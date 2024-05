15/05/2024 - 18:00

Langeais, le 15 mai 2024

En M€

Données en cours d'audit 2022-2023 2023-2024 Variation 1er trimestre (octobre-décembre 2023) 189,6 192,9 +1,7% 2e trimestre (janvier-mars 2024) 231,2 212,5 -8,1% 1er semestre (octobre 2023 – mars 2024) 420,8 405,4 -3,7%

Le Groupe Plastivaloire réalise, dans un environnement économique moins favorable, un chiffre d'affaires de 212,5 M€ au 2ème trimestre 2023-2024 (janvier – mars 2024) en retrait de -8,1% (-7,6% à taux de change constant) par rapport à une base de comparaison très forte (activité record en croissance de +29,5% au T2 2022-2023).

Ce niveau d'activité constitue néanmoins la 2ème meilleure performance historique du Groupe pour un 2ème trimestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel du secteur « Automobile » (pièces et outillages) ressort à 176,8 M€, en baisse de -6,8%, pénalisé par une dynamique de marché globalement moins favorable depuis le début de l'année 2024 et par le retard pris par certains constructeurs dans le lancement de nouveaux programmes. Le secteur « Industries » enregistre un chiffre d'affaires de 35,7 M€, en recul de -14,0% en raison de la fin de quelques productions et d'une baisse des volumes sur certains marchés. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 83,2% et 16,8% du chiffre d'affaires trimestriel.

Par zone géographique, l'Europe[1] enregistre un chiffre d'affaires de 186,3 M€ (-8,5% ; -7,9% à taux de change constant). L'activité dans la zone Amérique (Etats-Unis et Mexique) ressort à 26,2 M€ (-5,0% ; -5,1% à taux de change constant).

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024 atteint ainsi 405,4 M€, en retrait limité de -3,7% (-3,1% à taux de change constant). Ce niveau d'activité est en ligne avec le plan de marche du Groupe.

Le chiffre d'affaires semestriel du secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 334,0 M€, en léger retrait de -2,6%. Le secteur « Industries » enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 71,4 M€, en baisse de -8,3% mais conserve une bonne dynamique de prises de commandes. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 82,4% et 17,6% du chiffre d'affaires semestriel.

Géographiquement, l'Europe atteint un chiffre d'affaires de 355,0 M€, en retrait de -3,7% (-2,9% à taux de change constant). La zone Amérique (Etats-Unis et Mexique) ressort à 50,4 M€ à -3,4% (-4,1% à taux de change constant).

Perspectives

Le Groupe maintient pour l'exercice 2023-2024 ses objectifs d'un chiffre d'affaires au-dessus de 800 M€ pour le 2ème exercice consécutif et d'une marge d'EBITDA légèrement supérieure à celle de l'exercice précédent.

Le projet de restructuration en Allemagne (fermeture d'un site et transfert des activités du centre technique en France) avance par ailleurs selon le calendrier prévu et permettra d'alléger la structure de coûts dès le second semestre.

Antoine Doutriaux, Directeur général du Groupe Plastivaloire, déclare : « Dans une conjoncture moins favorable qui a pesé sur les cadences de production dans nos 2 secteurs d'activité, notre premier semestre est resté solide et aurait pu être meilleur sans les décalages de lancement de certains programmes en Automobile. Nous sommes en ligne avec notre plan de marche et nous devrions atteindre nos objectifs si les cadences de production prévisionnelles de nos clients sont respectées sur le second semestre. Nous poursuivons en parallèle nos efforts d'efficience opérationnelle afin d'améliorer progressivement notre rentabilité ».

Prochaine communication financière le 20 juin 2024 :

Résultats du 1er semestre 2023-2024

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 7 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

[1] Activités en Tunisie incluses