Groupe Gorgé annonce son projet de distribuer l‘essentiel de ses actions Prodways Group, acteur de référence de l'impression 3D, à ses actionnaires. Le Groupe détient actuellement 56,31% du capital (soit 95 M€ en valeur1) de Prodways Group. Ce projet serait soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Mixte qui aurait lieu au mois de décembre. Au terme de cette opération, Prodways Group serait déconsolidée et Groupe Gorgé renforcerait son positionnement d'acteur spécialiste centré principalement sur la robotique autonome.





Une nouvelle étape majeure pour Groupe Gorgé

Initiée en 2018, la stratégie de recentrage des activités du Groupe a débuté avec la cession de certaines filiales du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, Oil & Gas) : cession de AI Group en 2018, suivie par celle de la société CIMLEC en 2019 et de VanDam en 2020. Une étape importante de ce recentrage a ensuite été franchie en 2020 par le renforcement dans le pôle Drones & Systèmes, grâce à la fusion-absorption de ECA, désormais détenue à 100% par Groupe Gorgé.

Le projet de distribution exceptionnelle en actions Prodways Group s'inscrit pleinement dans la continuité de ce mouvement stratégique et permettrait de réaliser une nouvelle avancée majeure dans la simplification du groupe. A l'issue de cette opération, Groupe Gorgé détiendrait deux pôles d'activité : le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection et le pôle Drones & Systèmes. Ce dernier représenterait près de 60% des revenus et environ 90% des résultats et du carnet de commandes2. Groupe Gorgé se positionnerait alors principalement en tant que spécialiste reconnu comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés.

Fort de ce recentrage stratégique, le groupe bénéficierait d'une lisibilité accrue, d'un meilleur profil sur les marchés boursiers et pourrait bénéficier d'une meilleure valorisation, pénalisée depuis de nombreuses années par la diversité de ses activités. Groupe Gorgé disposera ainsi d'une capacité d'investissement plus focalisée pour développer son pôle Drones & Systèmes, en pleine croissance, et saisir des opportunités de consolidation dans le secteur.

Cette opération renforcerait également le profil boursier de Prodways Group, dont le capital flottant augmenterait sensiblement de 34% à environ 60%3. La famille Gorgé resterait le 1er actionnaire de la société. Prodways Group bénéficierait ainsi d'une meilleure liquidité et d'une capacité renforcée à lever des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement en France et à l'international.

Le recrutement d'un nouveau Directeur Général de Prodways Group est en cours et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Raphaël Gorgé, actuel Directeur Général, conserve ses fonctions jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant. Par ailleurs, il garderait ses fonctions de Président du Conseil d'administration et resterait impliqué dans la stratégie à long-terme de Prodways Group, société qu'il a créée et développée depuis 2013.





Une opération qui serait finalisée d'ici la fin de l'exercice

Le Conseil d'Administration de Groupe Gorgé a approuvé le principe de ce projet de distribution exceptionnelle en nature et se réunira le 2 novembre pour en arrêter le calendrier. L'opération serait soumise au vote d'une Assemblée Générale Mixte qui aurait lieu le 14 décembre 2021. Sous réserve de l'approbation de l'opération par l'Assemblée, elle serait réalisée en décembre, sous forme de distribution exceptionnelle de réserves et d'acompte sur dividende. L'essentiel de ses titres Prodways Group seraient distribués par Groupe Gorgé, qui conserverait moins de 10% du capital.

Le calendrier précis ainsi que les modalités détaillées de l'opération seront communiqués ultérieurement.

Cette opération, en plus de faire disparaitre la décote boursière qui pénalise Groupe Gorgé depuis plusieurs années, permettrait ainsi de distribuer près de 80 M€ aux actionnaires sous forme d'actions Prodways Group et de dégager une plus-value supérieure à 55 M€, qui serait comptabilisée dans le résultat de l'exercice 20214.











Conférence téléphonique

Mercredi 27 octobre 2021, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint en charge des finances, répondront aux questions des analystes lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 10h00 (heure de Paris).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

• France : +33 (0) 1 70 71 01 59 / code d'accès 29424665#

• Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759 / code d'accès 29424665#

• Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29 / code d'accès 29424665#











A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







Prochains rendez-vous

• 28/10/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021











Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

1 Au cours de clôture du 26/10/2021 de 3,3€

2 Sur la base des éléments communiqués lors des résultats du 1er semestre 2021

3 Sous réserve de l'évolution du cours de bourse et des modalités de l'opération, qui seront précisées ultérieurement, le montant définitif dépendant de l'évolution du cours de Prodways Group, des réserves distribuables de Groupe Gorgé et du nombre d'actions effectivement distribuées.

4 En prenant comme hypothèse un cours de Prodways Group de 3,3€ et que Groupe Gorgé conserve environ 10% du capital.