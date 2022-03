21/03/2022 - 19:15





Groupe Gorgé a franchi des étapes majeures dans le recentrage stratégique et la simplification de ses activités en 2021. Après la distribution de l'essentiel de ses titres Prodways Group à ses actionnaires, Groupe Gorgé annonce aujourd'hui le projet de désengagement de son activité de portes techniques pour le secteur du nucléaire. La transformation se poursuivra en 2022 avec l'acquisition de la société iXblue afin de faire émerger un champion technologique français. Ces opérations, combinées à la forte croissance des résultats de l'activité Drones & Systèmes, transforment le profil de rentabilité de la société.





De nouvelles étapes importantes du recentrage stratégique

Distribution de l'essentiel de la participation dans Prodways Group fin 2021 ;

fin 2021 ; Projet de désengagement de l'activité de portes techniques pour le secteur nucléaire (filiale Baumert), désormais classée en « activités non poursuivies » ;

(filiale Baumert), désormais classée en « activités non poursuivies » ; Rapprochement entre ECA Group et iXblue prévue en 2022, afin de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques.





Un profil de rentabilité transformé

Croissance organique de +21% du chiffre d'affaires par rapport à 2020 ;

du chiffre d'affaires par rapport à 2020 ; Marge d'EBITDA courant de 17%, en hausse de +7 pts par rapport à l'année 2020 dans l'ancien périmètre ;

en hausse de +7 pts par rapport à l'année 2020 dans l'ancien périmètre ; Résultat net part du groupe de 46 M€, largement porté par la plus-value reconnue sur les titres Prodways.





Drones & Systèmes : un moteur de croissance

Montée en puissance des revenus : +20% en 2021 ;

: +20% en 2021 ; Forte progression de l'EBITDA courant de +49%, faisant ressortir une marge de 21%.

Une performance extra-financière en nette progression

Rating Gaïa : Groupe Gorgé se classe 12ème dans sa catégorie grâce à une amélioration de +8 pts de sa notation, en progression sur l'ensemble des volets.







Des progrès majeurs dans le recentrage stratégique

Initiée en 2018, la stratégie de recentrage des activités du Groupe a débuté avec la cession de certaines filiales du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, Oil & Gas) : cession de AI Group en 2018, suivie par celle de la société CIMLEC en 2019 et de Van Dam en 2020. Une étape importante de ce recentrage a ensuite été franchie en 2020 par le renforcement dans le pôle Drones & Systèmes, grâce à la fusion-absorption de ECA, désormais détenue à 100% par Groupe Gorgé.

La simplification du groupe s'est poursuivie en 2021 avec le franchissement de nouveaux jalons.





Groupe Gorgé distribue l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires

Groupe Gorgé a distribué en décembre 2021 l‘essentiel de ses actions Prodways Group, acteur de référence de l'impression 3D, à ses actionnaires, soit 50,6% du capital de sa filiale. Prodways Group est désormais déconsolidée et classée « en activités non poursuivies ». Cette opération a permis de franchir une étape majeure dans la simplification de Groupe Gorgé, qui bénéficie depuis d'une lisibilité accrue et d'un meilleur profil sur les marchés boursiers.

En outre, cette opération a permis de dégager 44 M€ de plus-value, comptabilisée dans le résultat net de l'exercice 2021.





Projet de désengagement de l'activité de portes techniques pour le secteur du nucléaire

Groupe Gorgé annonce aujourd'hui le projet de désengagement de son activité de fabrication et de pose de portes techniques pour le secteur du nucléaire, portée par la filiale Baumert. Cette nouvelle étape dans la simplification s'inscrit dans la stratégie de désengagement des activités à moindre intensité technologique pour se renforcer sur les marchés de pointe. Cette division ne réalise quasiment pas de synergies avec les autres activités du groupe et connait des difficultés depuis plusieurs années. Les perspectives de la construction de nouveaux réacteurs en France ne devraient pas apporter de chiffre d'affaires avant 2028.

Le projet de désengagement de cette activité, qui contribue négativement au résultat, permet de renforcer matériellement le profil de rentabilité de Groupe Gorgé. Les modalités de ce désengagement seront communiquées dès que ce projet sera suffisamment avancé.





Rapprochement entre ECA Group et iXblue : émergence d'un champion technologique français

Le 10 mars 2021, Groupe Gorgé est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue pour acquérir 100% du capital de la société.

Ce projet stratégique majeur marque un tournant dans l'histoire de Groupe Gorgé et permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes. L'opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et pourrait être finalisée dans un délai de 3 à 6 mois environ.

Plus d'informations sont disponibles dans le communiqué de presse dédié (lien).

Les avancées réalisées dans le recentrage des activités démontrent la capacité des équipes à exécuter rapidement et avec succès le plan stratégique. Grâce à cette transformation, Groupe Gorgé bénéficie d'une lisibilité accrue et d'un meilleur profil de rentabilité. Le focus clair sur l'activité Drones & Systèmes (à travers ECA Group), qui représente 80% de l'EBITDA courant en 2021, positionne Groupe Gorgé en tant que spécialiste reconnu dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés.





Résultats 2021 : un profil de rentabilité transformé

(en millions d'euros) 2021 2020

retraité1 2020

publié Var M€

2021 vs

2020 retraité Variation %

(organique) Chiffre d'affaires 178,3 150,9 231,1 +27,4 +18%

(org. :+21%) EBITDA courant2 30,2 23,1 24,1 +7,0 +30% Marge d'EBITDA courant (%) 16,9% 15,3% 10,4% +1,6 pts n.a. Résultat d'exploitation2 15,4 10,3 2,5 +5,1 +50% Résultat opérationnel 14,2 11,0 -9,0 +3,2 +29% Résultat financier -2,5 -0,9 -1,7 -1,6 - Impôts -3,2 -1,1 0,2 -2,1 - Résultat net des activités non poursuivies 38,3 -20,6 -1,0 +58,9 - Résultat net 46,9 -11,5 -11,5 +58,4 - Résultat net part du groupe 46,2 -5,8 -5,8 +52,0 -



Les différentes opérations liées au recentrage du groupe rendent nécessaire le retraitement des résultats de l'exercice précédent pour en assurer la comparaison avec ceux de l'exercice 2021. Les impacts principaux sont les classements en activité non poursuivies consécutifs à :

La distribution des titres Prodways Group qui entraine sa déconsolidation et la constatation d'un résultat exceptionnel.

Le traitement de l'activité de portes techniques dans le secteur nucléaire en activité destinée à être cédée.





+21% de croissance organique du chiffre d'affaires

Groupe Gorgé réalise en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 178 M€, hors activités non poursuivies (filiales Prodways Group et Baumert). Cette progression de +18% à périmètre de consolidation comparable et de +21% sur une base organique est le résultat combiné de :

La dynamique de croissance soutenue de l'activité Drones & Systèmes, de +20% en 2021, qui reflète :

Les succès dans le domaine naval, où le groupe bénéficie d'avantages compétitifs majeurs et qui représente désormais 70% des revenus de cette division: +40% de croissance.

La consolidation du leadership dans les équipements embarqués pour le secteur aérospatial (environ 20% des revenus) : +6% de croissance.

La baisse des revenus dans les autres activités, notamment industrielles, (environ 10% du chiffre d'affaires) encore marqués par des investissements limités dans le secteur aéronautique : -24% de revenus.

Le retour à la croissance des activités du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection : +17% en 2021.

Plus de détails sont disponibles dans le communiqué dédié du 23 février 2022 (lien).





Des profits qui progressent en valeur absolue et en pourcentage

Groupe Gorgé a généré en 2021 un EBITDA courant de 30 M€, en hausse de +30% sur un an. Cette performance fait ressortir une marge d'EBITDA courant de 17%, un nouveau record pour le groupe. Ce niveau atteint représente une progression de +1,6 pt dans les activités poursuivies et de +6,5 pts par rapport à 2020 sous l'ancien périmètre de consolidation. Cette amélioration notable s'explique par le recentrage stratégique sur une activité en croissance et à forte marge et le désengagement d'activités moins profitables :

Le pôle Drones & Systèmes réalise 24 M€ d'EBITDA courant en 2021, en croissance de +49%. Sa marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 21%, un niveau record depuis plus de 10 ans.

réalise 24 M€ d'EBITDA courant en 2021, Sa marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 21%, un niveau record depuis plus de 10 ans. Le désengagement de certaines activités du pôle Ingénierie & Systèmes de protection , qui impactaient négativement l'EBITDA courant.

de certaines activités du pôle , qui impactaient négativement l'EBITDA courant. La déconsolidation de Prodways Group, dont les marges se sont améliorées mais restent inférieures à la moyenne du groupe.

Cette progression a par conséquent permis au groupe de dégager un résultat d'exploitation de 15,4 M€, en hausse de +5 M€ par rapport à 2020.

Après intégration des coûts exceptionnels de 1,2 M€ (dépréciations et amortissements exceptionnels), le résultat opérationnel s'établit à 14,2 M€.

Au final, Groupe Gorgé génère un résultat net record en 2021 de 46 M€ en part du groupe, incluant notamment la plus-value de 44 M€ comptabilisée lors de la distribution des titres Prodways en décembre 2021 et réduite en partie par la contribution négative de Baumert.





Résultats 2021 par pôle

En millions d'euros 2020 2021 Variation Drones & Systèmes Chiffre d'affaires 96,2 115,3 +19,9% EBITDA courant 16,1 24,0 +49,3% Marge d'EBITDA courant (%) 16,7% 20,8% +4,1 pts Résultat d'exploitation 7,0 11,8 +4,8 M€ Ingénierie & Systèmes de Protection Chiffre d'affaires 54,8 64,0 +16,8% EBITDA courant 7,2 4,9 -31,8% Marge d'EBITDA courant (%) 13,2% 7,7% -5,5 pts Résultat d'exploitation 4,2 3,0 -1,3 M€







Drones & Systèmes (à travers ECA Group) : +49% d'EBITDA courant

L'amélioration des profits de la division Drones & Systèmes résulte de :

La montée en puissance des revenus , notamment grâce à la bonne exécution du programme BENL ;

, notamment grâce à la bonne exécution du programme BENL ; La bonne maitrise des coûts démontrée par les équipes de ECA Group et le redimensionnement de l'activité d'équipements embarqués, qui tirent la rentabilité du pôle vers le haut.

démontrée par les équipes de ECA Group et le qui tirent la rentabilité du pôle vers le haut. L'impact négatif en 2021 de la nouvelle activité d'AMR (Autonomous Mobile Robot), dont la commercialisation a démarré en cours d'année 2021 et qui doit monter en puissance.





Ingénierie & Systèmes de protection : +27% d'EBITDA courant sur une base organique

Suite aux désengagements de la société Van Dam en 2020 et de la société Baumert en cours, ce pôle est désormais composé des activités de Conseil en Ingénierie et Technologies et de Protection incendie, avec des solutions de protection actives (sprinklers, brouillard d'eau, réseaux pompiers, etc.) et passives (portes, cloisons et vitres coupe-feu).

La croissance des revenus de +17%, et +26% à périmètre constant, est tirée par la poursuite du développement du conseil en ingénierie, avec une augmentation des effectifs et du nombre de missions en cours. La bonne tenue de l'activité de protection incendie contribue également à la croissance des revenus en 2021.

La contribution à l'EBITDA courant de cette division atteint 4,9 M€ cette année, contre 7,2 M€ en 2020. Cette baisse s'explique par une plus-value de cession d'un actif (cession de la société Van Dam) qui avait été reconnue en 2020. A périmètre comparable et retraité de cette plus-value, l'EBITDA courant est en croissance de +27%, en lien avec la croissance du chiffre d'affaires.





Une performance extra-financière en nette progression

Groupe Gorgé a réalisé des progrès notables dans sa politique ESG sur l'ensemble des trois volets Environnement, Social et Gouvernance. Ces progrès significatifs ont été récompensés par une progression de +8 points au Gaïa Rating avec un score de 78/100 à l'issue de la dernière évaluation de la société.

Fort de cette amélioration, Groupe Gorgé intègre pour la première fois le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps, qui distingue les 70 PME et ETI françaises les plus vertueuses en termes de performances extra-financières. La société fait partie des 9 nouveaux entrants dans l'indice et se classe 12ème dans sa catégorie3.

Cette progression est amenée à se poursuivre dans les prochaines années grâce à la fixation d'objectifs ciblés et à l'implication croissante de l'ensemble des équipes de Groupe Gorgé, soutenue par le Conseil d'Administration.

Dividende

Le 22 décembre 2021, Groupe Gorgé a versé un dividende exceptionnel à ses actionnaires, sous la forme d'une distribution en nature d'action Prodways Group. Cette distribution représentait un montant de 4,11 euros par action Groupe Gorgé. A la suite de cette importante distribution, Groupe Gorgé proposera à l'Assemblée générale du 16 juin 2022 de ne pas verser de dividende ordinaire au titre de l'exercice 2021. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue dont le financement mobilise les ressources du groupe, évitant ainsi une augmentation de capital et une dilution pour les actionnaires.

Prochains rendez-vous

Une évènement pour présenter l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXBlue à la communauté financière aura lieu le 6 avril 2022 à 9h. Groupe Gorgé répondra à cette occasion aux questions des analystes et investisseurs concernant les résultats annuels 2021 et les perspectives de croissance.





A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans la robotique autonome, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 450 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021.





Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Annexes

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 2021 20204 Chiffre d'affaires 178 273 150 913 Production immobilisée 11 569 7 899 Production stockée (1 907) 2 086 Autres produits de l'activité 8 185 5 151 Achats consommés et charges externes (84 003) (77 177) Charges de personnel (82 294) (68 197) Impôts et taxes (1 898) (1 862) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (14 784) (12 870) Autres produits et charges d'exploitation 2 253 4 329 RÉsultat d'EXPLOITATION 15 394 10 271 Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - Autres éléments du résultat opérationnel (1 166) 776 RÉsultat opÉrationnel 14 228 11 047 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (2 293) (990) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 4 23 Coût de l'endettement financier net (a) (2 289) (967) Autres produits financiers (b) 173 394 Autres charges financières (c) (347) (285) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (2 463) (858) Impôt sur le résultat (3 179) (1 066) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies 8 586 9 123 Résultat net des activités non poursuivies 38 286 (20 634) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 46 871 (11 510) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 46 208 (5 811) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE5 663 (5 700) Nombre moyen d'actions 17 218 321 13 524 747





Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2021 20206 RÉsultat net des activitÉs poursuivies 8 586 9 123 Charges et produits calculés 10 306 15 199 Plus et moins-values de cessions 13 (8 520) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 18 904 15 803 Coût de l'endettement financier net 2 289 967 Charge d'impôt 3 179 1 066 CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 24 372 17 835 Impôts versés (1 448) (1 560) Variation du besoin en fonds de roulement (34 752) 25 002 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) (11 827) 41 277 Opérations d'investissement Décaissement / acquisition d'immobilisations incorporelles (12 799) (13 727) Décaissement / acquisition d'immobilisations corporelles (12 493) (4 062) Encaissement / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 20 7 143 Acquisition & cession immobilisations financières (66) 124 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales - (729) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (25 338) (11 251) Opérations de financement Augmentations de capital ou apports - - Dividendes versés aux actionnaires de la mère (5 509) (4 319) Dividendes versés aux minoritaires (360) (1 484) Autres opérations portant sur le capital (3 213) (32 654) Encaissements provenant d'emprunts 118 476 34 458 Remboursement d'emprunts (83 150) (12 600) Coût de l'endettement financier net (1 811) (896) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) 24 433 (17 494) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) (12 732) 12 531 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies (8 253) 9 116 Variation de trÉsorerie (20 985) 21 647 Incidence des variations de taux de change 16 (18) TrÉsorerie à l'ouverture 57 857 46 839 Reclassement de trésorerie et incidence des activités non poursuivies (2 308) (1 495) TrÉsorerie à la clôture 42 835 57 857









Bilan consolidé - Actif

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Actifs non courants 116 244 169 696 Écarts d'acquisition 23 792 63 245 Autres immobilisations incorporelles 34 172 41 371 Immobilisations corporelles 38 355 47 038 Participations dans les entreprises associées 5 1 139 Autres actifs financiers 18 543 12 090 Actifs d'impôt différé 1 378 4 813 Autres actifs non courants - - Actifs courants 203 565 259 300 Stocks nets 23 003 33 400 Créances clients nettes 43 757 44 443 Actifs sur contrats 63 189 63 393 Autres actifs courants 17 115 21 334 Actifs d'impôt exigible 13 375 14 061 Autres actifs financiers courants 217 2 Trésorerie et autres équivalents 42 909 82 668 Actifs destinés a la vente 32 751 - Totaux de l'actif 352 560 428 996





Bilan consolidé - Passif

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres (part du groupe) 59 300 94 887 Intérêts minoritaires 5 001 31 401 Passifs non courants 107 355 89 389 Provisions long terme 5 224 7 978 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 86 696 60 304 Dettes de loyer – à plus d'un an 11 972 18 187 Autres passifs financiers 3 138 2 133 Impôts différés 150 447 Autres passifs non courants 175 341 Passifs courants 148 643 213 319 Provisions court terme 4 881 8 810 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 41 114 54 357 Dettes de loyer – à moins d'un an 3 279 5 945 Dettes fournisseurs d'exploitation 32 843 49 529 Passifs sur contrats 22 504 38 749 Autres passifs courants 43 780 55 423 Passifs d'impôt exigible 242 506 Passifs destinés a la vente 32 260 - Totaux du passif 352 560 428 996







Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette nette : Dette nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16.

