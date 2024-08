29/08/2024 - 20:00

Langeais, le 29 août 2024

En M€

Données non auditées 2022-2023 2023-2024 Variation 1er semestre 420,8 405,4 -3,7% 3ème trimestre 221,9 188,6 -15,0% 9 mois 642,7 594,0 -7,6%

Le Groupe Plastivaloire réalise au 3ème trimestre 2023-2024 (avril – juin 2024) un chiffre d'affaires de 188,6 M€, en recul de -15,0% (-14,8% à taux de change constant) par rapport au 3ème trimestre 2022-2023, qui avait été marqué par un très fort niveau d'activité et des cadences de production élevées.

Cet effet de base défavorable, lié à un marché de la production automobile et industrielle moins dynamique, avait été anticipé par le Groupe.

Le chiffre d'affaires trimestriel du secteur « Automobile » (pièces et outillages) ressort à 161,4 M€, en retrait de -9,1%, en ligne avec le recul des cadences et le démarrage retardé de certains programmes. Le secteur « Industries » enregistre un chiffre d'affaires de 27,2 M€, en baisse de -38,7%, en raison de volumes moindres demandés momentanément par certains clients et du décalage dans le démarrage de nouveaux projets. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 85,6% et 14,4% du chiffre d'affaires trimestriel.

Par zone géographique, l'Europe[1] ressort à 165,4 M€ (-14,9% ; -14,4% à taux de change constant). L'activité de la zone Amérique (États-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 23,2 M€ (-15,9% ; -17,9% à taux de change constant).

Le chiffre d'affaires après 9 mois sur l'exercice 2023-2024 atteint ainsi 594,0 M€, en retrait de -7,6% (-7,1% à taux de change constant) par rapport à une base de comparaison très élevée.

Le chiffre d'affaires 9 mois du secteur Automobile ressort à 495,4 M€, en retrait maîtrisé de -4,8%, cohérent avec la tendance du secteur. Le secteur Industries réalise un chiffre d'affaires de 98,6 M€, en baisse de -19,3% sur 9 mois. Les secteurs Automobile et Industries pèsent respectivement 83,4% et 16,6% du chiffre d'affaires 9 mois.

Le chiffre d'affaires 9 mois en Europe s'établit à 520,3 M€, en retrait de -7,6% (-6,9% à taux de change constant). La zone Amérique (États-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 73,7 M€, en recul de -7,7% (-9,0% à taux de change constant).

La cession du périmètre de Karl Hess et de Pilsen avance comme prévu

Plastivaloire rappelle avoir signé début août un protocole d'accord portant sur la cession de 100% de sa filiale Plastivaloire Germany GmbH, qui détient la société allemande Karl Hess et le site de Pilsen en République Tchèque[2] afin de se recentrer sur ses activités les plus rentables, diminuer son risque financier et poursuivre son redressement. Plusieurs conditions suspensives ont depuis été levées, dont l'accord définitif de la NRW Bank (banque du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), le partenaire financier institutionnel soutenant le principal manager de Karl Hess dans son projet de reprise. Le Groupe vise toujours une pleine finalisation de l'accord avant la fin de l'exercice en cours.

Perspectives annuelles 2023-2024 ajustées

Dans un contexte de ralentissement de ses différents marchés qui perdure, le Groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires autour de 760 M€ (vs autour de 770 M€) pour l'exercice 2023-2024, avec une marge d'EBITDA annuelle autour de 6,5%. Outre l'impact de l'effet volume, ce niveau intègre une contribution dilutive du périmètre en cours de cession et des coûts significatifs de démarrage sur certains programmes générant peu de chiffre d'affaires sur cet exercice.

Le Groupe sollicite de facto l'obtention d'un « waiver » portant sur le respect du covenant d'EBITDA de l'exercice 2023-2024 auprès de ses partenaires bancaires.

Antoine Doutriaux, Directeur général du Groupe Plastivaloire, déclare : « Le Groupe évolue sur cet exercice dans des marchés conjoncturellement moins dynamiques, ce qui pèse à la fois sur les cadences de productions et amène nos clients à retarder le lancement de nouveaux modèles. Nous poursuivons également nos efforts afin d'adapter la structure de coûts du Groupe et nous sommes satisfaits des avancées afin de finaliser la cession du périmètre de Karl Hess et de Pilsen avant la fin de l'exercice en cours. »

Prochaine communication financière le 14 novembre 2024 :

Chiffre d'affaires annuel 2023-2024

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

[1] Activités en Tunisie et en Turquie incluses.

[2] Voir le communiqué du 6 août 2024.