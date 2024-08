06/08/2024 - 07:30

Langeais, le 6 août 2024

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir signé le 5 août 2024 un protocole d'accord en vue de la cession de 100% de sa filiale Plastivaloire Germany GmbH, qui détient la société allemande Karl Hess et le site de production de Pilsen en République Tchèque, au principal manager de Karl Hess, soutenu par un partenaire financier institutionnel.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions de rationalisation industrielle entreprises par le Groupe afin de se concentrer sur ses activités les plus rentables et de restaurer ses performances.

Au cours des derniers mois, Karl Hess, endettée à hauteur de 44,4 M€ auprès de banques allemandes, a fait face à des pressions financières croissantes dues à une rentabilité opérationnelle très faible en raison de la conjoncture inflationniste, ce qui avait d'ailleurs conduit le Groupe Plastivaloire à constater une dépréciation de goodwill sur cet actif de 15 M€ dans ses comptes 2022-2023.

La poursuite de l'activité de Karl Hess dans de bonnes conditions nécessite des financements additionnels pour soutenir le développement et les opérations courantes.

Les possibilités de financement par PVL des activités allemandes étant strictement limitées en raison du « ring fencing »[1] mis en place en juillet 2023 dans le cadre de l'accord signé avec ses créanciers, la cession de cette filiale à son manager est apparue comme la meilleure option. Par ailleurs, de par sa complémentarité avec Karl Hess, le site de Pilsen vient enrichir le nouvel ensemble pour servir les clients présents dans cette zone géographique.

Cette opération a reçu l'aval des principaux clients concernés sur le périmètre Karl Hess et Pilsen. Le Groupe Plastivaloire poursuivra ses relations commerciales avec les clients allemands avec qui des productions sont déjà en cours sur d'autres sites, et à ce titre, met en place un front office PVL Germany de proximité, opérationnel dès cet été.



Impact négatif sur le résultat net 2023-2024 mais positif sur l'endettement net à court terme

Le périmètre cédé pour 1€ symbolique représente environ 90 M€ de chiffre d'affaires sur l'objectif de 770 M€ annoncé par le Groupe pour 2023-2024.

La déconsolidation des actifs (immobilisations, BFR net), des passifs (dettes financières) ainsi que le financement de l'exploitation de Karl Hess et de Pilsen sur les derniers mois aura un impact comptable ponctuel de -30 M€ sur le résultat net du Groupe en 2023-2024 (clôture au 30 septembre 2024) et de facto sur les capitaux propres consolidés.

Cet accord met fin à la garantie donnée aux banques allemandes par le Groupe Plastivaloire sur la dette bancaire de Karl Hess, diminuant d'autant et donc sensiblement, le risque financier du Groupe Plastivaloire.

Par ailleurs, dans ce cadre, le Groupe Plastivaloire s'est engagé à reprendre 10 M€ de dettes sur les 44,4 M€ de Karl Hess, dont les échéances sont les suivantes : 1 M€ sera remboursé au closing de l'opération et les 9 M€ restant seront remboursés de juin 2027 à décembre 2029. L'endettement financier net consolidé du Groupe se réduit ainsi de 34,4 M€ du fait de cette opération.

Compte tenu notamment des coûts ponctuels associés à l'opération sur l'exercice en cours, cette opération sera relutive sur le taux de marge d'EBITDA du Groupe à compter du prochain exercice 2024-2025.



Prochaines étapes

La finalisation de l'accord reste encore soumise à des conditions suspensives, dont la confirmation de la participation du partenaire financier au projet de reprise du manager de Karl Hess, ainsi que la validation définitive des banques allemandes. Elle devrait être effective avant la fin de l'exercice.

Dans le cadre de ce changement de périmètre du Groupe, le covenant relatif au niveau d'EBITDA ainsi que celui relatif au ratio de levier fixés lors des accords de juillet 2023 avec les partenaires financiers du Groupe sur la dette financière syndiquée du Groupe ont été adaptés de la manière suivante, sous réserve de la finalisation de l'opération :

un niveau minimum d'EBITDA annuel allant de 54 M€ pour l'exercice 2023-2024 à 70 M€ pour l'exercice 2026-2027, dont une partie sera dédiée au service de la dette ;

un ratio de levier (dettes financières / EBITDA) dégressif légèrement amendé pour certaines valeurs intermédiaires, mais allant toujours d'un maximum de 5 pour l'exercice 2023-2024 à 3 à partir de l'exercice 2026-2027.

Le dernier covenant demeure inchangé :

un niveau minimum de trésorerie brute de 12 M€ au 30 septembre et au 31 mars de chaque exercice à compter du 30 septembre 2024.

Antoine Doutriaux, Directeur général du Groupe Plastivaloire, déclare : « Cette cession stratégique illustre notre volonté d'activer rapidement les leviers qui nous permettent de renforcer le profil opérationnel et financier du Groupe dans la durée ainsi que de notre détermination à poursuivre le redressement de sa rentabilités sur le moyen terme. A l'issue de cette opération, Plastivaloire sera donc un groupe plus rentable, avec un niveau d'endettement et de risque financier réduit. »



Prochaine communication financière le 29 août 2024 :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023-2024

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com



À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 7 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP



Contacts

Groupe Plastivaloire :

Antoine Doutriaux et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Pierre Jacquemin-Guillaume au +33 (0) 1 53 67 36 79

Relations Presse : Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74

[1] Séparation des actifs visant un fonctionnement autonome pour les protéger des risques ou des facteurs externes.