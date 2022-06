22/06/2022 - 19:00

Données en cours d'audit S1 2020-2021 S1 2021-2022 Chiffre d'affaires 373,3 339,3 Marge brute 182,5 156,8 EBITDA* 41,1 24,0 Marge Ebitda 11,0% 7,1% Résultat opérationnel courant 18,5 0,2 Résultat opérationnel 18,6 0,4 Résultat net 13,3 (4,6) Résultat net, part du groupe 11,5 (6,1)

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

Le premier semestre de l'exercice 2021-2022 s'est déroulé dans un contexte encore fortement perturbé par les pénuries de composants électroniques qui entrainent toujours des périodes de « stop & go » chez les constructeurs automobiles. Il a été également marqué par l'accroissement des tensions inflationnistes, notamment sur les matières premières, l'énergie et le transport, qui se sont amplifiées avec le conflit en Ukraine et qui ont pesé sur les marges. Dans ce contexte, le Groupe Plastivaloire s'est attaché à limiter, dans la mesure du possible, l'impact de ces facteurs exogènes et délivre un chiffre d'affaires de 339,3 M€, en retrait de -9,1% et une marge d'EBITDA à 7,1%.

Sur le plan commercial, la dynamique est, en revanche, bien orientée, avec le retour à une prise de commandes élevée (+16,6% sur les 7 premiers mois de l'exercice par rapport à la même période en 2020-2021 à un niveau proche du record des 7 premiers mois de 2018-2019). Le Groupe renforce ainsi sa visibilité pour le moyen terme en vue de retrouver une performance économique plus en phase avec ses standards une fois le contexte normalisé.

Le Groupe a également mis à profit cette période pour formaliser sa stratégie Climat et annonce poursuivre l'évolution de sa Gouvernance avec la dissociation des fonctions de Présidence du Conseil d'administration et de Direction générale. Patrick Findeling reste Président du Conseil d'administration tandis qu'Antoine Doutriaux devient Directeur général.

Chiffre d'affaires semestriel : 339,3 M€

Le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires de 339,3 M€, en recul limité à - 9,1% par rapport à la même période en 2020-2021. Comme anticipé, l'activité s'est améliorée trimestre après trimestre, retrouvant au 2ème trimestre un niveau d'activité très proche de celui réalisé lors du 2ème trimestre 2020-2021, et du 2ème trimestre 2019-2020 avant crise.

Le chiffre d'affaires en Europe ressort à 289,8 M€, en retrait de -12,2%. La zone Amérique (États-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 49,5 M€, en hausse de +14,6%.

Le secteur Automobile – plus impacté par la crise d'approvisionnement – recule de -12,6% à 266,9 M€. Le secteur Industries progresse de +6,4% et contribue pour 72,4 M€. Les secteurs Automobile et Industries pèsent respectivement 78,7% et 21,3% du chiffre d'affaires semestriel.

Marge d'EBITDA semestrielle : 7,1%

La rentabilité opérationnelle est fortement pénalisée par les tensions inflationnistes, qui n'ont pu être répercutées immédiatement sur les prix de vente, et le manque de chiffre d'affaires en raison du ralentissement de la production liée aux « stop & go » des constructeurs automobiles. L'augmentation des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport, est responsable de la quasi-totalité du recul de 3,9 points de la marge d'EBITDA par rapport au 1er semestre 2020-2021. Elle s'établit à 7,1% sur le semestre.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes se stabilisent à 23,8 M€. Le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel s'établissent respectivement à 0,2 M€ (18,5 M€ au premier semestre 2020-2021) et 0,4 M€ (18,6 M€ au premier semestre 2020-2021) juste au-dessus du point d'équilibre.

Les frais financiers nets ressortent à -2,9 M€ et la charge d'impôt à -2,1 M€. Le résultat net s'élève à

-4,6 M€, dont -6,1 M€ en part du Groupe.

Évolution de la structure financière

La capacité d'autofinancement s'élève à 23,7 M€, sous l'effet d'une bonne conversion de l'EBITDA. Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 9,1 M€, intégrant une hausse du BFR de 10,9 M€, due à la saisonnalité de l'activité, à la normalisation des dettes fiscales et sociales en fin de crise sanitaire ainsi qu'à des décalages de facturation liés au développement produit. Ces flux de trésorerie couvrent en grande partie les investissements nets de 13,7 M€ (crédits-baux inclus). Le free cash-flow s'établit à -4,6 M€.

Après le versement des dividendes au titre de l'exercice précédent, la trésorerie disponible ressort à 49,8 M€ au 31 mars 2022 (vs 54,0 M€ il y a un an). À noter, dans les événements post-clôture, la souscription d'un nouveau PGE en avril 2022 pour un montant de 15 M€ afin de renforcer la trésorerie dans ce contexte particulier.

L'endettement net du Groupe s'élève à 227,2 M€ (dont 20,9 M€ de dettes locatives) pour des capitaux propres de 271,4 M€ au 31 mars 2022, soit un taux d'endettement net de 83,7%.

Perspectives : un exercice 2021-2022 de transition avant une reprise en 2022-2023

Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques et au contexte géopolitique perdurent. Elles ont amené en mai à une nouvelle révision à la baisse de près de 4% de la prévision de la production automobile mondiale 2022 par rapport aux prévisions du début d'année (source S&P Global Mobility, ex-IHS Markit).

Grâce à son positionnement sur des programmes porteurs et à sa diversification géographique, le Groupe Plastivaloire maintient cependant son scénario d'un retour à la croissance au second semestre, soit une saisonnalité inversée par rapport à 2020-2021, avec un chiffre d'affaires annuel autour de 680 M€.

Le Groupe s'attache à remonter progressivement ses marges grâce à une gestion rigoureuse de ses charges, tout en adaptant en permanence sa capacité de production à la demande. Il s'attache également à répercuter ces hausses subies dans ses prix. Le Groupe vise pour le second semestre une progression de la marge d'EBITDA par rapport à celle du premier semestre, première étape vers le retour vers les standards habituels du Groupe.

Le retour à la génération de free cash-flow est également une priorité pour le Groupe. Plastivaloire œuvre, en particulier, à réduire son BFR et maintient un programme d'investissements réduits, afin de reprendre sa politique de désendettement.

Le Groupe Plastivaloire a enregistré un niveau de prise de commandes à avril 2022 de 527,0 M€ en hausse de 16,6% par rapport à celui enregistré sur la même période en 2020-2021 et proche du niveau historique des 7 premiers mois de 2018-2019. Cette très belle dynamique commerciale illustre la capacité du Groupe à gagner des parts de marché et confirme la pertinence des actions menées en ce domaine, en particulier sur le développement produit et l'innovation. Elle renforce également la visibilité sur les exercices à vernir et pose les bases de l'amélioration future de la performance économique.

Gouvernance

Dans le cadre de la transition managériale entreprise il y a un an, le Groupe Plastivaloire franchit une nouvelle étape avec la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Patrick Findeling conserve la Présidence du Conseil tandis qu'Antoine Doutriaux devient dirigeant mandataire social exécutif en tant que Directeur Général.

Pour rappel, Antoine Doutriaux a rejoint le Groupe Plastivaloire en juillet 2021 en qualité de Directeur général adjoint. Depuis, il mène en particulier aux côtés de Patrick Findeling le pilotage opérationnel et le développement commercial du Groupe.

Stratégie Climat

Le Groupe Plastivaloire a formalisé sa stratégie Climat afin de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Dans une approche pragmatique, il concentre ses efforts sur la réduction de ses principaux impacts environnementaux : émission de gaz à effet de serre, utilisation de manières premières, production de déchets. Pour chacun, il s'engage sur des objectifs à horizon 2030 et a identifié des leviers d'action pour y parvenir. L'avancée du Groupe sera présentée annuellement, notamment dans le cadre de sa déclaration de performance extra-financière.

Engagements Objectifs 2030 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) -50% de GES (Scopes 1 et 2) Réduire la consommation de matière première en augmentant la part des matières recyclées 30% de matières recyclées utilisées dont 15% d'ici à 2025 Réduire les déchets -50% de déchets

À propos du Groupe Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

