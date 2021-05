17/05/2021 - 18:00

En M€

Données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation 1er trimestre 183,9 191,2 +4,0% 2ème trimestre 182,7 182,1 -0,4% 1er semestre 366,7 373,3 +1,8%

Le Groupe Plastivaloire réalise au premier semestre 2020-2021 (octobre-mars) un chiffre d'affaires de 373,3 M€ en croissance de +1,8%, réalisant ainsi le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire, malgré un contexte toujours pesant sur le plan sanitaire.

Après un début d'exercice dynamique, la croissance a cependant été freinée au deuxième trimestre, à partir du mois de mars, par le ralentissement mondial de la production automobile en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cet aléa conjoncturel a touché aussi bien l'Europe1 que la zone Amérique (Etats-Unis – Mexique) et a été compensé en partie par la bonne dynamique du secteur Industries.

Sur le semestre, la zone Europe1 confirme sa bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 330,2 M€, en croissance de +2,6%. L'activité du Groupe a fait preuve de résistance avec de bonnes performances enregistrées, notamment dans les pays de l'Est, qui ont permis d'absorber le ralentissement conjoncturel.

Sur la zone Amérique, plus exposée au secteur Automobile sur la période en raison de la saisonnalité de l'activité Industries, le chiffre d'affaires s'élève à 43,1 M€ en retrait de -4,0%.

Par secteur, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 305,3 M€, quasi stable (-0,4%), représentant 81,8% de l'activité du Groupe. Le secteur Industries (pièces et outillages) confirme son rebond à +13,3% et contribue pour 68,0 M€, soit 18,2% du chiffre d'affaires semestriel.

Perspectives

La croissance va s'accélérer au second semestre sous l'effet d'une base de comparaison favorable. Le Groupe confirme, à ce stade, son objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 728 M€, soit le niveau le plus élevé de son histoire. Les perturbations sur les cadences de production automobile liées à la pénurie de semi-conducteurs pourraient cependant, si la situation s'éternisait, rendre plus difficile l'atteinte de cet objectif.

Le Groupe affirme également sa confiance sur l'atteinte d'une marge d'EBITDA supérieure à 10% et confirme tabler sur une hausse de la génération de free cash-flow.

1 incluant l'activité réalisée en Tunisie

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels le 24 juin 2021

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

