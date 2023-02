14/02/2023 - 18:00

En M€

Données en cours d'audit 2021-2022 2022-2023 Variation 1er trimestre 160,8 189,6 +18,0%

Le Groupe Plastivaloire réalise un début d'exercice 2022-2023 dynamique avec un chiffre d'affaires au 1er trimestre (octobre – décembre 2022) de 189,6 M€ en hausse de +18,0% (+17,6% à taux de change constant). Plastivaloire retrouve comme attendu ses niveaux de production d'avant crise dans un contexte de reprise de la production automobile mondiale notamment en Europe.

L'essentiel de la croissance est ainsi porté par le segment « Automobile » (pièces et outillages) qui enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 153,3 M€ en hausse de +21,3%. Cette progression démontre la capacité de Plastivaloire à profiter de la reprise du secteur grâce à son positionnement sur des programmes diversifiés et porteurs. Le secteur « Industries » poursuit sa croissance sous l'effet d'une dynamique solide sur le segment « Produits Grand Public » et réalise un chiffre d'affaires de 36,3 M€ (+5,8%). Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 80,9% et 19,1% du chiffre d'affaires trimestriel.

Par zone géographique, l'Europe[1] confirme son rebond entamé au 2nd semestre 2021-2022 et enregistre un chiffre d'affaires de 165,0 M€ (+19,9% ; +21,7% à taux de change constant), retrouvant le niveau d'avant crise. La zone Amérique (États-Unis – Mexique) bénéficie d'un effet positif de change du fait de la parité euro/dollar. Le chiffre d'affaires y ressort à 24,6 M€, en progression de +6,3% (-7,0% à taux de change constant).

Perspectives confortées

La production automobile mondiale devrait confirmer son rebond en 2023, sans pour autant retrouver totalement ses niveaux d'avant crise. Dans ce contexte, et tout en faisant preuve de prudence vis à vis des estimations sectorielles, le Groupe Plastivaloire maintient son objectif d'un chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-2023 autour de 730 M€

Face au renchérissement de l'énergie en 2023 et de ses coûts de production, Plastivaloire continue de mettre en œuvre des mesures d'adaptation comprenant des négociations de prix avec les clients et une gestion rigoureuse de ses charges. Plastivaloire vise ainsi une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à 2021-2022, cependant toujours nettement en deçà des performances d'avant crise.

Le Groupe poursuit également de manière constructive ses discussions avec ses partenaires bancaires afin de disposer de lignes de financements complémentaires pour accompagner son développement et le lancement de nouveaux programmes tout en préservant sa trésorerie disponible.

À moyen terme, Plastivaloire dispose d'une bonne visibilité sur son activité grâce aux prises de commandes engrangées sur le dernier exercice et sur le début de l'exercice en cours. Le Groupe est confiant sur sa capacité à revenir progressivement à ses niveaux normatifs de performance économique, une fois le contexte inflationniste normalisé.

Prochaine communication financière le 15 mai 2023 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023

[1] activités en Tunisie incluses