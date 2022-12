14/12/2022 - 18:00

Données en cours d'audit 2020-2021 publié 2021-2022 Chiffre d'affaires 677,2 704,2 Marge brute 330,2 317,1 EBITDA* 68,0 52,3 Marge Ebitda 10,0% 7,4% Résultat opérationnel courant 21,6 4,3 Résultat opérationnel 21,2 (7,3) Résultat net 11,6 (20,2) Résultat net, part du groupe 8,8 (22,7)

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Groupe Plastivaloire enregistre sur l'exercice 2021-2022 une activité solide et réalise le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire à 704,2 M€ (+4,0%) malgré la persistance des périodes de « stop & go » en particulier au premier semestre.

L'exercice a été également marqué par la forte inflation des matières premières et de l'énergie qui pèsent sur les marges des acteurs du marché. La marge d'EBITDA s'établit ainsi sur l'exercice à 7,4%, en ligne avec le dernier objectif, mais en recul de 2,6 points par rapport à l'exercice précédent. Elle a cependant amorcé un rebond au second semestre à 7,7%, après le point bas atteint au premier semestre (7,1%), grâce au bon niveau d'activité et aux premiers effets des actions engagées dont l'ajustement des prix de vente.

Sur l'exercice, le Groupe a continué de rationaliser ses capacités industrielles. Après le regroupement des sites voisins de Mamers (Sarthe) et Bellême (Orne) en début d'année 2022, Plastivaloire a annoncé en septembre dernier le projet de fermeture du site de Creutzwald (Moselle), structurellement déficitaire. Le Groupe a également décidé de céder sa participation de 40% dans la Joint-Venture avec BIA en Slovaquie, spécialisée dans le chromage de pièces, compte tenu de l'évolution du marché vers des véhicules de plus en plus « verts » . Ces opérations génèrent des charges non récurrentes qui impactent significativement le résultat net de l'exercice mais sont porteuses d'économies pour les prochains exercices.

Chiffre d'affaires annuel : 704,2 M€

Le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires de 704,2 M€, soit une croissance de +4,0% (+3,7% à taux de change constant). Cette performance s'appuie sur un très fort rebond de l'activité au second semestre (+20,1%) qui a compensé le retard pris au premier semestre en raison des épisodes de stop & go.

Le secteur Automobile (pièces et outillage) ressort à 556,2 M€ quasi-stable par rapport à 2020-2021 (+1,3%). Moins impacté par les pénuries, le secteur Industries (pièces et outillages) progresse de +15,7% et contribue pour 148,1 M€ sur l'exercice. Ces deux secteurs pèsent respectivement 79,0% et 21,0% du chiffre d'affaires annuel.

L'Europe[2] réalise sur l'exercice, un chiffre d'affaires de 594,9 M€ très proche de celui de 2020-2021

(-0,1% ; + 1,3% à taux de change constant). La zone Amérique réalise une très belle performance avec un chiffre d'affaires annuel de 109,3 M€, en croissance de +33,8% (+21,3% à taux de change constant).

Marge d'EBITDA : 7,4%

La rentabilité opérationnelle est pénalisée par l'augmentation élevée du coût des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Nécessitant des négociations avec les clients, les répercussions des hausses de coûts dans les prix de vente ont commencé à être appliquées à compter du deuxième semestre. Combinées à une bonne maîtrise des charges de personnel, elles ont conduit à une remontée de 0,6 pts de la marge d'EBITDA par rapport au premier semestre. Sur l'exercice, la marge d'EBITDA ressort à 7,4% (-2,6 pts par rapport à 2020-2021).

Les dotations aux amortissements et provisions nettes sont stables à 48,0 M€. Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,3 M€. Les charges non récurrentes sont en forte augmentation compte tenu des provisions passées pour la fermeture du site de Creutzwald (-10,4 M€) et pour la dépollution du site de Morteau (-3,1 M€). Le résultat opérationnel ressort à -7,3 M€.

Les frais financiers nets s'élèvent à -6,7 M€. Le résultat net de la société BIA mise en équivalence ressort à -1,6 M€ en raison de la perte opérationnelle et d'une provision passée pour dévaluation d'actif.

Après prise en compte de la charge d'impôts de -4,5 M€, le résultat net s'établit à -20,2 M€, dont

-22,7 M€ en part du Groupe.

Structure financière

La capacité d'autofinancement s'élève à 50,3 M€ sous l'effet d'une bonne conversion de l'EBITDA. Les flux de trésorerie générés par l'activité s'établissent à 19,3 M€, en raison d'une hausse du BFR de 27,9 M€ liée essentiellement à l'importante activité des mois d'août et septembre. Avec des flux d'investissements nets à 25,7 M€ (crédits-baux inclus), le free cash-flow ressort à -6,4 M€.

La trésorerie disponible s'élève à 40,7 M€ au 30 septembre 2022 (vs 73,5 M€ il y a un an). L'endettement net du Groupe ressort à 240,4 M€ (dont 20,7 M€ de dettes locatives) pour des capitaux propres de 257,3 M€ au 30 septembre 2022, soit un taux d'endettement net de 93,4%.

Le Groupe travaille avec ses partenaires bancaires sur la mise en place de nouvelles ressources financières pour accompagner son développement et préserver sa trésorerie disponible, en tenant compte des échéances de remboursement à venir.

Perspectives : poursuite de la trajectoire de rebond sur 2022-2023

La production automobile mondiale devrait sur le prochain exercice continuer de progresser, sans toutefois retrouver ses niveaux d'avant crise. Tout en restant prudent vis à vis des estimations sectorielles, le Groupe Plastivaloire anticipe grâce à son portefeuille de programmes une poursuite de la croissance en Europe et en Amérique du Nord et vise sur l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires autour de 730 M€.

La poursuite de l'adaptation à l'inflation sera l'enjeu majeur de 2022-2023. Le Groupe entend compenser la hausse attendue des prix de l'énergie et des coûts de production par une amélioration du taux de marge brute grâce aux effets des négociations de prix avec les clients et au maintien d'une gestion rigoureuse de ses charges. Sur l'exercice, Plastivaloire vise une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à 2021-2022. Le Groupe s'attache également à préserver au maximum sa trésorerie, en contrôlant ses investissements et son BFR.

Au-delà de 2022-2023, le Groupe Plastivaloire dispose d'une bonne visibilité sur son activité grâce à la très bonne prise de commandes de 884 M€ de l'exercice 2021-2022 (+45,4% par rapport à 2020-2021 et proche du niveau historique de 2018-2019). Ces succès commerciaux confirment la pertinence de la stratégie de Plastivaloire et de sa politique de développement produit et d'innovation afin de s'adapter aux nouvelles demandes de ses clients, avec notamment des produits plus respectueux de l'environnement. Le Groupe est ainsi confiant sur son retour progressif à ses niveaux normatifs de performance économique, une fois le contexte normalisé.

Prochaine communication financière le Mardi 14 février 2023 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

[1] Les comptes consolidés de l'exercice 2021-2022, clos le 30 septembre 2022, ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 12 décembre 2022. Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

[2] incluant l'activité en Tunisie