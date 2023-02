31/01/2023 - 21:00

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel arrêté au 30 septembre 2022.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel au 30 septembre 2022 :

le rapport de gestion ;

les comptes consolidés ;

les comptes annuels ;

le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ;

le rapport des Commissaires aux comptes ;

l'attestation du rapport financier annuel 2021-2022 ;

l'information relative aux honoraires des commissaires aux comptes ;

la déclaration de performance extra-financière.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.groupe-plastivaloire.com, dans la rubrique « Finance », dans « Informations réglementées ».

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 200 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

