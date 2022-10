20/10/2022 - 19:30



Groupe Gorgé, à travers sa filiale Baumert, annonce la signature d'une commande importante, d'un montant total de plus de 40 millions d'euros, pour la fourniture de portes sécuritaires pour la centrale nucléaire de Hinkley Point C au Royaume-Uni. Ce contrat concerne plus de 3 000 portes qui seront livrées sur les cinq prochaines années et s'appuie majoritairement sur la nouvelle gamme AGIL. Il fait suite à une première commande déjà significative remportée en mai 2017 sur la même centrale.

Cette commande, générant des revenus qui s'étaleront jusqu'en 2027, permet d'assurer la pérennité de la société Baumert et de viser un retour à la profitabilité.

Pour rappel, l'activité de portes techniques pour le nucléaire est classée en activités non poursuivies (IFRS 5) dans les comptes de Groupe Gorgé et ne contribue donc pas au chiffre d'affaires publié. Groupe Gorgé avait annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021 le projet de désengagement de cette activité, qui constitue une nouvelle avancée dans la stratégie de simplification du groupe.







A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans la robotique autonome, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 450 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







Contacts :



Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@groupe-gorge.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr





Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

