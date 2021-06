24/06/2021 - 18:30

En M€ S1 19-20 S1 20-21

Variation Données en cours d'audit Chiffre d'affaires 366,7 373,3 +2% Marge brute 178,4 178,4 EBITDA 35,7 41,1 +15% Résultat opérationnel courant 15,7 18,5 +18% Résultat opérationnel 10,1 18,6 +86% Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 0,2 Résultat net 5,7 13,8 +142% Résultat net, part du groupe 4,4 12,0 +173%

Le Groupe Plastivaloire réalise au premier semestre 2020-2021 (octobre-mars) un chiffre d'affaires de 373,3 M€ en croissance de +1,8% (+4,4% à taux de change constant), soit le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire. La croissance aurait été également plus forte sans la pénurie de semi-conducteurs qui perturbe les cadences de production mondiale, notamment en automobile.

La zone Europe et la zone Amérique ont contribué respectivement pour 330,2 € (+2,6% / +4,2% à taux de change constant) et 43,1 M€ (-4,0% / +6,2% à taux de change constant). Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 305,3 M€, quasi stable (-0,4%), représentant 81,8% de l'activité du Groupe. Le secteur Industries (pièces et outillages) rebondit de +13,3% et contribue pour 68,0 M€, soit 18,2% du chiffre d'affaires semestriel.

Marge d'EBITDA de 11%, supérieure à l'objectif

Le Groupe atteint un niveau semestriel d'EBITDA record à 41,1 M€, soit une hausse de +15,1% nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA s'élève ainsi à 11%, dépassant d'1 point l'objectif fixé par le Groupe. Cette belle performance s'appuie sur la bonne maitrise des coûts de production, ainsi que sur les optimisations de charges mise en place par le Groupe pendant la crise sanitaire.

Après comptabilisation de dotations nettes aux amortissements, reflet des investissements récents, le résultat opérationnel courant s'établit à 18,5 M€ en croissance de +17,8%, représentant 4,9% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel affiche une progression remarquable de +86% à 18,6 M€, n'étant pas cette année pénalisé par des charges nettes non courantes.

La contribution de la joint-venture en Slovaquie au résultat net est en hausse à 0,2 M€. Les frais financiers nets sont stables -1,7 M€ et la charge d'impôt diminue légèrement à 2,6 M€. Le résultat net affiche ainsi une progression de 142,1% à 13,8 M€, dont 12,0 M€ en part de Groupe (+172,7%).

Free cash-flow de plus de 12 M€

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 26,0 M€ sur le premier semestre, cependant atténués par une hausse saisonnière du BFR de 14,5 M€. Ces flux autofinancent largement les investissements nets opérationnels, bien maîtrisés, qui s'élèvent à 13,6 M€ (crédits-baux inclus).

Sur ce premier semestre, la génération de free cash-flow progresse à 12,4 M€ en ligne avec les objectifs fixés par le Groupe. L'excédent de trésorerie a été dédié au paiement de dividendes aux minoritaires des filiales et du Groupe à hauteur de 3,5 M€, au service de la dette et au désendettement. La dette financière nette se réduit à 259,5 M€ (237,5 M€ hors dettes locatives - IFRS 16) pour des capitaux propres de 280,6 M€, soit un taux d'endettement net de 92% (85% retraité des dettes locatives). La trésorerie disponible est de 54,0 M€ au 31 mars 2021.

Le Groupe a décidé de conserver pendant 5 ans les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) d'un montant cumulé de 32 M€ souscrits l'an dernier auprès de ses différents partenaires financiers. De nouveaux PGE d'un montant de 20 M€ ont été souscrits en avril, renforçant d'autant la trésorerie disponible pour accompagner la croissance.

Perspectives

La solidité de l'activité et la forte progression des résultats au premier semestre, confirme la capacité du Groupe à bénéficier de la reprise progressive du marché. Sur le plan commercial, le Groupe a retrouvé un rythme d'acquisition de nouvelles affaires équivalent à celui, déjà élevé, du second semestre 2018-2019, ce qui renforce la visibilité sur les prochaines années, notamment en Automobile.

La pénurie mondiale de composants électroniques pèse en revanche sur les cadences de production à court terme, contraignant les constructeurs automobiles à enchainer des périodes de « stop & go » dans leurs centres de production depuis le mois de mars. Cette situation perdure en juin et la visibilité reste limitée sur la fin de cet aléa conjoncturel.

Dans ces conditions, le Groupe revient prudemment pour 2020-2021 aux objectifs initiaux qui avaient été donnés au début de l'exercice, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 700 M€ (vs 629,2 M€ en 2019-2020) et une marge d'EBITDA d'au moins 10% (vs 7,4% en 2019-2020).

Le Groupe continue en parallèle de mener des actions pour optimiser son efficience opérationnelle afin d'en recueillir pleinement les bénéfices une fois la production industrielle revenue à son niveau avant Covid-19, ce qui est attendu pour 2022.

Evolution de la Gouvernance

Le Groupe Plastivaloire annonce une évolution de sa gouvernance, avec le renforcement de la direction opérationnelle et la mise en place d'un Conseil d'Administration plus resserré pour accompagner le développement au cours des prochaines années.

Le Conseil d'Administration, réuni le 23 juin 2021, a validé la nomination de M. Antoine Doutriaux au poste de Directeur Général Adjoint. Antoine Doutriaux prendra ses fonctions le 1er juillet 2021 et s'impliquera aux côtés de Patrick Findeling, Président Directeur Général du Groupe, dans le pilotage et le développement du Groupe.

Antoine Doutriaux, 56 ans, est diplômé de l'École Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Techniques Avancées (ENSTA, Paris). Après un début de carrière au sein de Naval Group puis de Alstom Transport, Antoine Doutriaux rejoint, en 2003, le groupe Valeo où il occupe différentes fonctions, dont la direction des Pôles Systèmes de Visibilité puis Systèmes Thermiques de 2009 à début 2017. Il rejoint alors le groupe Zodiac Aerospace comme Directeur Général de la Division Zodiac Seats avant de prendre début 2018 la Direction Générale du groupe allemand Wittur, leader mondial de la fourniture de composants, modules et systèmes pour ascenseurs.

Lors de la séance du 23 juin 2021, le Conseil d'Administration a coopté Mme Laure Hauseux en tant qu'administratrice indépendante pour la durée restante à courir du mandat de Mme Bernadette Belleville, démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée devant approuver les comptes clos le 31 décembre 2023. Madame Laure Hauseux prendra également la présidence du comité d'Audit.

Le Conseil a nommé également en séance Mme Laurence Danon en tant que censeur.

Laure Hauseux et Laurence Danon apporteront leur expertise respective reconnue en finance et en stratégie, ayant dirigé et conseillé avec succès de nombreuses entreprises dans le domaine de l'industrie, de la distribution, et de la finance en France et à l'international (cf biographie ci-dessous).

Suite à ces nominations et à la démission de 3 autres administrateurs (Mme Jeannie Constant, Mme Marie-France Findeling et Mme Vivianne Findeling), le Conseil d'Administration, présidé par Patrick Findeling, est désormais resserré et composé de 7 administrateurs (dont 4 membres de la famille Findeling, 2 indépendants et 1 représentant des salariés) et d'un censeur.

« Ces différentes nominations confirment les ambitions de notre Groupe qui entend conforter sa place parmi les acteurs mondiaux du secteur. Nous nous devions de structurer et d'étoffer nos ressources managériales et de gouvernance pour accompagner le développement de notre Groupe sur le long terme. Antoine, Laure et Laurence, qui partagent pleinement les ambitions du Groupe, nous apporteront chacun dans leur rôle respectif leur expertise et leur vision stratégique » indique Patrick Findeling.

Biographie de Laure Hauseux

Laure Hauseux est Administratrice Indépendante et siège actuellement aux Conseils d'OGF et de European Camping Group, dont elle préside également le Comité d'Audit, ainsi qu'aux Conseils du groupe Pomona, et de Maisons du Monde dont elle est aussi membre du Comité d'Audit. Auparavant, Laure a occupé ces fonctions chez Zodiac Aerospace et Casino et des postes de Directrice Financière et de Directrice Générale dans les secteurs de l'informatique, de l'industrie et de la distribution, notamment comme Secrétaire Générale du groupe Printemps, DGA de Virgin et de Conforama Italie, DG de GAC Group ou VP Finance et Systèmes d'Information chez Inergy Automotive Systems.

Laure Hauseux détient un MBA de l'ESCP Europe, avec une spécialisation en finance, un diplôme de la Chambre de Commerce Franco-Allemande, un DESS en contrôle financier de l'Université Paris IX Dauphine (avec mention) et un MBA du programme exécutif de Kering à l'INSEAD.

Biographie de Laurence Danon

Ingénieure des Mines, ancienne PDG du Printemps et de Bostik, elle a poursuivi sa carrière dans la finance comme Présidente du Directoire de Edmond de Rothschild Corporate Finance puis Présidente du Conseil d'administration de la banque d'affaires Leonardo & Co. avant de rejoindre son family office Primerose. Laurence Danon a notamment été administratrice indépendante de Plastic Omnium. Elle est actuellement administratrice indépendante et présidente du Comité Stratégique de Amundi et également administratrice indépendante et présidente du Comité d'Audit de TF1.

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93