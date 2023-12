18/12/2023 - 18:00

Langeais, le 18 décembre 2023

En M€

Données en cours d'audit[1] 2021-2022 S1 2022-2023 S2 2022-2023 2022-2023 Var. N/N-1 Chiffre d'affaires 704,2 420,8 413,4 834,2 +18,5% Marge brute 317,1 182,8 191,3 374,1 Taux de marge brute 45,0% 43,4% 46,3% 44,9% EBITDA* 52,3 33,4 36,0 69,4 +32,8% Marge Ebitda 7,4% 7,9% 8,7% 8,3% Résultat opérationnel courant 4,3 6,9 15,2 22,1 +412,7% Résultat opérationnel (7,3) (9,1) 11,2 2,1 Résultat net (20,2) (13,7) 2,3 (11,4) +43,7% Résultat net, part du groupe (22,7) (15,9) 1,1 (14,8)

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Groupe Plastivaloire a réalisé sur l'exercice 2022-2023 le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, à 834,2 M€ (+18,5%), franchissant pour la première fois le cap des 800 M€ sur 12 mois. Cette bonne dynamique d'activité s'est accompagnée comme attendu d'un redressement progressif de la rentabilité opérationnelle.

La marge d'EBITDA a continué de s'apprécier au second semestre pour ressortir à 8,7%, soit 80 points de base au-dessus de celle du 1er semestre. Cette performance porte à 8,3% la marge d'EBITDA annuelle (vs 7,4% sur l'exercice précédent), un niveau en ligne avec l'objectif fixé par le Groupe. L'EBITDA ressort ainsi à 69,4 M€ en progression de +32,8%.

Le résultat net s'améliore également fortement (+43,7%) mais reste négatif en raison de charges non courantes nettes à hauteur de 20,0 M€ (dont 15,3 M€ de dépréciation de goodwill en Allemagne sans impact sur la trésorerie). Le résultat net serait positif sans ces éléments non récurrents, comme il l'a d'ailleurs été au second semestre.

L'exercice est marqué de plus par un accord majeur avec les partenaires financiers qui a permis d'étaler sur plusieurs années les échéances de remboursement, des PGE notamment, et de sécuriser de nouveaux financements pour le lancement de programmes[2]. L'endettement net s'est de plus réduit de 18,2 M€ sur le second semestre grâce à la génération de trésorerie de la période.

Chiffre d'affaires annuel : 834,2 M€ (+18,5%)

Le Groupe Plastivaloire enregistre le meilleur chiffre d'affaires de son histoire à 834,2 M€, en forte hausse de +18,5% sur l'année (+18,2% à taux de change constant), une performance nettement supérieure à la croissance de la production automobile mondiale.

Le secteur Automobile (pièces et outillage) affiche une forte progression pour atteindre 672,2 M€ (+20,9%), reflétant la participation du groupe à plusieurs programmes commerciaux porteurs. Le secteur Industries, porté par une bonne dynamique commerciale, réalise un chiffre d'affaires de 162,0 M€ sur l'exercice (+9,4%). Ces deux secteurs représentent respectivement 80,6% et 19,4% du chiffre d'affaires annuel.

L'activité a été particulièrement dynamique en Europe, dans un contexte de rebond de la production automobile, avec un chiffre d'affaires de 720,6 M€, soit une croissance de +21,1% (+21,8% à taux de change constant) par rapport à 2021-2022. La zone Amérique (Etats-Unis – Mexique), qui avait bénéficié de la reprise conjoncturelle lors de l'exercice précédent, consolide sa performance avec un chiffre d'affaires de 113,6 M€, en hausse de +3,9% (-1,4% à taux de change constant).

Marge d'EBITDA : 8,3% en progression de 90 points de base par rapport à 2021-2022

La marge d'EBITDA continue de s'apprécier, atteignant 8,7% au second semestre contre 7,9% au premier semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, elle ressort à 8,3% (vs 7,4% en 2021-2022 soit +90 pbs). Cette progression provient essentiellement des gains de productivité et des actions de rationalisation industrielle. La marge brute annuelle reste stable à 44,9%, grâce à une forte remontée du taux au second semestre à 46,3% (après le point bas du premier semestre à 43,4%), grâce à la répercussion partielle dans les prix de vente de l'inflation subie sur les coûts de production et d'une amorce de détente sur certaines matières premières. Le Groupe continue de travailler à l'amélioration de la marge d'Ebitda.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes sont stables à 47,3 M€. Le résultat opérationnel courant ressort à 22,1 M€ (vs 4,3 M€ en 2021-2022).

La progression du résultat opérationnel à +2,1 M€ (vs -7,3 M€ en 2021-2022) est atténuée par la comptabilisation de charges non courantes importantes constituées d'une dépréciation de goodwill de 15,3 M€ sur une filiale allemande (au premier semestre), d'une provision de 2,1 M€ consécutive à l'arrêt de l'activité de chromage sur le site de Morteau (au second semestre) et des frais de renégociation bancaire.

Les frais financiers nets s'élèvent à -8,5 M€ (vs -6,7 M€ en 2021-2022), intégrant l'impact de la hausse des taux.

Après prise en compte de la charge d'impôts de -4,5 M€, le résultat net ressort à – 11,4 M€, dont – 14,8 M€ en part du Groupe.

Structure financière renforcée

La capacité d'autofinancement atteint 66,4 M€, avec une excellente conversion de l'EBITDA. Le Besoin de Fonds de Roulement a été bien contrôlé, s'améliorant de 4,6 M€.

Les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 67,5 M€, supérieurs aux flux d'investissement nets de -39,7 M€. Le free cash-flow redevient ainsi positif et atteint 27,8 M€, en nette progression par rapport à 2021-2022 (-6,4 M€) permettant une réduction de l'endettement net après paiement des intérêts financiers.

La trésorerie disponible est en forte progression à 71,1 M€ au 30 septembre 2023 (vs 40,7 M€ il y a un an). L'endettement net du Groupe, incluant 24,0 M€ de dettes locatives, se réduit de 18,2 M€ à 222,2 M€, pour des capitaux propres de 245,5 M€, soit un taux d'endettement net de 90,5% (80,7% hors dettes locatives).

Le ratio de levier « dettes financières nettes / EBITDA » s'établit à 3,2 (vs 4,6 en 2021-2022) retrouvant un niveau plus standard.

Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière renforcée, en précisant que les échéances de remboursements de dettes financières sont inférieures à 5 M€ sur l'exercice en cours.

Un Groupe engagé sur les aspects environnementaux

Plastivaloire poursuit sa trajectoire de réduction de son empreinte environnementale. Ainsi, sur l'exercice 2022-2023, tous les indicateurs suivis sont en amélioration : l'intensité carbone[3] baisse de -12%, l'intensité déchets[4] se réduit de -15% et le taux de matières premières recyclées achetées[5] augmente de +28%. Le Groupe accentue de plus ses efforts afin de réduire la consommation d'énergie dans ses usines, en se dotant de moyens d'analyse spécifiques qui sont progressivement déployés à l'échelle du Groupe ainsi qu'en sensibilisant ses collaborateurs aux bonnes pratiques à adopter.

Poursuite de la rationalisation industrielle, avec un projet significatif en Allemagne

Plastivaloire poursuit l'ajustement de son appareil productif afin de renforcer sa rentabilité opérationnelle et éliminer ses foyers de perte. Après la fermeture en France du site de Creutzwald en avril 2023 et l'arrêt des activités chromage du site de Morteau en septembre 2023, le Groupe engage un projet de restructuration en Allemagne au 1er semestre 2023-2024, qui intègre le regroupement de la production sur 1 seul site au lieu de 2 et le transfert des activités du centre technique allemand en France. Ces opérations génèreront des charges non courantes limitées, estimées entre 3 et 4 M€.

Une stratégie commerciale centrée sur l'Europe et l'Amérique

Plastivaloire a décidé de mettre un terme à ses projets de développement en Chine afin d'allouer l'ensemble de ses ressources à son développement en Europe et en Amérique. Le Groupe entend notamment augmenter à moyen terme la part de l'Industrie dans le chiffre d'affaires, tout en continuant de renforcer ses relations commerciales avec ses clients en Automobile.

Le Groupe dispose d'une bonne visibilité à moyen terme grâce notamment à la prise de commandes record réalisée sur l'exercice 2021-2022 de près de 900 M€. Le volume de prise de commandes a été moins important en 2022-2023 à près de 600 M€, mais demeure satisfaisant. La période a été en effet marquée par un volume moins important d'appels d'offre « plateformes » automobiles et une plus grande sélectivité sur la rentabilité des affaires.

Perspectives 2023-2024

Dans un contexte incertain tant sur l'environnement économique que sur l'évolution de la production automobile mondiale qui pourrait peser sur les cadences, le Groupe vise à consolider le cap franchi en 2022-2023 avec un objectif de chiffre d'affaires 2023-2024 supérieur à 800 M€.

La priorité reste portée sur le redressement de la rentabilité opérationnelle sous l'effet notamment d'une marge brute attendue en progression. Le Groupe s'appuiera sur la poursuite de ses négociations avec les clients et sur ses actions d'optimisation de la productivité. Plastivaloire vise un niveau de marge d'EBITDA pour l'exercice 2023-2024 légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (8,3%), lui permettant de poursuivre sa politique d'innovation ainsi que sa trajectoire de désendettement.

Prochaine communication financière le 14 février 2024 :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Contacts

Groupe Plastivaloire :

Antoine Doutriaux et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Pierre Jacquemin-Guillaume au +33 (0) 1 53 67 36 79

Relations Presse : Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74

ANNEXES (en cours d'audit)

Compte de résultat

En milliers d'euros 30.09.2023 30.09.2022 Produits des activités ordinaires 834 183 704 426 - Ventes de produits 814 868 701 441 - Ventes de services 19 315 2 805 Autres produits opérationnels d'activité 2 177 - 825 Marchandises et matières consommées -455 658 - 386 488 Frais de personnel -209 943 - 192 366 Autres charges opérationnelles d'exploitation -101 343 - 72 305 EBITDA 69 416 52 262 Dotations aux amortissements et provisions nettes -47 327 - 47 953 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 22 089 4 309 Autres produits opérationnels 3 311 2 248 Autres charges opérationnelles - 23 341 - 13 901 RESULTAT OPERATIONNEL 2 059 - 7 344 Coût de l'endettement financier net - 9 554 - 4 725 Autres produits et charges financières 1 099 - 1 981 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence - 471 - 1 640 Charges d'impôt sur le résultat - 4 493 - 4 480 Résultat net consolidé - 11 360 - 20 170 Résultat des intérêts ne donnant pas le contrôle 3 443 2 559 Résultat du Groupe - 14 803 - 22 729

Bilan

En milliers d'euros 30.09.2023 30.09.2022 ACTIFS NON COURANTS 364 038 378 662 Goodwil 44 071 59 380 Immobilisations incorporelles 34 305 36 353 Immobilisations corporelles 278 662 277 454 Participation sociétés Mises en équivalence - - Autres actifs financiers 1 831 1 724 Impôt différé actif 5 169 3 751 ACTIFS COURANTS 441 583 383 546 Stocks 64 070 78 294 Créances clients 244 850 225 321 Autres créances 61 610 39 211 Trésorerie et équivalent trésorerie 71 053 40 720 Actifs destinés à être cédés - 3 139 TOTAL ACTIF 805 621 765 347 CAPITAUX PROPRES 245 525 257 321 Capital 20 000 20 000 Primes 4 442 4 442 Réserves consolidées 222 718 243 961 Résultat net consolidé - part du groupe - 14 803 - 22 729 Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 232 357 245 674 Intérêts ne donnant pas le contrôle 13 168 11?647 DETTES NON COURANTES 221 336 187 984 Dettes financières à long terme 198 991 167 005 Impôts différés passif 10 800 10 864 Dettes au titre des pensions et retraites 11 545 10 115 DETTES COURANTES 338 760 320 042 Dettes fournisseurs et autres dettes 116 417 98 514 Autres dettes courantes 107 002 86 875 Dettes financières à court terme 94 238 114 102 Provisions 17 944 18 362 Dettes impôt sur les sociétés 3 159 2 189 Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés - - TOTAL PASSIF 805 621 765 347

Tableau de flux de trésorerie

En milliers d'euros 30.09.2023 30.09.2022 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET (part du groupe) - 14 803 - 22 729 Part dans le résultat des sociétés intégrées 3 443 2 559 Quote-part dans les résultats des sociétés mise en équivalence 471 1 641 Eléments sans incidences sur la trésorerie Dotations aux Amortissements et provisions 66 778 60 968 Reprises des Amortissements et provisions - 4 201 - 67 Plus et moins-values de cession 672 - 1 289 Charge d'impôt exigible et impôts différés 4 493 4 480 Charge d'intérêts financiers 9 581 4 713 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 66 434 50 276 Variation nette exploitation 15 314 - 20 856 Variation de stock et encours nets 13 190 7 842 Transfert de charges à répartir - 1 005 Variation des Créances clients - 14 841 - 33 317 Variation des Dettes fournisseurs 17 970 4 619 Variations des autres actifs nets et passifs courants - 10 704 - 7 029 Variation des éléments du besoin en fonds de roulement 4 610 - 27 885 Impôts décaissés - 3 575 - 3 047 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation 67 469 19 344 OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT Décaissement / acquisition immos incorporelles - 1 135 - 564 Décaissement net / acquisition immos corporelles - 35 211 - 18 967 Investissements sans contrepartie de trésorerie - 6 654 - 6 163 Décaissement / acquisition d'actifs financiers - 369 - 92 Encaissement / cession immos financières 3 863 91 Trésorerie nette /acquisitions & cessions de filiales - 150 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 39 656 - 25 695 OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apports 145 Dividendes versés aux actionnaires de la mère 0 - 3 091 Dividendes versés aux minoritaires - 1 415 - 8 714 Encaissements provenant d'emprunts 41 526 29 250 Dettes financières sans contrepartie de trésorerie 6 654 6 163 Remboursement d'emprunts - 40 381 - 60 397 Intérêts financiers décaissés - 9 319 - 4 713 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - 2 790 - 41 502 Incidences des variations de taux de change 66 - 543 VARIATION DE TRÉSORERIE 25 089 - 48 396 TRESORERIE A L'OUVERTURE 12 813 49 534 TRESORERIE A LA CLOTURE 37 902 12 813

[1] La finalisation des procédures d'audit sur les états financiers consolidés étant en cours, les résultats présentés sont provisoires. Les comptes consolidés 2022-2023, clos le 30 septembre 2023, seront arrêtés par un Conseil d'administration en janvier 2024. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

[2] Cf communiqué des résultats semestriels 2022-2023, du 11 juillet 2023.

[3] Intensité carbone : émission de GES scope 1 & 2 en équivalent CO2 / ventes (sans prendre en compte les outillages).

[4] Intensité déchets : production de déchets / ventes (sans prendre en compte les outillages).

[5] Taux de matières premières recyclées : achat de matières premières recyclées / achat de matières premières total.