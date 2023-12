19/12/2023 - 18:00

Langeais, le 19 décembre 2023

Le Groupe Plastivaloire annonce son agenda financier pour l'exercice 2023-2024.

Mardi 14 février 2024 – après Bourse Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024 Mardi 15 mai 2024 – après Bourse Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024 Jeudi 20 juin 2024 – après Bourse Résultats semestriels 2023-2024 Jeudi 29 août 2024 – après Bourse Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-2024 Jeudi 14 novembre 2024 – après Bourse Chiffre d'affaires annuel 2023-2024 Mercredi 18 décembre 2024 – après Bourse Résultats annuels 2023-2024

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Contacts

Groupe Plastivaloire :

Antoine Doutriaux et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74