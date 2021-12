14/12/2021 - 18:00

Données en cours d'audit 2019-2020 publié 2020-2021 publié Variation Chiffre d'affaires 629,2 677,2 +7,6% Marge brute 296,7 330,2 +11,3% EBITDA* 46,4 68,0 +46,6% Marge Ebitda 7,4% 10,0% +35,1% Résultat opérationnel courant 0,1 21,6 - Résultat opérationnel (4,7) 21,2 - Résultat net (13,7) 11,6 - Résultat net, part du groupe (16,1) 8,8 -

* Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Groupe Plastivaloire délivre un exercice 2020-2021 très solide, en réalisant le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, à 677 M€ et en retrouvant une marge d'Ebitda de 10%, malgré un contexte difficile, en particulier, au 2ème semestre dû à la pénurie mondiale de composants électroniques qui ralentit depuis le mois de mars 2021 la production industrielle de nombreux secteurs , en particulier des clients dans l'automobile.

Pour réaliser cette performance, le Groupe s'est appuyé sur un très bon début d'exercice, qui a permis de démontrer tout son potentiel dans un contexte normalisé, ainsi que son positionnement sur des programmes porteurs (12 lancements de nouveaux véhicules sur l'exercice).

Avec une excellente génération de free cash-flow à hauteur de 61,3 M€, le Groupe a réduit significativement son endettement net, l'un de ses objectifs principaux à court terme.

Chiffres d'affaires annuel en croissance de +7,6%

Le chiffre d'affaires 2020-2021 s'élève à 677,2 M€ en croissance de +7,6% (+9,4% à taux de change constant). Géographiquement, la croissance est homogène. Le Groupe réalise 88% de son chiffre d'affaires en Europe (595,5 M€, +7,7%) et 12% en Amérique (81,7 M€, +6,7%). Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) s'établit à 549,2 M€, soit 81,1% de l'activité du Groupe (81,7% en 2019-2020). Le secteur Industries (pièces et outillages) contribue pour 128,0 M€, soit 18,9% du chiffre d'affaires annuel (18,3% en 2019-2020).

Marge d'EBITDA annuelle : 10,0% tirée par le premier semestre.

La marge d'EBITDA s'établit à 10,0% en ligne avec l'objectif annoncé et à un niveau proche de 2018-2019 (10,4%) avant la crise sanitaire. La progression de 2,6 points par rapport à 2019-2020 s'appuie sur une marge brute élevée (330,2 M€ soit 48,8% de taux de marge brute) et sur un bon contrôle des coûts opérationnels. La marge d'EBITDA a également pu être préservée grâce aux recours aux dispositifs d'aide au second semestre (activité partielle en France, subventions aux États-Unis) pour adapter les coûts au ralentissement de la production lié aux « stop & go » des constructeurs automobiles.

Les dotations aux amortissements et provisions sont restées stables à 46,3 M€, un niveau néanmoins élevé reflet de la forte hausse des investissements sur la période 2017- 2020 pour accompagner la croissance du Groupe. Le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel affichent une nette amélioration et s'établissent respectivement à 21,6 M€ (0,1 M€ en 2019-2020) et 21,2 M€ (-4,7 M€ en 2019-2020).

Les frais financiers nets ressortent à -6,0 M€ et la charge d'impôt à -3,5 M€. Le résultat net s'élève à 11,6 M€, dont 8,8 M€ en part du Groupe.

Forte hausse du free cash-flow et réduction de l'endettement net de près de 50 M€

Les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent un niveau record de 90,2 M€, fruit d'une capacité d'autofinancement après impôts élevée (63,6 M€) et d'une réduction du BFR (-26,6 M€) liée à la baisse significative des créances clients sous l'effet des actions menées dans ce domaine. Ces flux de trésorerie couvrent largement les investissements nets de 28,9 M€ (crédits-baux inclus) qui sont nettement inférieurs aux années précédentes. Le Groupe génère ainsi un free cash-flow de 61,3 M€

Ce free cash-flow a permis une réduction de 48,7 M€ de l'endettement net du Groupe en un an, à 213,4 M€ (180,4 M€ hors dettes locatives - IFRS 16) pour des capitaux propres de 278,0 M€ au 30 septembre 2021, soit un taux d'endettement net de 76,7% (64,9% retraité des dettes locatives). Cette stratégie de désendettement devrait se poursuivre sur les prochains exercices.

La trésorerie disponible ressort à 73,5 M€ au 30 septembre 2021 (vs 55,4 M€ il y a un an).

Dividende proposé : 0,14 € par action

Fort de ces résultats solides, le conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,14 € par action (vs 0,05 € au titre de l'exercice précédent).

Perspectives : des objectifs en ligne avec les anticipations actuelles du marché

Au début de l'exercice 2021-2022, le Groupe Plastivaloire fait toujours face à un contexte de marché défavorable. Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques devraient encore perdurer quelques mois, avant de se résorber progressivement en 2022, selon les anticipations de marché.

Dans ce contexte et fort de son positionnement diversifié, le Groupe vise un chiffre d'affaires autour de 700 M€ en 2021-2022 avec une amélioration de son activité trimestre après trimestre (saisonnalité inversée par rapport à 2020-2021). L'objectif de marge d'EBITDA reste fixé autour de 10%.

La génération de free cash-flow reste une priorité et le Groupe s'attachera à la bonne maîtrise du BFR, des coûts, et des investissements afin de poursuivre son désendettement.

Le Groupe poursuit par ailleurs ses actions organisationnelles, industrielles et commerciales afin de capter des nouveaux marchés et de bénéficier pleinement sur le plan de la performance économique du retour de la production automobile à son niveau d'avant crise sanitaire, désormais attendu pour 2023.

Gouvernance

Le Conseil d'Administration a coopté Mme Laurence Danon, qui occupait jusqu'à présent la fonction de censeur, en tant qu'administratrice indépendante pour la durée restant à courir du mandat de M. Christian Chollet, démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée devant approuver les comptes clos au 30 septembre 2025.

Le Conseil d'Administration, présidé par Patrick Findeling, est composé de 7 administrateurs (dont 4 membres de la famille Findeling, 2 indépendants et 1 représentant des salariés).

