Les technologies hydrogène, sélectionnées à l'issue d'une mise en concurrence internationale, sont de McPhy pour les électrolyseurs et de HDF pour les piles à combustible de forte puissance.



Bordeaux, le 29 septembre 2021 – Hydrogène de France (code mnémonique : HDF) et ses partenaires, le fonds infrastructure Meridiam et SARA (société anonyme de la raffinerie des Antilles, Groupe Rubis) lancent le chantier de la Centrale Electrique de l'Ouest Guyanais (CEOG). CEOG est à l'heure actuelle la première centrale électrique multi-mégawatts à hydrogène au monde ainsi que le plus grand projet au monde de stockage des énergies renouvelables intermittentes via l'hydrogène vert (128 MWh d'énergie stockée).



Damien Havard, Président Directeur général de Hydrogène de France, déclare : « Première centrale Renewstable® au monde, CEOG démontre que la solution de HDF répond dès aujourd'hui à un marché extrêmement vaste, celui de la production d'électricité pour les réseaux alimentés actuellement par des centrales fossiles. En produisant une énergie renouvelable non intermittente, CEOG – que nous sommes déjà en train de dupliquer dans le monde entier – ouvre une nouvelle ère pour les énergies renouvelables. Merci à Meridiam et SARA-Groupe Rubis, dont le soutien a été un catalyseur pour le développement de CEOG, ce qui nous permet de lancer aujourd'hui ce nouveau modèle de production d'électricité.».



Cette centrale Renewstable®, nouveau type de centrale électrique inventé et développé par HDF, produira une électricité 100% renouvelable, stable et pilotable pour approvisionner toute l'année, de jour comme de nuit, l'équivalent de 10 000 foyers de l'Ouest guyanais à un coût inférieur aux centrales diésel du territoire, mais sans émission de gaz à effet de serre, de particules fines, de bruit ou de fumées. Une centrale Renewstable® permet de produire localement une électricité consommée localement, sans les inconvénients liés à la logistique d'approvisionnement en combustible.

Représentant un investissement total de 170 millions d'euros, CEOG est constituée d'un parc photovoltaïque, d'un stockage d'énergie long terme et massif sous forme d'hydrogène vert couplé à un stockage court terme par batteries. Sa production, injectée sur le réseau électrique EDF, est garantie par un contrat de type capacitaire de 25 ans : c'est la première fois qu'une énergie renouvelable est encadrée par un contrat de type « centrales thermiques ». Cette caractéristique de Renewstable® est primordiale pour les gestionnaires de réseaux électriques isolés ou pour réduire la congestion des grands réseaux. Elle est une garantie de la stabilité de l'électricité produite, cruciale pour l'injection massive des énergies propres dans les réseaux.



CEOG est en cours de réplication dans une vingtaine de pays, en particulier au Mexique, dans les Caraïbes, en Afrique australe, en Indonésie, en Australie. Ces projets les plus avancés représentent 1,3 milliards d'euros d'investissement. Offrant une alternative compétitive aux centrales électriques thermiques, les centrales Renewstable® s'adressent à un marché considérable. HDF a déjà identifié un pipe d'affaires de 2,5 milliards d'euros.



Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France

sur www.hdf-energy.com

À PROPOS DE HDF

HDF est un pionnier mondial de l'hydrogène-électricité. HDF développe des centrales Hydrogen-to-Power de grande capacité et participe à leur exploitation au travers de sociétés projets dédiées. Ces centrales fournissent une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance.

HDF a développé deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable® (POWER TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable à partir d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène pour réaliser le stockage sur place.

Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable à partir d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène pour réaliser le stockage sur place. Hypower® (GAS TO POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène vert provenant des réseaux de transport de gaz.

HDF a intégré le savoir-faire clé de la pile à combustible et développe en France la première usine au monde de fabrication en série de piles de forte puissance pour l'énergie, qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, HDF adressera également les marchés ferroviaire et maritime.

HDF se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

HDF est une entreprise cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B.



Contacts