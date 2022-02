14/02/2022 - 17:45

En M€

Données en cours d'audit 2020-2021 2021-2022 Variation 1er trimestre 191,2 160,8 -15,9%

Le premier trimestre de l'exercice 2021-2022 (octobre-décembre) s'est déroulé comme anticipé dans un contexte défavorable, dans la continuité du dernier trimestre de l'exercice 2020-2021. L'activité est restée impactée par les périodes de « stop & go » dans les centres de production des clients, en particulier automobiles, en raison de la pénurie de composants électroniques.

Dans ce contexte, le Groupe Plastivaloire enregistre au 1er trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 160,8 M€, en recul de -15,9% par rapport à la même période en 2020-2021. Pour rappel, cette dernière avait constitué un record historique pour le Groupe, porté par un effet de rebond après les périodes de restrictions. Cette tendance est globalement conforme aux projections du Groupe pour l'exercice.

En séquentiel, le niveau d'activité du 1er trimestre progresse de +12,5% par rapport au 4e trimestre 2020-2021.

Les évolutions sur les deux zones du Groupe sont hétérogènes sur le trimestre. L'Europe[1] a été plus touchée par la volatilité des rythmes de production qui concerne la quasi-totalité des clients. Le chiffre d'affaires de cette zone ressort ainsi à 137,6 M€, en retrait de -18,1%.

La zone Amérique (États-Unis – Mexique) réalise en revanche un chiffre d'affaires de 23,2 M€, très proche (-0,2%) de celui enregistré lors du 1er trimestre 2020-2021 et de celui du 1er trimestre 2019-2020 avant le déclenchement de la crise sanitaire. Le Groupe Plastivaloire a bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans l'automobile et l'industrie, en particulier dans le secteur de la distribution.

Par secteur, compte tenu du contexte, le chiffre d'affaires réalisé en Automobile (pièces et outillages) est le plus impacté et se contracte de -19,21%, à 126,4 M€. Moins impacté par la pénurie et sous l'effet d'une dynamique solide sur le segment « Produits Grand Public », le secteur Industries (pièces et outillages) est quasi stable (-1 ,1%) et contribue pour 34,3 M€. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 78,9% et 21,4% du chiffre d'affaires trimestriel.

Perspectives : amélioration progressive de la tendance attendue dans les prochains trimestres

Selon les anticipations de marché, les perturbations liées à la pénurie de semi-conducteurs devraient se poursuivre encore quelques mois avec une normalisation progressive attendue à partir de la mi-2022. Dans ce contexte, le Groupe Plastivaloire maintient son objectif de chiffre d'affaires autour de 700 M€, supérieur à celui de l'exercice passé, en tablant sur une amélioration de l'activité trimestre après trimestre et sur un retour à la croissance au second semestre, soit une saisonnalité inversée par rapport à 2020-2021.

Comme tous les acteurs du marché, le Groupe confirme, par ailleurs, faire face à des tensions inflationnistes sur les matières premières, le transport et l'énergie. L'enjeu est de négocier et de pouvoir les répercuter rapidement sur ses prix de vente, en particulier en Europe, afin d'atteindre l'objectif ambitieux de marge d'EBITDA (autour de 10% sur l'exercice).

Le Groupe poursuit également ses efforts organisationnels pour flexibiliser son outil productif afin d'ajuster au mieux ses capacités et ses charges en fonction du volume d'activité.

Sur le plan commercial, la prise de commandes du début d'exercice est d'un bon niveau, conforme aux attentes, validant les actions engagées en ce domaine. Le Groupe se prépare ainsi à bénéficier pleinement sur le plan de la performance économique du retour de la production automobile à son niveau d'avant crise sanitaire.

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 200 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Contacts

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs :

Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Margaux Rouillard au +33 (0) 1 53 67 36 32

Relations Presse :

Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

[1] activités en Tunisie incluses