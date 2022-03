14/03/2022 - 07:00





Le 10 mars au soir, Groupe Gorgé est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue pour acquérir 100% du capital de la société. Ce projet stratégique majeur marque un tournant dans l'histoire de Groupe Gorgé et permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes. Ce rapprochement valorise le nouvel ensemble ECA Group-iXblue près de 800 M€.



Les points clés de l'opération :

La création d'un groupe français avec une taille critique et un leadership technologique ;

Une forte complémentarité des clients, des technologies et des solutions proposées ;

Un rapprochement facilité par des cultures d'entreprise similaires et une forte proximité géographique ;

Un carnet de commande combiné ECA Group-iXblue de plus 620 M€.





Rapprochement de ECA Group et iXblue : émergence d'un champion technologique français fournisseur de solutions à très hautes performances pour les missions critiques

iXblue est une société de haute technologie reconnue dans le monde entier pour ses solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la défense. Les technologies d'iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d'environnements sévères, du fond des océans jusqu'aux confins de l'espace. La société est basée en France et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l'international. Elle compte désormais près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays.

ECA Group est une filiale de Groupe Gorgé depuis 1992, détenue à 100%. La société est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le secteur naval. La société fournit à ses clients les solutions les plus performantes et les plus avancées d'un point de vue technologique dans le domaine des drones navals, terrestres et aériens. ECA Group propose également des solutions technologiques innovantes destinées aux secteurs Aéronautique et Spatial.

Le rapprochement de ECA Group et iXblue créera un acteur de majeur de la BITD1 française qui se classera d'emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines suivants :

Systèmes autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines ;

Solutions de Navigation inertielle à très haute performance ;

Solutions Photoniques, Quantiques et Spatiales.





Il sera également un acteur important dans la robotique terrestre, l'acoustique sous-marine, la simulation, les équipements navals et les équipements aéronautiques.

Réunis, ECA Group et iXblue proposeront dans le domaine maritime des systèmes autonomes encore plus compétitifs, plus innovants, plus intégrés, répondant ainsi aux attentes des clients dans différents secteurs : Déminage sous-marin, Exploration des grands fonds, Hydrographie, Protection portuaire, Offshore et EMR (énergies maritimes renouvelables).





Un rapprochement générateur de synergies importantes

1. Une base de clients et une couverture géographique élargie

Les réseaux commerciaux des deux sociétés sont très complémentaires (80 pays clients d'ECA, 60 pays clients d'iXblue). Leur alliance permettra d'offrir à un plus grand nombre de clients l'ensemble du portefeuille de produits et de solutions du nouveau groupe et d'augmenter les prises de commandes à l'export de façon significative.

Par exemple, dans le domaine maritime :

iXblue est très présent dans les domaines civils de l'hydrographie, de l'océanographie et des énergies marines : à ces clients, le nouveau groupe pourra proposer les systèmes de drones sous-marins ou de surface autonomes ou téléopérés d'ECA.

Les clients d'ECA sont principalement les marines militaires, notamment dans les domaines de la lutte contre les mines sous-marines, le pilotage ou la conversion d'énergie des sous-marins. Le nouveau groupe pourra proposer les solutions de navigation inertielle d'iXblue aux marines qui n'en disposent pas encore.





2. Un portefeuille cohérent de produits et solutions complémentaires

ECA Group intègre déjà des solutions inertielles et de positionnement sous-marin d'iXblue dans ses systèmes de lutte contre les mines. Plus largement, il n'y a pas concurrence dans les lignes de produit des deux sociétés : ceci est gage de continuité pour les équipes et donc de confiance dans la capacité des sociétés à honorer leurs engagements. En particulier, les activités photoniques et navigation inertielle d'iXblue, indispensable à la constitution d'une offre complète, trouveront naturellement leur place dans le nouvel ensemble dans sa forme et taille actuelle, ECA n'ayant pas d'activités dans ces domaines. Le nouveau groupe aura des positions très fortes sur toute la chaine de valeur, avec iXblue en équipementier et ECA en roboticien et systémier.

La gamme de drones de surface et de robots grande profondeur de iXblue complètera, sans la concurrencer, la gamme étendue dont dispose déjà ECA Group.

Les robots et véhicules autonomes terrestres, le quantique et les activités d'équipements embarqués dans l'aéronautique restent stratégiques dans le développement du nouvel ensemble et verront leurs moyens et impact commercial amplifiés par l'appartenance à un groupe deux fois plus important.

Enfin, le nouveau groupe aura une plus grande capacité d'investissement pour accélérer ses feuilles de route R&D et renforcer son leadership technologique. Les deux sociétés réunies consolideront ainsi les capacités souveraines françaises et pourront contribuer significativement à l'ambition française du programme Grands Fonds Marins, annoncé par le Président de la République dans le cadre de France 2030 et porté par le Ministère des armées et le Ministère de la mer.





3. Deux cultures d'entreprise centrées sur l'innovation et l'entreprenariat et une forte proximité géographique

Les équipes des deux entreprises se connaissent bien et ont participé à de nombreux projets ensemble : les deux sociétés travaillent déjà sur des programmes majeurs pour les marines belge et néerlandaise et pour l'IFREMER (drone Ulyx capable de plonger à 6 000 m de profondeur). Elles ont en commun une culture marquée par l'innovation et l'entreprenariat. Le rapprochement renforcera cette culture, gage d'avancées technologiques et de pérennité, soutenue par un actionnariat familial stable et une vision de long terme dans le même esprit que celui qui a construit l'histoire et les succès de chacune des sociétés.

L'intégration des deux sociétés sera facilitée par la forte proximité géographique des sites français, qui sont essentiellement situés dans les même bassins d'emplois. C'est le cas en Île-de-France, dans le sud de la France à Toulon/La Ciotat et en Bretagne à Brest et à Lannion.





4. Une opération immédiatement créatrice de valeur et porteuse de fortes perspectives à moyen terme

Les indications suivantes relatives au montage de l'opération sont communiquées à titre indicatif et sont sujettes à modifications en fonction des besoins et contraintes du montage.

iXblue a réalisé environ 138 M€ de chiffre d'affaires2 et plus de 27 M€ d'EBITDA3 en 2021. L'acquisition de iXblue, pour une valeur d'entreprise de 410 M€, serait réalisée par une holding (NEWCO) à laquelle seraient apportés et/ou cédés 100% des titres ECA Group. A cette occasion, une remontée de trésorerie d'environ 65 M€ permettrait le désendettement de Groupe Gorgé, qui disposerait à l'issue de l'opération d'une trésorerie nette positive, à l'exception de la dette portée par NEWCO.

Cette opération valorise ainsi le nouvel ensemble ECA Group-iXblue près de 800 M€.

NEWCO financera l'acquisition d'iXblue par :

un crédit syndiqué de 185 M€, pour moitié amortissable sur 6 ans et pour moitié in fine sur 7 ans ;

un financement in fine apporté par le fonds d'investissement ICG (Intermediate Capital Group ; www.icgam.com) ;

et plusieurs dizaines de millions d'euros apportés par Hervé Arditty, actionnaire fondateur de iXblue, ainsi que les managers et salariés.

La charge de remboursement de ce financement est ainsi progressive et limitée au regard de la rentabilité attendue du nouvel ensemble. Cette acquisition ne nécessitera aucune augmentation de capital au niveau de Groupe Gorgé et n'entrainera donc aucune dilution des actionnaires.

Ce financement est complété par une ligne de crédit renouvelable confirmée de 50 M€ et une ligne de croissance externe non confirmée de 50 M€.

Le capital de NEWCO serait détenu majoritairement par Groupe Gorgé. Associé au fondateur de iXblue et au management, Groupe Gorgé contrôlerait plus des deux tiers du capital et plus de 80% des droits de vote.

Le carnet de commandes à fin 2021 du nouvel ensemble représente plus de 620 M€2, assurant une excellente visibilité pour les prochaines années.

Le rapprochement de ces deux sociétés permettra en outre de réaliser des synergies de coûts sur les achats directs et indirects et sur les fonctions supports, qui ont vocation à croitre dans les prochaines années, mais pourront le faire à un rythme moindre que si chaque société restait indépendante.

En combinant les croissances soutenues attendues pour les deux entreprises ainsi que les synergies, qui pourraient représenter plusieurs dizaines de millions d'euros d'EBITDA à horizon 2025, l'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 M€ et une marge d'EBITDA d'environ 25% à horizon 2025-2026.

Cette croissance très importante du chiffre d'affaires et des marges ne constitue en aucun cas une prévision. Elle est donnée à titre indicatif pour illustrer le potentiel du projet industriel qui est soumis à de nombreux aléas et risques, tant dans les perspectives de chacune des deux sociétés que dans la mise en œuvre des synergies importantes attendues.

L'opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et pourrait être finalisée dans un délai de 3 à 6 mois environ.







Prochains rendez-vous financiers

Une évènement pour présenter l'opération à la communauté financière et répondre aux questions aura lieu début avril. La date précise sera communiquée prochainement.

Groupe Gorgé publiera un communiqué de presse concernant ses résultats annuels 2021 le 21 mars après-bourse. La société n'organisera pas de conférence téléphonique lors de cette publication mais répondra aux questions des analystes et investisseurs lors de la présentation qui aura lieu début avril.







A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en 2021.





Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).





A propos de iXblue

iXblue est une société de haute technologie reconnue dans le monde entier pour ses solutions avancée en navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la défense. Les technologies d'iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d'environnements sévères, du fond des océans jusqu'aux aux confins de l'espace. La société est basée en France et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l'international. Elle compte désormais près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays.







Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

[email protected]





Claire Riffaud

Tél. +33 (0)1 53 67 36 79

[email protected]





Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

[email protected]





1 Base Industrielle et Technologique de Défense

2 Les indicateurs 2021 de iXblue sont estimés (chiffre d'affaires, carnet de commande, EBITDA). Les comptes de l'exercice ne sont pas arrêtés ni audités.

3 EBITDA : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées », intégrant l'ensemble des CIR et des subventions de l'exercice sans étalement et sans application de la norme IFRS 16.