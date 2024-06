20/06/2024 - 19:00

Langeais, le 20 juin 2024

En M€

Données en cours d'audit S1 2022-2023 S1 2023-2024 Chiffre d'affaires 420,8 405,4 Marge brute 183,4 190,6 EBITDA* 33,4 32,7 Marge Ebitda 7,9% 8,1% Résultat opérationnel courant 6,9 8,4 Marge opérationnelle courante 1,6% 2,1% Résultat opérationnel (9,1) 6,0 Résultat net (13,7) (0,7) Résultat net, part du groupe (15,9) (2,0)

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Conseil d'Administration du Groupe Plastivaloire, réuni le 13 juin 2024, a arrêté les comptes semestriels 2023-2024 au 31 mars 2024. Le rapport semestriel sera publié le 28 juin 2024.

Le Groupe Plastivaloire enregistre sur le 1er semestre de l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 405,4 M€, en retrait limité de -3,7% par rapport au niveau d'activité record atteint lors du 1er semestre 2022-2023.

Ce niveau d'activité, conforme au ralentissement observé depuis quelques mois sur le marché automobile, s'accompagne d'une performance opérationnelle en légère amélioration, grâce notamment au redressement de la marge brute. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 8,1% (+0,2 point vs S1 2022-2023) et le résultat opérationnel courant atteint 8,4 M€ (6,9 M€ au 1er semestre 2022-2023).

Le résultat net, qui incorpore -2,4 M€ de charges nettes non courantes (dont -1,5 M€ de charges liées aux opérations de restructuration en Allemagne), ressort légèrement négatif sur le semestre (-2,0 M€) mais en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Dans la continuité de l'exercice précédent, le Groupe génère un free cash-flow de 9,2 M€ sur le semestre, en progression de +9,5 M€ par rapport au 1er semestre 2022-2023, permettant de poursuivre la trajectoire de désendettement. La trésorerie disponible s'établit à 83,2 M€.

Chiffre d'affaires semestriel : 405,4 M€

Le Groupe Plastivaloire réalise un chiffre d'affaires de 405,4 M€, en retrait limité de -3,7% (-3,1% à taux de change constant). L'activité s'est déroulée dans un environnement économique moins favorable pour la production automobile et industrielle, illustré par le retard pris dans le lancement de 2 nouveaux programmes, qui représente un manque de chiffre d'affaires de l'ordre de 4 M€ sur le semestre.

Le chiffre d'affaires du secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 334,0 M€, en léger retrait de -2,6%. Le secteur Industries enregistre un chiffre d'affaires de 71,4 M€, en baisse de -8,3% mais conserve une bonne dynamique de prises de commandes. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 82,4% et 17,6% du chiffre d'affaires semestriel.

Géographiquement, l'Europe représente un chiffre d'affaires de 355,0 M€, en retrait de -3,7% (-2,9% à taux de change constant). La zone Amérique (Etats-Unis et Mexique) ressort à 50,4 M€ à -3,4% (-4,1% à taux de change constant).

Marge d'EBITDA semestrielle : 8,1%

La détente progressive de la pression inflationniste sur le coût des matières premières ainsi que les renégociations tarifaires obtenues auprès de certains partenaires ont permis au Groupe d'améliorer de manière sensible son taux de marge brute, qui atteint 47,0% sur le semestre (+3,4 points par rapport au 1er semestre 2022-2023).

Cette amélioration a cependant été atténuée par la hausse des autres coûts opérationnels. Les charges de personnel sont en hausse à 107,6 M€ (vs 103,6 M€ au S1 2022-2023), reflet d'une inflation salariale maitrisée et d'un renforcement des effectifs dimensionnés pour le lancement des nouveaux programmes, dont 2 ont été retardés de quelques mois et n'ont pas contribué au chiffre d'affaires sur la période.

La marge d'EBITDA semestrielle connaît une légère progression pour atteindre 8,1% (vs 7,9% au 1er semestre 2022-2023).

Après dotations aux amortissements et provisions nettes de 24,3 M€ (vs 26,4 M€), le résultat opérationnel courant atteint 8,4 M€, supérieur de 1,5 M€ à celui du 1er semestre 2022-2023.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels non courants, le résultat opérationnel ressort à 6,0 M€, soit une amélioration de 15,1 M€ par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Le résultat financier s'établit à -4,5 M€ et la charge d'impôts à -2,2 M€. Le résultat net après impôts ressort ainsi à -0,7 M€ et le résultat net part du Groupe, après prise en compte de la part des minoritaires, à -2,0 M€.

Renforcement de la structure financière du Groupe

La capacité d'autofinancement est de 30,7 M€, sous l'effet d'une bonne conversion de l'EBITDA. Le besoin en fonds de roulement a été bien maîtrisé et s'est réduit de 4,4 M€. Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent ainsi à 32,7 M€, en quasi doublement par rapport au 1er semestre 2022-2023 (16,4 M€).

Ces flux de trésorerie permettent de couvrir les besoins d'investissements du Groupe, plus importants cette année, qui se sont élevés à 23,4 M€ sur le semestre.

Le free cash-flow est ainsi positif et atteint 9,2 M€, en nette progression par rapport au 1er semestre 2022-2023 (-0,3 M€), contribuant ainsi à la réduction de l'endettement net après paiement des frais financiers.

L'endettement net du Groupe s'élève à 218,7 M€ (dont 40,0 M€ de dettes crédit-bail et location) pour des capitaux propres de 241,1 M€ au 31 mars 2024, soit un ratio d'endettement net de 91% (74,1% hors IFRS 16).

La trésorerie disponible s'établie à 83,2 M€ au 31 mars 2024 (vs 31,4 M€ au 31/03/2023 et 71,1 M€ au 30/09/2023).

Conformément aux accords portant sur la restructuration de la dette du Groupe signés en juillet 2023, les échéances de remboursement de dettes bancaires moyen terme sont faibles sur l'exercice et portent sur 4,6 M€ de prêts moyen-terme (dont 2,3 M€ ont déjà été remboursés sur ce 1er semestre).

Comme annoncé dans le communiqué relatif aux résultats semestriels 2022-2023[1], le versement de dividendes est suspendu jusqu'au 30 juin 2027. Concernant la période allant du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2030, le versement de dividendes ne pourra être supérieur à 10% du résultat net et sera repris sous réserve de conditions cumulatives définies avec ses partenaires financiers, dont la génération d'un « excess cash-flow » (ECF) dédié au remboursement accéléré de la dette bancaire et l'atteinte d'un ratio d'endettement inférieur à 2,8.

Perspectives ajustées pour 2023-2024

Le Groupe aborde le second semestre 2023-2024 avec prudence compte tenu de l'impact sur le chiffre d'affaires estimé autour de -30 M€ lié au retard de lancement de quelques mois sur 3 programmes majeurs en Automobile et au climat économique morose qui a tendance à peser sur les cadences de production demandées par les clients.

Le Groupe anticipe ainsi désormais un chiffre d'affaires autour de 770 M€ (vs supérieur à 800 M€ initialement) pour l'exercice 2023-2024, avec une marge d'EBITDA inférieure à celle de l'exercice 2022-2023 (vs légèrement supérieure à 8,3% initialement). Le Groupe sollicitera si besoin l'obtention d'un « waiver » portant sur le respect du covenant d'EBITDA (60 M€ en 2023-2024) auprès de ses partenaires bancaires.

La diminution d'activité liée aux retards est conjoncturelle et ne remet pas en cause le plan de marche du Groupe à moyen terme grâce notamment à la montée en puissance attendue de nombreux programmes démarrés récemment.

Sur les 8 premiers mois de l'exercice, la prise de commandes apparait en recul (410,3 M€ vs 535,5 M€ sur la même période en 2022-2023) mais elle est uniquement due au faible volume de commandes reçu pour un constructeur automobile français majeur (10,9 M€ vs 138,6 M€). La prise de commandes sur 8 mois sur tous les autres clients (Automobile et Industrie) est en légère croissance (399,3 M€ vs 396,9 M€) témoignant d'une dynamique commerciale solide.

Par ailleurs, le projet de restructuration en Allemagne (fermeture d'un site et transfert des activités du centre technique en France) suit son cours et permettra d'alléger la structure de coûts du Groupe. Les négociations sont à ce jour bien avancées afin de conclure la vente du site de Burbach.

Antoine Doutriaux, Directeur général du Groupe Plastivaloire, déclare : « Nos résultats semestriels sont en ligne avec nos attentes. Malgré le ralentissement de l'activité observé sur nos marchés, le début de normalisation des coûts des matières premières ainsi que les efforts engagés depuis plusieurs mois nous ont permis d'améliorer la rentabilité semestrielle du Groupe et de renforcer notre trésorerie disponible. Nous sommes néanmoins contraints d'ajuster prudemment nos ambitions pour la seconde partie de l'exercice compte tenu des retards des clients dans le lancement de 3 principaux programmes. Dans ce contexte moins porteur, nous poursuivons activement nos actions de rationalisation au service du Groupe. »

Prochaine communication financière le 29 août 2024 :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023-2024

ANNEXES (données en cours d'audit)

Compte de résultat

En milliers d'euros 31.03.2024 31.03.2023 Produits des activités ordinaires 405 401 420 828 - Ventes de produits 401 492 419 013 - Ventes de services 3 909 1 815 Autres produits opérationnels d'activité 1 052 750 Marchandises et matières consommées 214 791 237 466 Frais de personnel 107 635 103 622 Autres charges opérationnelles d'exploitation 51 362 47 101 EBITDA 32 665 33 389 Dotations aux amortissements et provisions nettes 24 259 26 447 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 8 406 6 942 Autres produits opérationnels 9 663 1 859 Autres charges opérationnelles 12 029 17 874 RESULTAT OPERATIONNEL 6 040 -9 073 Coût de l'endettement financier net -6 490 -3 603 Autres produits et charges financières 1 967 885 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -470 Charges d'impôt sur le résultat -2 204 -1 430 Résultat net consolidé -687 -13 691 Résultat des intérêts ne donnant pas le contrôle 1 304 2 230 Résultat du Groupe -1 991 -15 921

Bilan

En milliers d'euros 31.03.2024 30.09.2023 ACTIFS NON COURANTS 362 785 364 141 Goodwill 44 071 44 071 Immobilisations incorporelles 34 508 34 305 Immobilisations corporelles 276 640 278 662 Participation sociétés Mises en équivalence Autres actifs financiers 1 975 1 831 Impôt différé actif 5 591 5 272 ACTIFS COURANTS 457 862 441 583 Stocks 63 003 64 070 Créances clients 249 268 244 850 Autres créances 62 395 61 610 Trésorerie et équivalent trésorerie 83 196 71 053 Actifs destinés à être cédés TOTAL ACTIF 820 647 805 724 CAPITAUX PROPRES 241 084 244 100 Capital 20 000 20 000 Primes 4 442 4 442 Réserves consolidées 204 628 222 791 Résultat net consolidé - part du groupe -1 991 -16 330 Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 227 079 230 903 Intérêts ne donnant pas le contrôle 14 005 13 197 DETTES NON COURANTES 228 859 222 280 Dettes financières à long terme 207 730 198 992 Impôts différés 10 014 11 743 Dettes au titre des pensions et retraites 11 115 11 545 DETTES COURANTES 350 704 339 344 Dettes fournisseurs et autres dettes 126 738 116 417 Autres dettes courantes 115 240 107 002 Dettes financières à court terme 94 197 94 238 Provisions 11 510 17 944 Dettes impôt sur les sociétés 3 019 3 743 Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés TOTAL PASSIF 820 647 805 724

Tableau de flux de trésorerie