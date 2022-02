23/02/2022 - 18:00



Groupe Gorgé réalise une fin d'année 2021 robuste marquée par le bon déroulement des différents programmes de robotique en cours et une solide activité commerciale, permettant d'engranger de multiples commandes d'équipements. Suite à la distribution des actions Prodways Group fin décembre 2021, Groupe Gorgé bénéficie d'une meilleure lisibilité avec un focus clair sur l'activité Drones & Systèmes (à travers sa filiale ECA Group), qui constitue le principal moteur de croissance de la société. La performance de ce pôle en 2021 confirme la pertinence des choix stratégiques opérés et démontre la capacité du groupe à les exécuter efficacement.







Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 58 M€ au 4ème trimestre 2021, portant le revenu total de l'année 2021 à 202 M€, en progression de +16% et +18% de croissance organique. Cette performance est le résultat combiné de :

La dynamique de croissance marquée de l'activité Drones & Systèmes, de +20% en 2021 par rapport à 2020, qui combine :

Les succès dans le domaine naval, où le groupe bénéficie d'avantages compétitifs majeurs et qui représente désormais 70% des revenus Drones & Systèmes : +40% de croissance.

La consolidation du leadership dans les équipements embarqués pour le secteur aérospatial (environ 20% des revenus) : +6% de croissance.

La baisse des revenus dans les produits et systèmes à moindre intérêt stratégique, conséquence mécanique d'une diminution des ressources allouées (environ 10% du chiffre d'affaires) : -24% de revenus.

La sortie du périmètre de Prodways Group (pôle Impression 3D), classée désormais en « activités non poursuivies » dans le compte de résultat1.

Le retour à la croissance des activités du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection : +12% en 2021.

(en millions d'euros) T4

20201 T4

2021 Var.

(%) Var. organique

(%) Année 20201 Année

2021 Var.

(%) Var. organique

(%) Drones & Systèmes 32,1 33,4 +4,1% +4,1% 96,2 115,3 +19,9% +19,9% Ingénierie & Systèmes

de protection2 19,8 24,4 +22,8% +22,8% 78,1 87,4 +11,8% +17,6% Structure et éliminations intra-groupe -0,4 0,0 n.s. n.s. -0,1 -1,0 n.s. n.s. Chiffre d'affaires consolidé 51,6 57,8 +12,0% +12,0% 174,3 201,7 +15,7% +18,3% Carnet de commandes

à fin de période 616,7 575,6 -6,7% -6,7% - - - -

1 Chiffre d'affaires 2020 corrigé de la contribution de Prodways Group, en application de la norme IFRS 5 concernant les activités non poursuivies

2 Le changement de périmètre concerne la cession de la société Van Dam en juillet 2020





Drones & Systèmes (filiale ECA Group) : une performance générée par plusieurs moteurs



Revenus en forte hausse dans le domaine naval (c.70% des revenus Drones & Systèmes) : +40% de croissance

L'augmentation du chiffre d'affaires en 2021 témoigne de la bonne santé des activités de robotique autonome et systèmes intégrés. Cette progression est notamment due à la bonne exécution du contrat d'envergure avec les marines belge et néerlandaise, dont la contribution représente 40 M€ en 2021 (contre 20 M€ en 2020), conformément aux attentes.

Un jalon majeur de la phase de conception de ce contrat a été passé début 2022 avec la validation par le client de la Critical Design Review (ou Revue de Conception Détaillée), conformément au planning initial. La production des drones se fera dans l'usine d'Ostende en Belgique, en cours d'achèvement, pour une présentation aux opérations d'acceptation avec le client en fin d'année 2023. L'année 2022 sera ainsi largement consacrée à la poursuite de la fabrication des différents prototypes ainsi qu'à leurs essais en mer. A ce titre, les premiers essais du Launch & Recovery System (LARS) pour le drone de surface USV Inspector 125 se sont déroulés avec succès début janvier 2022 (lien vers la vidéo des essais).

En parallèle de ce programme majeur, les ventes de drones et de systèmes intégrés dans le domaine naval ont également progressé en 2021, d'environ +8%. Ces revenus sont générés par un socle de commandes diversifiées pour différents types de clients, à la fois civils et militaires. Ils comprennent notamment des programmes de modernisation en chasse aux mines sous-marines (comme le programme de la marine lettone) et la vente d'équipements et de services à haute valeur ajoutée technologique (systèmes de pilotage, conversion d'énergie, architecture navale, etc.).





Equipements embarqués et solutions associées pour le secteur aérospatial (c.20% des revenus Drones & Systèmes) : +6% de croissance

ECA Group a renforcé en 2021 sa position de leader mondial dans le marché de niche des balises de détresses, avec des gains de parts de marché notables, notamment pour le renouvellement de l'équipement des flottes aériennes en Asie. Le groupe a livré cet été sa 35 000ème balise depuis le début de son histoire et poursuit actuellement le développement de la dernière génération de balises, en conformité avec les dernières règlementations concernant les batteries embarquées.

Reconnu pour la fiabilité et les hautes performances de ses produits, ECA Group s'appuie sur son expertise technologique en traitement numérique du signal et en radiofréquence pour renforcer ses ventes auprès de sa base de clients existants dans le secteur aérospatial (plus de 350 clients). Le groupe propose notamment des systèmes d'In-Flight Entertainment (points d'accès wifi embarqués aWAP) ainsi que des équipements de traitement des communications satellites, répondant ainsi à l'essor de la digitalisation des compagnies aériennes et de l'industrie New Space.





Autres systèmes intégrés à moindre intérêt stratégique (c.10% des revenus Drones & Systèmes) : baisse de revenus de -24%, conséquence mécanique d'une diminution des ressources allouées

Les choix d'allocation stratégiques des ressources au profit des domaines dans lesquels ECA Group bénéficie d'une position de force, sur des marchés profonds et bien orientés (à l'instar du domaine naval), ont eu pour conséquence une baisse des revenus dans des activités moins intéressantes d'un point de vue stratégique. Il s'agit notamment de revenus générés par des produits de faible valeur unitaire auprès de clients industriels diversifiés (équipements de maintenance, outillage de production, etc.).







Ingénierie & Systèmes de protection : +12% de croissance en 2021

Cette division représente désormais 87 M€ de revenus réalisés par 3 activités : protection incendie, portes techniques pour le nucléaire et conseil en ingénierie et technologies.

La croissance des revenus de +12% et +18% à périmètre constant est tirée par la poursuite du développement du conseil en ingénierie, avec une augmentation des effectifs et du nombre de missions en cours. La bonne tenue de l'activité de protection incendie contribue également à la croissance des revenus en 2021.

Le chiffre d'affaires de l'activité de portes techniques pour le nucléaire est stable par rapport à l'année 2020. Cette division continue à sous-performer et le redressement a été relancé par un nouveau directeur général arrivé début octobre 2021.







Un carnet de commandes qui représente près de 3 ans de chiffre d'affaires

Le carnet de commandes se maintient à un niveau élevé de 576 M€, offrant à Groupe Gorgé un socle de revenus solides et un bon niveau de visibilité sur sa croissance future.

Ce carnet est essentiellement porté par l'activité Drones & Systèmes, pour près de 490 M€. Il comprend notamment des équipements de robotique autonomes, comme le programme avec les marines belge et néerlandaise, dont la dernière livraison est prévue en 2027. L'activité commerciale 2021 a permis de renouveler ce carnet avec près de 70 M€ de nouvelles commandes, principalement dans le domaine naval où le groupe bénéficie d'avantages compétitifs majeurs.

La solide activité commerciale en fin d'année 2021 en Drones & Systèmes a notamment permis d'alimenter le carnet avec de multiples commandes d'équipements pour 24 M€ au quatrième trimestre, renforçant ainsi la base de revenus robuste de cette activité.







Perspectives et guidance 2022

Le bon déroulement des programmes en cours de l'activité Drones & Systèmes ainsi que le socle de commandes solide constituent les fondamentaux essentiels pour poursuivre la trajectoire de forte croissance à court, moyen et long termes. La contribution du programme belgo-néerlandais, qui entre en phase de pré-production, est estimée aux environs de 40 M€ pour l'année 2022. Au global, pour l'activité Drones & Systèmes, Groupe Gorgé se donne comme objectif une croissance des revenus de cette activité entre +10% et +20% en 2022. Par ailleurs, pour le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, le groupe vise une poursuite de la trajectoire actuelle.









A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

[email protected]





Claire Riffaud

Tél. +33 (0)1 53 67 36 79

[email protected]





Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

[email protected]

1 En application de la norme IFRS 5 concernant les activités non poursuivies, Prodways Group ne contribue plus au chiffre d'affaires de l'année 2021 ni de l'historique.