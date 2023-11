14/11/2023 - 18:00

Langeais, le 14 novembre 2023

En M€

Données en cours d'audit 2021-2022 2022-2023 Variation 9 mois 518,9 642,7 +23,9% 4e trimestre 185,4 191,5 +3,3% 12 mois 704,2 834,2 +18,5%

Le Groupe Plastivaloire réalise un 4ème trimestre (de juillet à septembre 2023) solide, avec un chiffre d'affaires de 191,5 M€, en hausse de +3,3% (+4,8% à taux de change constant) par rapport au 4ème trimestre 2021-2022. Cette performance constitue un nouveau record d'activité pour un 4ème trimestre en rappelant que la base de comparaison était exigeante (+29% de croissance au 4ème trimestre 2021-2022).

L'activité du secteur Automobile (pièces et outillage) progresse de +3,1% pour atteindre 151,7 M€ sur le trimestre. Le secteur Industries (pièces et outillage) ressort à 39,8 M€, en hausse de +4,3%. La croissance est également homogène dans les deux zones géographiques. L'activité en Europe[1] progresse de +3,6% (+5,0% à taux de change constant) pour atteindre 157,7 M€ de chiffre d'affaires et celle en Amérique du Nord, qui n'a pas été affectée par les mouvements sociaux dans l'automobile, ressort à 33,8 M€ (+2,2% et +4,0% à taux de change constant).

Cette performance trimestrielle permet au Groupe de franchir pour la première fois le cap des 800 M€ sur 12 mois. Le chiffre d'affaires annuel 2022-2023 ressort ainsi à 834,2 M€, en hausse dynamique de +18,5% sur l'année (+18,2% à taux de change constant). Ce niveau est supérieur à l'objectif fixé en août dernier (entre 810 et 830 M€).

Sur l'exercice, l'activité du secteur Automobile (pièces et outillage) affiche une forte progression, pour atteindre 672,2 M€ (+20,9%). Avec cette progression nettement supérieure à la croissance de la production automobile mondiale, Plastivaloire recueille les fruits de ses référencements obtenus lors des années précédentes sur des programmes porteurs.

Le secteur Industries délivre une progression annuelle de +9,4% pour atteindre 162,0 M€ sur l'exercice, reflétant la bonne dynamique commerciale dans ce domaine.

Ces deux secteurs représentent respectivement 80,6% et 19,4% du chiffre d'affaires annuel du Groupe.

Géographiquement, l'activité a été particulièrement dynamique en Europe avec un chiffre d'affaires de 720,6 M€, soit une forte croissance de +21,1% (+21,8% à taux de change constant) par rapport à 2021-2022, dans un contexte de rebond de la production automobile. La zone Amérique (Etats-Unis – Mexique), qui avait déjà bénéficié de la reprise conjoncturelle lors de l'exercice précédent, consolide sa performance avec un chiffre d'affaires de 113,6 M€ en hausse de +3,9% (-1,4% à taux de change constant).

Confirmation de l'objectif annoncé pour la marge d'EBITDA

Le bon niveau d'activité, les actions menées afin de limiter l'impact de l'inflation sur ses coûts ainsi que l'ajustement de sa politique tarifaire confortent l'objectif d'une marge d'EBITDA 2022-2023 légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%).

Perspectives

Dans une conjoncture économique incertaine qui pourrait peser sur la production automobile, le Groupe continuera de s'appuyer sur sa bonne dynamique de programmes et visera en priorité la poursuite du redressement de ses indicateurs de marge. Les objectifs annuels pour le prochain exercice seront précisés comme chaque année lors de la publication de ses résultats 2022-2023 le 18 décembre 2023.

Prochain rendez-vous :

18 décembre 2023 : Résultats annuels 2022-2023

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 200 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

[1] Incluant les activités en Turquie et Tunisie