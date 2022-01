05/01/2022 - 18:00





Groupe Gorgé annonce que sa filiale à 100 %, ECA Group, a franchi un jalon important dans le déroulé du programme de systèmes de déminage robotisé aux marines belges et néerlandaises.



Fin décembre, ECA Group, filiale à 100 % de Groupe Gorgé, a franchi avec succès le jalon de la CDR (Critical Design Review ou Revue de Conception Détaillée) en respect du planning convenu avec le client. À la suite de la PDR (Preliminary Design Review ou Revue de Conception Préliminaire) en novembre 2020 puis de la revue des spécifications logicielles en avril 2021, cette étape importante (CDR) a permis de valider la conception détaillée des systèmes de drones et du système conteneurisé, en vérifiant d'une part la conformité aux exigences fonctionnelles de performance et réglementaires spécifiées au cahier des charges et d'autre part la capacité à effectuer les missions de guerre des mines selon les concepts d'emplois opérationnels spécifiés.

La CDR a démontré la maturité de la conception permettant ainsi de lancer la fabrication des équipements. La production des drones se fera dans l'usine d'Ostende (Belgique) en cours d'achèvement, pour une présentation aux opérations d'acceptation avec le client en fin 2023. En parallèle, l'année 2022 sera largement consacrée à la poursuite de la fabrication des différents prototypes ainsi qu'à leurs essais en mer.



Cette revue réussie confirme le bon déroulé du programme qui fait l'objet d'un suivi tout particulier et la maîtrise de ses risques et aléas.

D'autres marines, notamment celles du Canada, des Émirats arabes unis ou encore de l'Australie ont actuellement lancé des programmes d'acquisitions de systèmes de déminages robotisés pour lesquels le Groupe est positionné.









À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

[email protected]





Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

[email protected]







Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

[email protected]





Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.