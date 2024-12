18/12/2024 - 18:00

Chiffre d'affaires de 703,5 M€

Marge d'EBITDA : 7,7%

Résultat net des activités poursuivies proche de l'équilibre

Résultat net consolidé en ligne avec les attentes, fortement impacté par les pertes du périmètre cédé

Langeais, le 18 décembre 2024

En M€

Données en cours d'audit[1] 2022-2023

publié 2022-2023

retraité[2] 2023-2024 Chiffre d'affaires 834,2 756,8 703,5 Marge brute 374,1 343,4 330,5 Taux de marge brute 44,8% 45,4% 47,0% EBITDA* 69,4 72,1 54,2 Marge Ebitda 8,3% 9,5% 7,7% Résultat opérationnel courant 22,1 31,0 12,7 Résultat opérationnel 2,1 26,5 14,1 Résultat net des activités poursuivies - 17,9 (1,1) Résultat net des activités cédées - (30,8) (41,9) Résultat net (12,9) (12,9) (43,1) Résultat net, part du groupe (16,3) (16,3) (44,1)

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

A la suite des procédures d'audit, le Groupe publie ses résultats annuels en application de la norme IFRS 5 avec le classement de la contribution du périmètre cédé à la fin de l'exercice 2023-2024 en résultat net des activités cédées.

Le Groupe Plastivaloire a réalisé en 2023-2024 un chiffre d'affaires de 703,5 M€ sur les activités poursuivies, en repli de -7,0% à données comparables, en raison notamment de retards dans le lancement de programmes par les constructeurs et de cadences de production moins importantes que prévues, dans une conjoncture morose. Compte tenu de ce manque d'activité, la marge d'EBITDA ressort à 7,7%. Le résultat net des activités poursuivies est proche de l'équilibre.

L'impact comptable de la cession de la filiale Karl Hess GmbH et de l'usine de Pilsen (intégrant leur perte sur l'exercice) pèse comme attendu sur le résultat net consolidé, qui ressort à -43,1 M€. La cession de ce périmètre dilutif est une étape très importante dans la trajectoire de redressement du Groupe et participe de plus à la réduction du risque financier. Cette opération s'inscrit dans la continuité des actions de rationalisation industrielle visant à concentrer le Groupe sur ses activités les plus rentables.

Sur le plan commercial, la prise de commandes de l'exercice est restée solide à 651 M€[3] sur le périmètre conservé, à comparer à 589 M€ lors de l'exercice précédent sur le même périmètre. Elle permet au Groupe de conserver une bonne visibilité sur le niveau d'activité des exercices à venir.

Chiffre d'affaires annuel des activités poursuivies : 703,5 M€

Le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires annuel de 703,5 M€, limitant son repli à -7,0% (-6,5% à taux de change constant) à périmètre comparable.

Le secteur Automobile (pièces et outillage) enregistre un chiffre d'affaires de 580,9 M€, en retrait de -4,3%, affichant une bonne résistance dans un marché en recul grâce au positionnement du Groupe sur des programmes porteurs qui compense les retards de lancement de certains programmes (manque de facturations estimé à 28 M€ sur l'exercice).

Le chiffre d'affaires du secteur Industries ressort à 122,6 M€, en baisse de -18,1% sur l'exercice, en raison de la dégradation de la conjoncture dans certains segments comme le bâtiment. Ces deux secteurs représentent respectivement 82,6% et 17,4% du chiffre d'affaires annuel.

Géographiquement, l'activité en Europe[4] atteint un chiffre d'affaires de 600,6 M€, soit une baisse de -6,6% (-6,0% à taux de change constant) et la zone Amérique (Etats-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 102,9 M€, en recul de -9,4% (-9,2% à taux de change constant).

Marge annuelle d'EBITDA des activités poursuivies : 7,7%

La poursuite de la détente sur les coûts des matières premières et l'amélioration de la performance des sites de production ont permis une progression de la marge brute, qui atteint 47,0% (+1,6 point par rapport à l'exercice précédent).

Cette progression a cependant été atténuée par le recours ponctuel à des personnels supplémentaires pour sécuriser la phase de démarrage des nouveaux programmes, sous le double effet des retards de lancement et des Stop & Go subis dans les montées en cadence de ces programmes. Les charges de personnel sont ainsi en légère augmentation sur l'exercice (188,2 M€ vs 184,6 M€ en 2022-2023) malgré le recul de l'activité, avec un effet mix pays défavorable.

La marge annuelle d'EBITDA ressort à 7,7% (vs 9,5% sur l'exercice précédent).

Après dotations aux amortissements et provisions nettes, stables sur un an, le Groupe enregistre un résultat opérationnel courant de 12,7 M€.

Le solde des éléments non courants étant positif de 1,4 M€, en raison notamment des plus-values comptables liées à la cession de sites de Bellême et Creutzwald, le résultat opérationnel ressort à 14,1 M€ (vs 26,5 M€ en 2022-2023).

Le résultat financier ressort à -12,5 M€ (vs -2,7 M€ en 2022-2023), en raison de l'impact des pertes de change (-2,3 M€ vs +4,2 M€ en 2022-2023) et d'une charge d'intérêt qui augmente en rapport avec la hausse du taux d'intérêt moyen.

Après prise en compte de la charge d'impôts de -2,7 M€, le résultat de l'ensemble des activités poursuivies ressort proche de l'équilibre à -1,1 M€.

Le résultat net des activités cédées intégrant les pertes opérationnelles de ce périmètre s'établit à -41,9 M€. Le résultat net consolidé ressort donc à -43,1 M€ et le résultat net consolidé part du Groupe à -44,1 M€.

Structure financière : endettement net réduit

Les flux de trésorerie générés par les activités poursuivies atteignent 36,1 M€, composés d'une capacité d'autofinancement de 45,5 M€, d'une augmentation du BFR de 2,4 M€ et d'un versement d'impôts de 7,0 M€.

Les flux d'investissement nets des activités poursuivies ressortent à 39,4 M€, en progression sur l'exercice, dont 13,1 M€ liés aux nouveaux programmes.

En conséquence, le free cash-flow ressort à -3,3 M€ (vs 21,8 M€ en 2022-2023).

La trésorerie disponible se maintient à un niveau solide et ressort à 70,4 M€ au 30 septembre 2024.

Suite à la sortie du périmètre de Karl Hess GmbH et de l'usine de Pilsen, l'endettement net du Groupe, incluant 21,1 M€ de dettes locatives, se réduit à 191,4 M€ (vs 222,2 M€ au 30 septembre 2023), pour des capitaux propres de 201,0 M€, soit un taux d'endettement net de 95,3% (84,7% hors dettes locatives). Le ratio de levier « dettes financières nettes / EBITDA » s'établit à 3,5.

Le Groupe accélère la réduction de son empreinte environnementale

Plastivaloire s'est donné des objectifs ambitieux afin de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement, en visant notamment, pour les scopes 1 et 2, une réduction de 50% de son intensité carbone à l'horizon 2029-2030 (vs 2020-2021) et la neutralité carbone en 2039-2040. Le Groupe vise également la réduction de 50% son intensité carbone scope 3 à l'horizon 2039-2040 (vs 2024-2025).

Tous les indicateurs suivis sont en forte amélioration sur l'exercice. Depuis l'exercice de référence 2020-2021, le Groupe a ainsi réduit son intensité carbone[5] et ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1&2) de 23% et son intensité déchets[6] est en baisse de 20%. Plastivaloire a également dépassé avec un exercice d'avance son objectif d'utiliser 15% de matières durables et est donc en bonne voie pour tenir l'objectif d'en utiliser 30% à l'horizon 2029-2030.

Enfin, le Groupe a poursuivi ses efforts afin de réduire sa consommation d'énergie, avec le déploiement sur l'exercice de son système d'optimisation PowerAdapt dans plus de la moitié de ses sites.

Progression significative du niveau de prise de commandes

Le Groupe Plastivaloire a enregistré sur l'exercice une progression sensible de ses prises de commandes, qui s'élèvent à 651 M€ sur le périmètre conservé (vs 589 M€ lors de l'exercice 2022-2023). L'automobile et l'industrie (en progression régulière depuis trois exercices) représentent respectivement 73% et 27% des prises de commandes.

Perspectives 2024-2025

Dans un contexte économique et politique incertain, notamment pour la production automobile européenne et américaine, le Groupe devrait faire preuve de résistance en 2024-2025 grâce à un portefeuille de commandes solide et à la montée en puissance des nombreux programmes lancés récemment dans l'automobile (plus de 25 sur l'exercice précédent).

Dans la situation de marché actuelle, Plastivaloire anticipe un chiffre d'affaires 2024-2025 autour de 700 M€, stable par rapport au chiffre d'affaires 2023-2024, avec une contribution attendue plus importante de pièces par rapport aux outillages.

Le Groupe continuera en parallèle de porter ses efforts sur l'amélioration de sa productivité et sur la flexibilisation de ses charges. Cela est illustré notamment par l'annonce d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi en cours de négociation ayant pour conséquence le redimensionnement des équipes d'ingénierie (33 postes seraient concernés).

Dans ces conditions, Plastivaloire vise une marge d'EBITDA légèrement supérieure à celle de 7,7% réalisée sur l'exercice précédent. La priorité reste également à la génération de cash-flow positif afin de poursuivre la trajectoire de désendettement.

Antoine Doutriaux, Directeur général du Groupe Plastivaloire, déclare : « Dans un contexte de marché difficile pour tous les acteurs de la filière automobile mais aussi d'autres segments industriels, le Groupe Plastivaloire fait preuve de résilience. La cession des activités Allemandes et Tchèques contribuent également à cette résilience. Toutes les équipes restent pleinement mobilisés pour poursuivre l'adaptation du Groupe à son environnement complexe et rendre notre modèle d'affaires plus flexible, gage de pérennité pour l'avenir. L'exercice 2024-2025 devrait ainsi nous permettre de consolider notre position auprès de nos clients. »

Prochaine communication financière le 17 février 2025 :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024-2025

ANNEXES (en cours d'audit)

Compte de résultat

En milliers d'euros 30.09.2023

(audité) 30.09.2023

(retraité) 30.09.2024 Produits des activités ordinaires 834 183 756 828 703 543 Marchandises et matières consommées -460 085 -413 409 -373 064 Marge brute 374 098 343 419 330 479 Frais de personnel -209 943 -184 573 -188 184 Autres produits et charges d'exploitation -94 739 -86 779 -88 071 EBITDA 69 416 72 067 54 224 Dotations aux amortissements et provisions nettes -47 327 -41 040 -41 542 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 22 089 31 027 12 682 Autres produits et charges opérationnels -20 030 -4 554 1 420 RESULTAT OPERATIONNEL 2 059 26 473 14 102 Coût de l'endettement financier net -9 554 -6 928 -10 197 Autres produits et charges financières 1 099 4 197 -2 336 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -471 -471 - Charges d'impôt sur le résultat -5 900 -5 307 -2 707 Résultat net de l'ensemble des activités poursuivies - 17 964 -1 138 Résultat net des activités cédées ou en cours de cession - -30 821 -41 916 Résultat net consolidé -12 857 -12 857 -43 054 Résultat des intérêts ne donnant pas le contrôle 3 472 3 472 1 015 Résultat du Groupe -16 329 -16 329 -44 069

Bilan

En milliers d'euros 30.09.2023 30.09.2024 ACTIFS NON COURANTS 364 141 313 796 Goodwill 44 071 38 798 Immobilisations incorporelles 34 305 31 848 Immobilisations corporelles 278 662 235 512 Participation sociétés Mises en équivalence - - Autres actifs financiers 1 831 1 594 Impôt différé actif 5 272 6 045 ACTIFS COURANTS 441 583 401 319 Stocks 64 070 51 855 Créances clients 244 850 228 157 Autres créances 61 610 50 916 Trésorerie et équivalent trésorerie 71 053 70 391 TOTAL ACTIF 805 724 715 115 CAPITAUX PROPRES 244 100 200 975 Capital 20 000 20 000 Primes 4 442 4 442 Réserves consolidées 222 791 208 460 Résultat net consolidé - part du groupe -16 330 -44 069 Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 230 903 188 832 Intérêts ne donnant pas le contrôle 13 197 12 143 DETTES NON COURANTES 222 280 221 544 Dettes financières à long terme 198 992 199 297 Impôts différés passif 11 743 10 715 Dettes au titre des pensions et retraites 11 545 11 532 DETTES COURANTES 339 344 292 596 Dettes fournisseurs et autres dettes 116 417 101 496 Autres dettes courantes 107 002 121 588 Dettes financières à court terme 94 238 62 538 Provisions 17 944 6 322 Dettes impôt sur les sociétés 3 743 652 Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés - - TOTAL PASSIF 805 724 715 115

Tableau de flux de trésorerie

En milliers d'euros 30.09.2023

(audité) 30.09.2023

(retraité) 30.09.2024 FLUX D'EXPLOITATION RESULTAT NET (part du groupe) -16 329 14 491 -2 153 Part dans le résultat des sociétés intégrées 3 472 3 472 1 015 Quote-part dans les résultats des sociétés mise en équivalence 471 471 - Eléments sans incidences sur la trésorerie Dotations aux Amortissements et provisions 66 779 45 184 44 422 Reprises des Amortissements et provisions -4 201 -4 201 -10 314 Plus et moins-values de cession 671 505 -1 099 Charge d'impôt exigible et impôts différés 5 990 5 307 2 707 Charge d'intérêts financiers 9 581 6 954 10 263 Subventions virées au résultat - - 659 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 66 434 72 183 45 500 Variation nette exploitation 15 314 3 171 Variation de stock et encours nets 13 190 11 745 5 398 Transfert de charges à répartir -1 005 -1 005 - Variation des Créances clients -14 841 -27 217 1 765 Variation des Dettes fournisseurs 17 970 29 663 -3 992 Variations des autres actifs nets et passifs courants -10 704 -28 084 -5 605 Variation des éléments du besoin en fonds de roulement 4 610 -14 898 -2 434 Impôts décaissés -3 575 -3 575 -6 952 Flux net de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies 67 469 53 710 36 114 FLUX D'INVESTISSEMENT Décaissement / acquisition immos incorporelles - 1 135 -1 097 -1 256 Décaissement net / acquisition immos corporelles -35 211 -27 310 -36 880 Investissements sans contrepartie de trésorerie -6 654 -6 654 -5 970 Encaissement / cession d'immos corporelles et incorporelles - - 4 607 Décaissement / acquisition d'actifs financiers -369 -369 -192 Encaissement / cession immos financières 3 863 3 660 342 Trésorerie nette /acquisitions & cessions de filiales -150 -150 -7 Flux net de trésorerie net des opérations d'investissement des activités poursuivies -39 656 -31 920 -39 356 FLUX DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apports 145 145 - Dividendes versés aux actionnaires de la mère - - - Dividendes versés aux minoritaires -1 415 -1 415 -2 651 Encaissements provenant d'emprunts 41 526 41 526 24 454 Dettes financières sans contrepartie de trésorerie 6 654 6 654 10 070 Remboursement d'emprunts -40 381 -36 613 -22 480 Intérêts financiers décaissés -9 319 -6 692 -9 945 Flux net de trésorerie de trésorerie nets des opérations de financement des activités poursuivies -2 790 3 605 -552 Incidences des variations de taux de change 66 57 -220 VARIATION DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 25 089 25 452 -4 014 VARIATION DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS CÉDÉES -364 -46 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A L'OUVERTURE 12 813 12 813 37 903 Reclassement de trésorerie - - 1 030 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA CLOTURE 37 902 37 902 34 875

[1] La finalisation des procédures d'audit sur les états financiers consolidés étant en cours, les résultats présentés sont provisoires. Les comptes consolidés 2023-2024, clos le 30 septembre 2024, seront arrêtés par un Conseil d'administration en janvier 2025. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

[2] Les retraitements sur l'exercice 2022-2023 concernent le reclassement du périmètre cédé en 2024 en activités non poursuivies pour des raisons de comparabilité.

[3] Chiffre d'affaires « pièces », hors outillages, calculé sur la durée de vie prévue du programme.

[4] Activités en Tunisie et en Turquie incluses.

[5] Intensité carbone : (empreinte carbone scopes 1&2 (t CO 2 ) / ventes en K€ (hors outillages)*100

[6] Intensité déchets : production de déchets / ventes en K€ (hors outillages)