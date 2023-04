05/04/2023 - 17:45

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du Groupe Plastivaloire (la « Société ») s'est réunie le 30 mars 2023, au siège social de la Société, Zone Industrielle Nord – Les Vallées, 37130 Langeais, sous la présidence du Président du Conseil d'administration, M. Patrick Findeling.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées à une large majorité, notamment :

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021-2022 ;

L'affectation du résultat en capitaux propres sans versement de dividende ;

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021-2022 aux dirigeants mandataires sociaux ;

L'autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'acheter des actions ordinaires a été renouvelée pour 18 mois dans la limite de 10% du capital.

Poursuite des discussions avec les clients et les partenaires bancaires

La Société souhaite revenir sur le contexte inflationniste auquel fait face l'ensemble de la filière automobile. En effet le Groupe Plastivaloire est confronté à des surcoûts importants sur les matières premières, les composants, les salaires et l'énergie qui mettent en tension ses marges et sa trésorerie.

Plastivaloire mène des négociations avec ses clients afin de répercuter ces hausses de coûts dans ses prix de vente, et avec ses partenaires bancaires pour couvrir les besoins en financement résultants de ce contexte inflationniste et des besoins d'investissements liés aux commandes enregistrées, notamment sous la forme d'un PGE Résilience.

Le Groupe est confiant, au vu de son importance et de ses perspectives de développement, quant à l'issue favorable de ces discussions.

Le résultat détaillé des votes sera mis à disposition sur le site Internet de la Société (www. groupe-plastivaloire.com ) dans la rubrique « Finances » .

Prochaine communication financière le 15 mai 2023 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

