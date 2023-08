28/08/2023 - 18:00

En M€

Données non auditées 2021-2022 2022-2023 Variation 1er semestre 339,3 420,8 +24,0% 3ème trimestre 179,6 221,9 +23,5% 9 mois 518,9 642,7 +23,9%

Le Groupe Plastivaloire réalise un très bon 3ème trimestre 2022-2023, franchissant à nouveau pour le 2ème trimestre consécutif le cap de 200 M€ d'activité. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort ainsi à 221,9 M€, en hausse de +23,5% (+23,7% à taux de change constant), supérieur aux attentes.

Sur la période, le Groupe a bénéficié du maintien de cadences de production élevées dans le secteur automobile, quasi sans période de « stop & go » comme cela avait été le cas lors des exercices précédents, des hausses de prix de vente afin de répercuter en partie l'impact de l'inflation sur les coûts de production et a recueilli les fruits de ses gains de marché dans le secteur Industries.

Le chiffre d'affaires trimestriel du secteur « Automobile » ressort ainsi à 177,5 M€ en hausse de +25,0%. Le secteur « Industries » est également bien orienté et enregistre un chiffre d'affaires de 44,4 M€ en croissance de +18,0%. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 80,0% et 20,0% du chiffre d'affaires trimestriel.

Par zone géographique, l'Europe[1] ressort à 194,2 M€ (+27,1% ; +27,6% à taux de change constant) confirmant la reprise du marché après quasiment 3 années de bas de cycle en automobile. L'activité de la zone Amérique (États-Unis – Mexique) qui avait déjà rebondi sur l'exercice précédent reste très solide avec un chiffre d'affaires trimestriel de 27,7 M€ (+3,5% ; +1,5% à taux de change constant).

Cette performance porte le chiffre d'affaires 9 mois 2022-2023 à un niveau record de 642,7 M€, (+23,9% par rapport à la même période en 2021-2022 ; +23,8% à taux de change constant).

Le chiffre d'affaires 9 mois du secteur Automobile ressort à 520,5 M€, en forte croissance de +27,3%. Le secteur Industries progresse de +11,1% et contribue pour 122,2 M€. Les secteurs Automobile et Industries pèsent respectivement 81,0% et 19,0% du chiffre d'affaires 9 mois.

Le chiffre d'affaires en Europe s'établit à 562,9 M€, en hausse de +27,2% (+28,4% à taux de change constant). La zone Amérique (États-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 79,8 M€, en progression de +4,7% (-3,1% à taux de change constant).

Perspectives annuelles revues à la hausse

L'avance prise sur les 9 premiers mois de l'exercice amène le Groupe à revoir à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel 2022-2023, entre 810 M€ et 830 M€ (vs 780 M€ précédemment).

Le bon niveau d'activité, associé aux actions menées pour atténuer l'impact inflationniste sur les coûts permet au Groupe de tabler sur une marge d'EBITDA légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%). Elle restera toutefois encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire en raison du contexte conjoncturel[2].

Plastivaloire rappelle, de plus, avoir finalisé des accords majeurs avec ses principaux partenaires financiers et actionnaires majoritaires pour adapter sa structure financière au contexte actuel en allongeant la maturité de sa dette financière tout en sécurisant de nouveaux financements (cf communiqué du 11 juillet 2023).

Prochaine communication financière le 14 novembre 2023 :

Chiffre d'affaires annuel 2022-2023

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

[1] activités en Tunisie et en Turquie incluses

[2] Marge d'EBITDA de 10,4% en 2018-2019