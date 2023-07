11/07/2023 - 18:00

Résultats semestriels 2022-2023 :

Chiffre d'affaires record à 421 M€ (+24%)

Marge d'EBITDA en progression à 7,9% mais toujours inférieure au niveau pré-covid

Résultat net impacté par des charges non récurrentes

Renforcement de la structure financière :

Allongement de la maturité de la dette financière et nouvelles ressources de financement

En M€

Données en cours d'audit S1 2021-2022 S1 2022-2023 Chiffre d'affaires 339,3 420,8 Marge brute 156,8 182,8 EBITDA* 24,0 33,4 Marge Ebitda 7,1% 7,9% Résultat opérationnel courant 0,2 6,9 Marge opérationnelle courante 0,1% 1,6% Résultat opérationnel 0,4 (9,1) Résultat net (4,6) (13,7) Résultat net, part du groupe (6,1) (15,9)

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Conseil d'Administration du Groupe Plastivaloire, réuni le 10 juillet 2023, a arrêté les comptes au 31 mars 2023. Le rapport semestriel sera publié courant juillet.

Le Groupe Plastivaloire enregistre sur le premier semestre de l'exercice 2022-2023 le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire, à 420,8 M€ (+24,0% par rapport à la même période en 2021-2022 ; +23,9% à taux de change constant). Le Groupe a notamment franchi, au 2ème trimestre, pour la première fois le cap symbolique de 200 M€ trimestriel, avec un chiffre d'affaires de 231,8 M€

Cette dynamique a permis de poursuivre l'amélioration progressive de la marge d'EBITDA qui ressort à 7,9% (+0.8 points vs S1 2021-2022) en ligne avec les attentes du Groupe. Ce niveau reste toutefois encore nettement inférieur à la performance de Plastivaloire avant la crise sanitaire[1], en raison de l'inflation sur les coûts d'approvisionnement et de l'énergie qui n'a pu être que partiellement répercutée auprès des clients.

Le semestre est, par ailleurs, marqué par une dépréciation de goodwill sur un actif allemand, sans impact sur la trésorerie, afin de tenir compte des conditions actuelles du marché local. Le résultat net est ainsi fortement dégradé mais serait proche de l'équilibre sans cet élément non récurrent.

Le Groupe annonce de plus avoir renforcé sa structure financière à court et moyen terme avec, d'une part, un allongement de la maturité de la dette avec aucune échéance de remboursement majeure dans les 2 prochaines années et, d'autre part, l'obtention de nouvelles ressources financières à hauteur de 40 M€ afin d'accompagner la croissance (voir détails ci-après).

Chiffre d'affaires semestriel : 420,8 M€

Le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires record de 420,8 M€ (+24,0% par rapport à la même période en 2021-2022 ; +23,9% à taux de change constant). L'activité a été portée par la forte reprise de la production automobile en Europe, fortement impactée par les crises successives.

Le chiffre d'affaires du secteur Automobile ressort ainsi à 343,0 M€, en forte croissance de +28,5%. Le secteur Industries progresse de +7,6% et contribue pour 77,9 M€. Les secteurs Automobile et Industries pèsent respectivement 81,5% et 18,5% du chiffre d'affaires semestriel.

Le chiffre d'affaires en Europe s'établit à 368,6 M€, en hausse de +27,2% (+28,8% à taux de change constant). La zone Amérique (États-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 52,2 M€, en progression sous l'effet des taux de change de +5,5% (-5,2% à taux de change constant).

Marge d'EBITDA semestrielle : 7,9%

La rentabilité opérationnelle est toujours fortement pénalisée par l'inflation des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Malgré les négociations menées avec les clients depuis le second semestre 2021-2022 qui ont permis à Plastivaloire de répercuter plus de 50% de ces hausses de coût sur le 1er semestre de l'exercice, la marge brute perd 2,7 points par rapport au 1er semestre 2021-2022 et s'établit à 43,4%.

La bonne maîtrise des charges de personnel et des coûts fixes atténue cet effet et permet une amélioration de +0,8 point de la marge d'EBITDA par rapport au premier semestre 2021-2022.

Après dotations aux amortissements et provisions nettes de 26,4 M€, le résultat opérationnel courant ressort positif à 6,9 M€

Le résultat opérationnel est fortement impacté par des éléments non courants constitués d'une dépréciation de goodwill de 15,3 M€ sur une filiale allemande[2]. Il ressort ainsi à -9,1 M€.

Les frais financiers nets s'établissent à -2,7 M€ et la charge d'impôt à -1,4 M€. Après prise en compte de la quote-part de résultat de la Joint-Venture avec BIA cédée en décembre 2022 de -0,5 M€, le résultat net ressort en négatif à -13,9 M€ dont -15,9 M€ en part du Groupe.

Évolution de la structure financière

La capacité d'autofinancement s'élève à 33,9 M€, sous l'effet d'une bonne conversion de l'EBITDA. Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 16,4 M€, intégrant une hausse du BFR de 17,8 M€, due à un fort niveau de facturations sur les mois de février et mars.

Ces flux de trésorerie permettent de couvrir les investissements nets de 20,9 M€ (crédits-baux inclus). Le free cash-flow s'établit à -0,5 M€.

La trésorerie disponible ressort à 31,4 M€ au 31 mars 2023 (vs 49,8 M€ il y a un an) après remboursement de dettes bancaires. L'endettement net du Groupe s'élève à 244,0 M€ (dont 36,5 M€ de dettes locatives) pour des capitaux propres de 241,5 M€ au 31 mars 2023, soit un taux d'endettement net de 1,0 (0,9 hors IFRS 16).

Renforcement de la structure financière à court et moyen terme

A la suite des discussions mentionnées dans ses précédents communiqués, le Groupe Plastivaloire annonce la signature d'accords majeurs avec ses principaux partenaires financiers et ses actionnaires majoritaires. Ceux-ci permettent au Groupe d'adapter sa structure financière au contexte actuel et de sécuriser de nouveaux financements pour accompagner sa croissance et le lancement de nouveaux programmes.

La mise en œuvre de ces accords sera formalisée par des avenants et nouvelles conventions avec ses partenaires financiers dont la signature devrait intervenir d'ici le 29 septembre 2023. Ils comprennent 3 volets :

1 - Allongement de la maturité de la dette existante

Les accords prévoient l'allongement de la maturité des principales lignes de financement du Groupe d'un montant global en principal restant dû de 133,1 M€ à la date de signature incluant :

Le prêt syndiqué d'un montant principal restant dû de 50,4 M€,

Les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) existants d'un montant principal restant dû de 52,0 M€,

Les prêts bancaires bilatéraux d'un montant principal restant dû de 30,7 M€.

L'ensemble de ces financements bénéficie désormais d'une franchise de remboursement en principal jusqu'au 30 juin 2025 et, à partir de la reprise des remboursements du principal, d'une extension de maturité de 48 mois.

Le coût global additionnel de ces financements par rapport aux conditions négociées antérieures ressort à hauteur de 125 points de base sur le prêt syndiqué et les prêts bilatéraux. La revalorisation des taux des PGE aux conditions de marché actuel est estimée autour de 250 points de base à date.

Par ailleurs, Plastivaloire a obtenu le renouvellement de concours court-terme (découverts) pour un montant total autorisé de 9,2 M€ à compter du 1er avril 2024, puis dégressif jusqu'au 2 avril 2026.

Concernant la dette financière spécifiquement attachée au périmètre Plastivaloire Germany - Karl Hess d'un montant global à titre principal restant dû de 41,8 M€, les conditions suivantes ont été obtenues :

Les remboursements des contrats de prêt long terme de 12,9 M€ de capital restant dû, contractuellement prévus entre le 1 er avril 2023 et le 30 septembre 2024 sont suspendus et reportés à la fin des contrats de prêt à long terme grâce à une prolongation de la durée de ces prêts.

avril 2023 et le 30 septembre 2024 sont suspendus et reportés à la fin des contrats de prêt à long terme grâce à une prolongation de la durée de ces prêts. Les contrats de crédits « roll-over » pour un montant en principal restant dû de 17,0 M€ et les conventions de compte courant pour un montant en principal restant dû de 11,9 M€ sont prolongés jusqu‘au 30 septembre 2025.

2- Obtention d'une nouvelle ligne de financement à hauteur de 40 M€

Le Groupe a obtenu auprès de plusieurs institutions financières françaises de nouveaux prêts garantis par l'État dits « Résilience » (PGE) dont le montant cumulé en principal est de 40 M€ avec une franchise de remboursement du principal d'un an, prorogeable d'une année supplémentaire à l'initiative de la Société et un amortissement qui pourra s'étaler jusqu'à quatre ou cinq ans selon la durée de la franchise.

Les financements mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus sont soumis notamment au respect :

D'un ratio de levier (dettes financières /EBITDA) dégressif allant d'un maximum de 5 pour l'exercice 2023-2024 à 3 à partir de l'exercice 2026-2027,

D'un niveau minimum d'EBITDA annuel allant de 60 M€ pour l'exercice 2023-2024 à 75 M€ pour l'exercice 2026-2027, dont une partie sera dédiée au service de la dette,

D'un niveau minimum de trésorerie brute (hors Karl Hess et Plastivaloire Germany) de 12 M€ au 30 septembre et au 31 mars de chaque exercice à compter du 30 septembre 2024.

3- Engagement des actionnaires majoritaires et de la Société

La famille Findeling, qui détient 57,4% du capital, s'est engagée à apporter en compte courant un montant d'1,0 M€ au plus tard avant le 30 septembre 2024.

Dans le cadre des accords, le versement de dividendes sera suspendu jusqu'au 30 juin 2027.

Perspectives : poursuite de la dynamique de rebond

Fort de l'avance prise sur le 1er semestre, le Groupe a revu à la hausse en mai 2023 son objectif de chiffre d'affaires, désormais supérieur à 780 M€ (vs 730 M€ initialement) en tenant compte de la saisonnalité traditionnelle de l'activité.

Ce bon niveau d'activité devrait permettre, à Plastivaloire de viser une marge d'EBITDA annuelle en ligne avec celle du 1er semestre 2022-2023 malgré le contexte inflationniste toujours très présent et la difficulté à répercuter l'intégralité des hausses aux clients. Le Groupe confirme ainsi son objectif d'amélioration de la marge d'EBITDA par rapport à 2021-2022 (7,4%)

Au-delà de 2022-2023, le Groupe Plastivaloire dispose d'une bonne visibilité sur son activité avec une dynamique commerciale solide enregistrée ces dernières années, Plastivaloire réalise sur les 7 premiers mois une prise de commandes élevée de 501 M€, proche du niveau historique des 7 premiers mois de l'exercice 2021-2022 (527 M€).

Ces succès commerciaux confirment la pertinence de la stratégie de Plastivaloire et de sa politique de développement produit et d'innovation afin de s'adapter aux nouvelles demandes de ses clients, avec notamment des produits plus respectueux de l'environnement. Le Groupe est ainsi confiant sur son retour progressif à ses niveaux normatifs de performance économique, une fois le contexte normalisé.

Prochaine communication financière le 28 août 2023 :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022-2023

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

ANNEXES

Compte de résultat

En milliers d'euros 31.03.2023 31.03.2022 Produits des activités ordinaires 420 828 339 275 - Ventes de produits 419013 337081 - Ventes de services 1815 2194 Autres produits opérationnels d'activité 750 1 765 Marchandises et matières consommées 237466 184446 Frais de personnel 103622 97015 Autres charges opérationnelles d'exploitation 47101 35594 EBITDA 33 389 23 985 Dotations aux amortissements et provisions nettes 26447 23829 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 6 942 156 Autres produits opérationnels 1859 318 Autres charges opérationnelles 17874 37 RESULTAT OPERATIONNEL - 9 073 437 Coût de l'endettement financier net - 3603 - 2620 Autres produits et charges financières 885 - 256 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence - 470 - 20 Charges d'impôt sur le résultat - 1430 - 2134 Résultat net consolidé - 13 691 - 4 593 Résultat des intérêts ne donnant pas le contrôle 2 230 1 502 Résultat du Groupe - 15 921 - 6 095

Bilan

En milliers d'euros 31.03.2023 30.09.2022 ACTIFS NON COURANTS 357 142 378 662 Goodwill 44071 59380 Immobilisations incorporelles 33097 36353 Immobilisations corporelles 274886 277454 Participation sociétés Mises en équivalence - Autres actifs financiers 1448 1724 Impôt différé actif 3640 3751 ACTIFS COURANTS 412 065 383 546 Stocks 70055 78294 Créances clients 259630 225321 Autres créances 50994 39211 Trésorerie et équivalent trésorerie 31386 40720 Actifs destinés à être cédés 3 139 3 139 TOTAL ACTIF 772 346 765 347 CAPITAUX PROPRES 241 522 257 321 Capital 20000 20000 Primes 4442 4442 Réserves consolidées 219892 243961 Résultat net consolidé - part du groupe - 15921 - 22729 Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 228413 245674 Intérêts ne donnant pas le contrôle 13109 11647 DETTES NON COURANTES 183 394 187 984 Dettes financières à long terme 160284 167005 Impôts différés 10689 10864 Dettes au titre des pensions et retraites 12421 10115 DETTES COURANTES 347 430 320 042 Dettes fournisseurs et autres dettes 109823 98514 Autres dettes courantes 103400 86875 Dettes financières à court terme 115086 114102 Provisions 17313 18362 Dettes impôt sur les sociétés 1808 2189 Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés - TOTAL PASSIF 772 346 765 347

Tableau de flux de trésorerie

En milliers d'euros 31.03.2023 31.03.2022 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET (part du groupe) -15 921 -6 095 Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat sociétés intégrées 2230 1502 Quote-part dans les résultats des sociétés mise en équivalence 471 20 Eléments sans incidences sur la trésorerie Dotations aux Amortissements et provisions 42164 23817 Reprises des Amortissements et provisions -426 -63 Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession 417 -265 Charge d'impôt exigible et impôts différés 1430 2134 Charge d'intérêt financier 3603 2620 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 33 968 23 670 Variation nette exploitation -13074 -8937 Variation de stock 7358 921 Variation des Créances d'exploit° -48108 -32354 Variation des Dettes d'exploit° 27676 22496 Variations nettes hors exploitation -4107 -1965 Variation des éléments du besoin en fonds de roulement -17 181 -10 902 Impôts décaissés -428 -3635 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation 16 359 9 133 OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT Décaissement / acquisition immos incorporelles -1106 -282 Décaissement net / acquisition immos corporelles -19342 -9326 Investissements sans contrepartie de trésorerie -4135 Décaissement / acquisition immos financières -106 -2 Encaissement / cession immos financières 3879 40 Trésorerie nette /acquisitions & cessions de filiales Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -16 675 -13 705 OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apports Dividendes versés aux actionnaires de la mère -3091 Dividendes versés aux minoritaires -636 -2382 Décaissement nets/ acquisition titres d'autocontrôle Encaissements provenant d'emprunts 3409 5894 Dettes financières sans contrepartie de trésorerie 4135 Remboursement d'emprunts -25379 -33318 Intérêts financiers nets décaissés -3591 -2639 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -26 197 -31 401 Incidences des variations de taux de change 108 -137 VARIATION DE TRÉSORERIE -26 405 -36 110 TRESORERIE A L'OUVERTURE 12 813 61 209 TRESORERIE A LA CLOTURE -13 593 25 099

[1] Marge d'EBITDA de 10,4% sur l'exercice 2018-2019

[2] Le goodwill résiduel s'élève à 5,3 M€