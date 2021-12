02/12/2021 - 18:00





Groupe Gorgé, à travers sa filiale Prodways Group, spécialiste de l'impression 3D et de la fabrication digitale, a annoncé avoir remporté un projet industriel majeur avec plusieurs commandes d'imprimantes 3D et de matières associées auprès d'un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires.

Cette nouvelle commande majeure de machines et de matières permettra de produire environ un million de gouttières orthodontiques par an. Le client, un groupe international basé aux Etats-Unis, est l'un des leaders mondiaux de la distribution de produits médicaux et dentaires réalisant plusieurs milliards de revenus dans ce domaine.

Ce projet industriel comporte plusieurs sites de production qui ont généré une prise de commande totale de 8 machines cette année. 4 d'entre elles auront été livrées au 31 décembre 2021 tandis que les 4 suivantes seront livrées au 1er trimestre 2022. Les imprimantes concernées sont des MOVINGLight® LD20, le modèle le plus productif de la gamme Prodways. Adapté à la production en série de gouttières d'alignement transparentes, il permet de réaliser une cinquantaine de modèles dentaires par heure.

Ces imprimantes consommeront la résine liquide PLASTCure Absolute Aligner, une nouvelle matière à très haute performance développée par les équipes Prodways en 2021 et dédiée à cette application. Les 8 machines commandées à ce stade pourraient ainsi consommer jusqu'à 12 tonnes de résine par an en rythme de production, faisant entrer directement ce nouveau client parmi les plus importants consommateurs de matières.

Cet important succès commercial comporte d'autres phases de développement qui pourraient conduire à un parc installé de 20 machines au total d'ici à 18 mois, faisant de ce projet le plus important jamais remporté par Prodways. Une fois en exploitation, ces machines consommeraient jusqu'à 30 tonnes de résine par an. Au global, ce projet industriel représente ainsi plusieurs millions de revenus prévisibles pour les prochaines années grâce à la forte récurrence des ventes de matières associées aux ventes d'imprimantes. Ce succès majeur renforce la position du groupe en tant qu'acteur de référence de l'impression 3D pour l'orthodontie. Cette application digitalise les traitements traditionnels de réalignement des dents tout en ouvrant de nouveaux marchés de masse d'esthétisme du sourire. Grâce à sa technologie distinctive MOVINGLight® et à son savoir-faire de certification de matières médicales, la part de marché de Prodways Group sur ce segment se développe fortement.

Plus largement, le Groupe peut s'appuyer sur ses atouts pour bénéficier de la tendance de fonds de digitalisation des activités médicales, amenée à s'accélérer dans les prochaines années.





Distribution en nature d'actions Prodways Group

Le Groupe Gorgé a annoncé dans son communiqué de presse en date du 8 novembre 2021 la convocation de ses actionnaires à une Assemblée générale mixte le 14 décembre prochain afin de décider d'une distribution exceptionnelle en nature sous la forme d'actions Prodways Group à concurrence de 3 actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris pour 2 actions Groupe Gorgé détenues.

La distribution devrait intervenir le 22 décembre 2021. Le coupon serait détaché le 20 décembre 2021. À l'issue de cette opération Groupe Gorgé devrait conserver de l'ordre de 5,9% du capital.

Les modalités de la distribution en nature, ses incidences sur les capitaux propres consolidés et le régime fiscal de la distribution sont décrites dans le rapport du Conseil à l'Assemblée disponible à l'adresse suivante : www.groupe-gorge.com ; rubrique Finance / Assemblée générale.

Les projets de résolutions présentés à l'Assemblée générale du 14 décembre 2021 sont également disponibles sur le site internet de la société (www.groupe-gorge.com ; rubrique Finance / Assemblée générale).





À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







