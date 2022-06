13/06/2022 - 08:00



ECA Group a inauguré le vendredi 10 juin sa toute nouvelle usine à Ostende, en Belgique. Avec cette étape, le groupe franchit avec succès un nouveau jalon dans le programme phare de chasse aux mines sous-marines avec les marines belge et néerlandaise, dans le respect du calendrier et du budget prévus.

Cette installation de pointe sera consacrée à la production et au soutien des drones maritimes d'ECA Group. Les centaines de drones commandés par les marines belge et néerlandaise y seront assemblés et maintenus en état opérationnel dans cette installation. La production des drones commencera en septembre 2022 et la première Toolbox complète de drones sera livrée à la marine belge en 2024.

Au total, 12 systèmes robotisés complets seront livrés dans les prochaines années pour ce programme ambitieux et innovant, qui représente plus de 500 M€ de revenus pour le groupe sur la durée totale du contrat.

En parallèle, ce site servira également les autres contrats et clients potentiels du groupe ECA. La production optimisée d'AUV (Autonomous Underwater Vehicles) et d'USV (Unmanned Surface Vehicles), la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et les démonstrations aux clients seront au cœur de ses activités. L'usine d'ECA Group à Ostende dispose d'un accès direct à la mer. Les drones y seront testés et les clients pourront les voir évoluer directement dans des conditions normales d'utilisation.

Cette nouvelle installation renforcera encore les liens avec les marines belge et néerlandaise, l'Académie navale (avec le centre d'excellence de l'OTAN pour la chasse aux mines sous-marines), les industries et les acteurs universitaires en Belgique. Le groupe ECA s'associera à des entreprises locales et contribuera au développement des compétences et des capacités industrielles locales.







