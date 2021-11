18/11/2021 - 18:00

En M€

Données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation 9 mois 460,6 534,3 +16,0% 4ème trimestre 168,6 142,9 -15,3% 12 mois 629,2 677,2 +7,6%

Le Groupe Plastivaloire réalise sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021 (octobre 2020 à septembre 2021), un chiffre d'affaires de 677,2 M€, en croissance de +7,6% (+9,4% à taux de change constant), un niveau parfaitement en ligne avec le dernier objectif fixé entre 670 M€ et 680 M€.

Comme anticipé, le 4ème trimestre est en recul (-15,3% à 142,9 M€), fortement impacté par la pénurie mondiale de composants électroniques, qui contraint de nombreux clients, notamment les constructeurs automobiles, à ralentir leur cadence de production ou à enchaîner des périodes de « stop & go » dans leurs centres de production depuis mi-mars. La baisse a été plus sensible sur cette période en Europe (-16,1% à 122,7 M€) qu'en Amérique (-10,1% à 20,2 M€).

Sur l'année, le Groupe réalise cependant, grâce à un début d'exercice dynamique, le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire. Les évolutions sur 12 mois par zone géographique sont homogènes. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 595,5 M€ en Europe1 en hausse de +7,7% (+9,0% à taux de change constant). Sur la zone Amérique, le chiffre d'affaires ressort à 81,7 M€ en hausse de +6,7% (+12,5% à taux de change constant).

Dans une année 2021 difficile pour la production mondiale automobile, sans rebond significatif par rapport à une année 2020 pourtant particulièrement faible, le chiffre d'affaires annuel réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) progresse de +6,8% et s'établit à 549,2 M€, illustrant le positionnement du Groupe sur des programmes porteurs. Le secteur Industries (pièces et outillages) confirme également sa résilience avec une hausse de +11,1% de son chiffre d'affaires annuel à 128,0 M€. Ces secteurs représentent respectivement 81,1% et 18,9% de l'activité du Groupe.

Confirmation de l'objectif de marge d'EBITDA

Dans ce contexte de marché, le Groupe Plastivaloire a optimisé autant que possible ses coûts de production et ses charges. L'objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10% est confirmé, soit un niveau proche de celui de l'exercice 2018-2019 (avant-crise sanitaire).

Perspectives

Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques devraient encore perdurer pendant plusieurs mois, affectant de facto la visibilité sur le niveau d'activité de tous les acteurs, notamment en automobile, même si une reprise devrait s'amorcer en 2022.

Le Groupe continue de s'appuyer sur sa diversification sectorielle, géographique et client, pour limiter le plus possible cet impact conjoncturel et poursuit ses actions commerciales et organisationnelles afin de bénéficier pleinement du retour de la production automobile à son niveau d'avant crise sanitaire, désormais attendu pour 2023.

Prochain rendez-vous : Publication de ses résultats annuels le 14 décembre 2021 après bourse.

1 incluant l'activité en Tunisie

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

