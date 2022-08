01/08/2022 - 18:00

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions1 Marché Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 15/07/2022 FR0013252186 79 3,76 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 18/07/2022 FR0013252186 125 3,73 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 19/07/2022 FR0013252186 132 3,72 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 21/07/2022 FR0013252186 972 3,67 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 22/07/2022 FR0013252186 2 294 3,64 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 25/07/2022 FR0013252186 1 621 3,62 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 26/07/2022 FR0013252186 290 3,60 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 28/07/2022 FR0013252186 7 920 3,75 XPAR Plastiques du Val de Loire 96950037H7K8DXF28652 29/07/2022 FR0013252186 1 146 4,00 XPAR

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

Prochaine communication financière le 25 août 2022 :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021-2022

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 – Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Contacts

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs :

Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Margaux Rouillard au +33 (0) 1 53 67 36 32

Relations Presse : Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74