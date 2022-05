16/05/2022 - 18:00

En M€

Données en cours d'audit 2020-2021 2021-2022 Variation 1er trimestre 191,2 160,8 -15,9% 2e trimestre 182,1 178,5 -2,0% 1er semestre 373,3 339,3 -9,1%

Le Groupe a retrouvé au 2ème trimestre un niveau d'activité très proche de celui réalisé lors du 2ème trimestre 2020-2021, mais également du 2ème trimestre 2019-2020 avant crise. Le chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 178,5 M€ en recul de -2,0%, mais progresse de +11% en séquentiel par rapport au 1er trimestre, conforme au scénario d'amélioration de la tendance trimestre après trimestre.

Le Groupe a notamment bénéficié d'un net redressement de l'activité sur la zone Amérique (chiffre d'affaires de 26,3 M€ en hausse de +32%), sous l'effet du démarrage de nouveaux programmes, aussi bien en Automobile qu'en Industries. Cette performance compense le recul de l'activité en Europe (152,2 M€ soit -6%), toujours largement impactée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Les pénuries continuent de provoquer des périodes de « stop & go » chez les constructeurs.

Sur le semestre, le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires de 339,3 M€, en recul limité à - 9,1% par rapport à la même période en 2020-2021. Le chiffre d'affaires en Europe ressort à 289,8 M€, en retrait de -12,2%. La zone Amérique (États-Unis – Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 49,5 M€, en hausse de +14,6%.

Le secteur Automobile est le plus impacté par la crise d'approvisionnement, ce qui se traduit par un recul du chiffre d'affaires (pièces et outillages) de -12,6% à 266,9 M€. Davantage préservé des effets de la pénurie et avec une dynamique solide sur le segment « Produits Grand Public », le secteur Industries (pièces et outillages) progresse de +6,4% et contribue pour 72,4 M€. Les secteurs Automobile et Industries pèsent respectivement 78,7% et 21,3% du chiffre d'affaires semestriel.

Les tensions inflationnistes pèsent sur les marges du 1er semestre

Déjà perceptibles au 1er trimestre, les tensions inflationnistes sur les matières premières, le transport et l'énergie se sont nettement renforcées au deuxième trimestre, notamment avec l'émergence du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Ces hausses de coûts, qui sont progressivement répercutées sur les prix de ventes, devraient impacter d'environ 3 points la marge brute semestrielle, ce qui pèsera sur la marge d'EBITDA du semestre.

Perspectives

Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques et au contexte géopolitique perdurent. Elles ont amené en avril à une nouvelle révision à la baisse de plus de 4% de la prévision de la production automobile mondiale 2022 par rapport aux prévisions du début d'année (source S&P Global Mobility, ex-IHS Markit).

Grâce à son positionnement sur des programmes porteurs et à sa diversification géographique, le Groupe Plastivaloire maintient cependant son scénario d'un retour à la croissance au second semestre, soit une saisonnalité inversée par rapport à 2020-2021.

Le Groupe s'attache à remonter ses marges par rapport au premier semestre et à préserver sa trésorerie. Plastivaloire poursuit la gestion rigoureuse de ses charges, tout en veillant à adapter en permanence sa capacité de production à la demande et les investissements restent mesurés comme lors de l'exercice précédent. L'objectif de marge d'EBITDA de 10% ne pourra pas être atteint sur cet exercice néanmoins toutes les actions menées permettront au Groupe d'être bien positionné dès que la reprise du marché sera effective.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2021-2022 le 22 juin 2022 après bourse

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 200 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

