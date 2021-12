20/12/2021 - 12:00



Réalisation de l'opération





À la suite de l'approbation de l'opération par les actionnaires de Groupe Gorgé lors de l'Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2021, la distribution en nature des actions Prodways Group aux actionnaires de Groupe Gorgé sera réglée le 22 décembre, le coupon ayant été détaché ce jour.

Le nombre global d'actions Prodways Group attribuées aux actionnaires de Groupe Gorgé ressort ainsi à 25 817 523 et le ratio global d'attribution au titre de la distribution exceptionnelle ressort à 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé.

Le montant total de la distribution en nature s'élève à 70 740 013,02 euros, prélevés sur les comptes de réserves à concurrence de 54 296 747,02 euros et les comptes de primes à concurrence de 16 443 266,00 euros. Groupe Gorgé SA va constater une plus-value de l'ordre de 57,8 millions d'euros.

Le montant revenant à chaque action Groupe Gorgé s'élève à 4,11 euros, correspondant à :

une quote-part de 3,15 euros qualifiée pour les besoins de la fiscalité française de revenu distribué ; et

une quote-part de 0,96 euros qualifiée pour les besoins de la fiscalité française de remboursement d'apport, pour le solde.

S'agissant du régime fiscal, les actionnaires sont invités à se référer à la partie 3 du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale mixte de Groupe Gorgé du 14 décembre 2021 (lien vers le document) et plus particulièrement pour la partie qualifiée de remboursement d'apport pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France à la section 3.1.1.5.

A l'issue de l'opération Groupe Gorgé détiendra 5,95% du capital social et 10,27% des droits de vote de Prodways Group.





A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

[email protected]





Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

[email protected]





Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

[email protected]





Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.