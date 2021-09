16/09/2021 - 17:50

Groupe Gorgé a généré en 2021 son meilleur résultat opérationnel du 1er semestre. Cette performance, qui aurait pu se matérialiser en 2020 sans l'impact de la crise sanitaire, est le premier résultat d'une stratégie d'innovation initiée il y a plusieurs années et visant à améliorer les marges du groupe.

Des résultats financiers solides et en forte croissance

Croissance organique de +30% du chiffre d'affaires par rapport au 1 er semestre 2020

du chiffre d'affaires par rapport au 1 semestre 2020 Progression de +125% de l'EBITDA, atteignant une marge de 12%

Résultat opérationnel de 4,3 M€, en hausse de +19 M€ vs S1 2020

Une activité soutenue dans les 3 pôles du groupe

Drones & Systèmes : plusieurs jalons franchis dans le programme BENL et des avancées sur les autres types de drones

: plusieurs jalons franchis dans le programme BENL et des avancées sur les autres types de drones Impression 3D : une transformation opérationnelle réussie

: une transformation opérationnelle réussie Ingénierie & Systèmes de Protection : des prises de commandes en hausse de +10%

Perspectives solides et relèvement de la guidance 2021 Un carnet de commande de 600 M€ bien renouvelé Relèvement de la guidance 2021 : >15% de croissance organique, soit >265 M€ et maintien du niveau de profitabilité sur le reste de l'année.



Groupe Gorgé : un spécialiste des hautes technologies présent sur 3 activités

Groupe Gorgé poursuit depuis plusieurs années une stratégie autour de 3 grands axes :

Renforcement dans les activités de haute technologie à forte valeur ajoutée,

Concentration sur des secteurs à fort potentiel de croissance

Un acteur de 1er plan dans ses activités avec de fortes ambitions de développement.

Cette stratégie a été déployée dans trois pôles, qui ont généré au 1er semestre 2021 un revenu de 135 M€ :

43% des revenus proviennent du pôle Drones & Systèmes. Reconnu comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome, ce pôle fournit à ses clients les solutions les plus performantes et les plus avancées d'un point de vue technologique dans le domaine des drones navals, sous-marins, terrestres et aériens.

25% sont générés par le pôle Impression 3D (à travers Prodways Group détenue à 56%), acteur focalisé sur l'impression 3D plastique pour la production industrielle, s'appuyant sur sa maitrise de de la chaine de valeur 3D : logiciels, machines, matières, production de pièces.

L'activité Ingénierie & Systèmes de Protection représente 32% des revenus et comprend le Conseil en ingénierie et technologies ainsi que des solutions pour la protection de sites à risque, avec la sécurité incendie et des portes nucléaires.

Résultats financiers : croissance des revenus et résultat opérationnel au plus haut niveau pour un 1er semestre

(en millions d'euros) S1 2021 S1 2020 Var M€ Variation % Chiffre d'affaires 135,5 108,0 +27,5 +25%

(+30% organique) EBITDA1 16,0 7,1 +8,9 +125% Marge d'EBITDA (%) 11,8% 6,6% +5,2 pts - Résultat d'exploitation 1 6,2 -4,3 +10,5 - Résultat opérationnel 4,3 -14,3 +18,6 - Résultat financier -0,9 -0,4 -0,4 - Impôts -3,8 1,0 -4,9 - Résultat net des activités non poursuivies 0,7 -1,0 +1,7 - Résultat net 0,3 -14,7 +15,0 - Résultat net part du groupe 0,3 -10,0 +10,4 -

+30% de croissance organique du chiffre d'affaires

Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 135 M€ au 1er semestre 2021 en croissance de +30% à périmètre comparable. Cette progression est portée par une bonne dynamique dans les 3 pôles avec plusieurs moteurs de croissance :

La hausse des revenus générés par le pôle Drones & Systèmes, particulièrement dynamique à +36%,

L'accélération de la croissance en Impression 3D portée par la reprise (+27%),

La bonne tenue des activités du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection (+25% de croissance organique).

Plus de détails sont disponibles dans le communiqué dédié au chiffre d'affaires publié en juillet (lien).

Un niveau de profitabilité en amélioration

Groupe Gorgé a généré ce semestre un EBITDA de 16 M€, en hausse de +125% sur un an et 11,8% au-dessus du niveau de 2019. Cette performance fait ressortir une marge d'EBITDA de 12%, un nouveau record pour Groupe Gorgé.

Cette progression a par conséquent permis au groupe de générer un résultat d'exploitation de 6,2 M€, en hausse de +10 M€ par rapport au 1er semestre 2020 et quasiment le double du résultat du 1er semestre 2019. Cette progression est le premier signe d'une tendance de fond d'amélioration des marges qui devrait se poursuivre sur plusieurs années.

Cette performance est le résultat combiné de plusieurs effets :

Le recentrage stratégique opéré depuis 2018 en faveur des activités à forte valeur ajoutée, notamment le renforcement dans le pôle Drones & Systèmes.

opéré depuis 2018 en faveur des activités à forte valeur ajoutée, notamment le renforcement dans le pôle Drones & Systèmes. Ce dernier poursuit d'ailleurs sa montée en puissance et dégage une marge d'EBITDA de 21% ce semestre.

et dégage une marge d'EBITDA de 21% ce semestre. La transformation réussie du pôle Impression 3D , qui réalise son meilleur résultat historique avec une marge d'EBITDA de 13%. Il bénéficie d'une baisse significative de la base de coûts opérationnels et de l'impact positif d'une subvention accordée aux Etats-Unis.

, qui réalise son meilleur résultat historique avec une marge d'EBITDA de 13%. Il bénéficie d'une baisse significative de la base de coûts opérationnels et de l'impact positif d'une subvention accordée aux Etats-Unis. Au sein du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, l'impact négatif d'anciens contrats dans le nucléaire signés il y a plusieurs années, dont la finalisation prend du retard, ainsi que la montée en puissance de StedY qui n'a pas encore atteint l'équilibre financier.

Situation financière : 1er financement à impact de 145 M€ et évolution de la dette nette

Au cours du 1er semestre, Groupe Gorgé a sécurisé avec succès son premier crédit syndiqué corporate à impact de 145 M€. Il est composé d'une partie confirmée de 120 M€ avec une maturité de 5 années en moyenne et incluant une part renouvelable (RCF) de 35 M€ et d'une partie non confirmée de 25 M€ dédiée à la croissance externe. Ce financement pourrait permettre au groupe de saisir de nouvelles opportunités pour se renforcer dans ses métiers actuels. La grille de marge est définie en fonction d'une part du niveau d'endettement (Dette nette / EBITDA) et d'autre part de l'atteinte de certains objectifs ESG, mesurés par des indicateurs qui sont en cours de finalisation avec les prêteurs.

La dette nette2 de Groupe Gorgé s'élève à 56,8 M€ au 30 juin 2021, en hausse de 26 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette évolution s'explique par la reconstitution du besoin en fonds de roulement, conséquence naturelle du bon rythme de reprise de nos activités, du versement du dividende intégralement au 1er semestre, de rachats d'actions en début d'année 2021 et des investissements importants qui se poursuivent en R&D et avec, notamment, la construction d'un site de production à Ostende (Belgique). La dégradation du BFR est liée en partie au cycle de financement défavorable sur la seule année 2021 de l'important contrat du pôle Drones & Systèmes.

La trésorerie disponible se maintient à un niveau élevé de 70 M€.

1er semestre 2021 : une activité soutenue dans les 3 pôles du Groupe

Résultats par pôle

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Drones & Systèmes Chiffre d'affaires 58,8 43,1 +36% EBITDA 12,1 5,3 +130% Marge d'EBITDA (%) 20,6% 12,2% +8,4 pts Résultat d'exploitation 6,5 0,8 +5,7 M€ Impression 3D Chiffre d'affaires 34,1 26,8 +27% EBITDA 4,5 1,4 +214% Marge d'EBITDA (%) 13,2% 5,3% +7,9 pts Résultat d'exploitation 2,2 -2,9 +5,1 M€ Ingénierie & Systèmes de Protection Chiffre d'affaires 43,3 38,5 +13% EBITDA -0,1 0,9 -116% Marge d'EBITDA (%) -0,3% 2,2% -2,6 pts Résultat d'exploitation -1,9 -1,6 -0,3 M€

Drones & Systèmes : des avancées sur plusieurs types de drones

Groupe Gorgé a franchi avec succès plusieurs jalons importants au 1er semestre 2021 dans le cadre du contrat d'envergure de 450 M€ avec les marines belge et néerlandaise. En complément des essais en mer réussis du sonar UMISAS développé par le groupe depuis 2014, le groupe a annoncé le succès de la « Preliminary Design Review », qui confirme que la conception générale satisfait toutes les exigences du client.

La préparation de prochaines étapes, et notamment la phase de production, est également bien engagée. L'équipe de management en Belgique est constituée et le groupe inaugurera le nouveau site de Mouscron, dédié à la R&D, le 22 septembre prochain. Par ailleurs, la construction de l'usine d'Ostende, qui accueillera la chaine d'assemblage des drones, se poursuit dans de bonnes conditions.

Dans le même temps, la société a réalisé des avancées notables sur son drone autonome dédié à la logistique (AGV). Les tests en situation réelle depuis fin 2020 ont validé la qualité de cette solution : conçu pour le transport de palettes en intérieur et en extérieur, le drone fonctionne depuis plusieurs mois dans des conditions météo variées et sans complications. Des démonstrations aux clients potentiels se déroulent en septembre.

Bonne prise de commandes du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, difficultés dans le nucléaire

La dynamique commerciale de ce pôle perdure, portée notamment par les activités de conseil en ingénierie et de protection incendie, et se traduit par une prise de commandes de 44 M€, en hausse de 10% par rapport au niveau des 1ers semestres 2019 et 2020. Si l'activité nucléaire dispose de bonnes perspectives moyen terme, l'accent doit encore être mis sur le redressement de la rentabilité, plus long qu'escompté et pénalisé par des contrats anciens, dont un notamment sur le chantier ITER. Le nucléaire représente 8% du chiffre d'affaires du groupe au premier semestre.

Une transformation réussie du pôle Impression 3D

Dans le cadre du plan de transformation opérationnelle lancé en 2020, les équipes et technologies de 5 sites différents en France se sont regroupées dans leur nouveau site à Annecy au 1er semestre 2021. Ce nouveau bâtiment de 4 500 m² rassemble ainsi le parc d'imprimantes de la division PRODUCTS, le bureau d'études et de design de pièces ainsi que la fabrication des imprimantes SLS (technologies de frittage de poudre). Cette nouvelle organisation permet d'ores et déjà de dégager des synergies opérationnelles, favorise le développement des nouveaux produits et services et permet au pôle 3D de répondre aux demandes croissantes de ses clients.

Freinée par la crise sanitaire, la trajectoire de croissance des revenus s'est bien redressée en 2021. Le niveau des revenus du pôle 3D a progressé de +27% par an en moyenne depuis 2015 et atteint 34 M€ ce semestre (contre 8 M€ au 1er semestre 2015). Cette progression soutenue dans le temps est le résultat du bon rythme de croissance organique ainsi que de la dynamique de croissance externe, qui a permis de transformer le profil de revenus.

Alors que la part des revenus récurrents dans le chiffre d'affaires n'était que d'environ 25% en 2015, elle en représente désormais près de 60% : ce socle de revenus solide est constitué d'abord par les ventes de matières, qui augmentent avec le parc installé de machines utilisées en production. L'activité d'intégration de logiciels bénéficie également d'un fort taux de récurrence, tout comme les ventes de pièces imprimées en 3D pour le secteur médical (audiologie, dentaire, podologie).

Perspectives solides et relèvement de la guidance 2021

Un carnet de commandes de 600 M€ bien renouvelé

La dynamique commerciale a permis de renouveler le carnet de commandes, qui reste stable par rapport à la même période l'an passé (-0,7% à périmètre comparable). Cette performance est d'autant plus positive qu'elle se place dans un contexte de reprise économique et de réouverture des frontières encore partielle, retardant des décisions d'investissement. Avec plus de 600 M€ de commandes sécurisées pour les prochaines années, soit l'équivalent de 2,6 années de chiffre d'affaires, Groupe Gorgé bénéficie d'un socle de revenus solide et d'un bon niveau de visibilité pour l'avenir.

Accélération du développement de l'impression 3D : intégration de Créabis bien engagée

Au début du mois de juillet 2021, le groupe a annoncé l'acquisition de la société Creabis, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques, marquant une accélération de la stratégie de développement avec le retour de la dynamique de croissance externe (lien vers le communiqué dédié). Fort de cette acquisition, le pôle 3D dispose désormais de l'un des plus importants services d'impression 3D en Europe avec un parc de 52 imprimantes offrant une grande variété de technologies et matières à ses clients.

L'intégration de la société Créabis est bien engagée et se poursuivra au cours du 2ème semestre. Les équipes commerciales et opérationnelles ont d'ores et déjà intégré les offres des deux sociétés et pourront proposer de nouvelles technologies et services dès la fin du mois de septembre. Dans la continuation des opérations de croissance externe des dernières années, le groupe confirme une nouvelle fois sa capacité à intégrer efficacement de nouvelles sociétés et à matérialiser le potentiel de synergies.

Relèvement de la guidance 2021

La performance du 1er semestre conforte Groupe Gorgé dans son positionnement et ses ambitions de développement à court et moyen terme. Sur chacune de ses activités, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés, un socle de revenus solide et des opportunités de croissance. Le changement de dimension du Groupe, à la fois en termes de génération de revenus et de profitabilité commence à se concrétiser dans les résultats.

Groupe Gorgé relève en conséquence sa guidance pour l'année 2021, se donnant un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 15% à périmètre comparable (contre « proche de 15% » précédemment), soit plus de 265 M€. Le niveau de profitabilité devrait se maintenir sur le reste de l'année.

A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Annexes

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 135 497 107 992 Production immobilisée 8 274 4 430 Production stockée (1 767) 1 310 Autres produits d'exploitation 4 272 3 006 Achats consommés (65 880) (59 053) Charges de personnel (62 528) (49 446) Impôts et taxes (1 519) (1 173) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (9 783) (11 356) Autres charges d'exploitation nettes des produits (386) 17 RÉsultat d'EXPLOITATION 6 181 (4 273) Quote-part dans les résultats des entreprises associées 46 (14) Autres éléments du résultat opérationnel (1 922) (9 969) RÉsultat opÉrationnel 4 305 (14 257) Intérêts financiers relatifs à la dette brute (1 214) (668) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 5 - Coût de l'endettement financier net (a) (1 209) (668) Autres produits financiers (b) 452 373 Autres charges financières (c) (103) (137) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (860) (431) Impôt sur le résultat (3 830) 1 034 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (385) (13 653) Résultat net des activités non poursuivies 700 (1 000) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 315 (14 653) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 339 (10 042) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (24) (4 611) Nombre moyen d'actions 17 237 390 13 508 105

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 RÉsultat net des activitÉs poursuivies (385) (13 653) Charges et produits calculés 5 768 17 324 Plus et moins-values de cessions (172) 192 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (46) 14 Capacit É d'autofinancement (avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 5 164 3 877 Coût de l'endettement financier net 1 209 668 Charge d'impôt 3 830 (1 034) Capacit É d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 10 204 3 511 Impôts versés (1 788) (1 215) Variation du besoin en fonds de roulement (11 487) 5 987 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) (3 070) 8 283 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles et corporelles (14 687) (7 198) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 166 214 Acquisition & cession immobilisations financières 56 (386) Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales - - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (14 464) (7 369) Opérations de financement Augmentations de capital ou apports - - Dividendes versés aux actionnaires de la mère (5 509) - Dividendes versés aux minoritaires (277) (1 348) Autres opérations portant sur le capital (1 687) (5 956) Encaissements provenant d'emprunts 91 676 33 681 Remboursement d'emprunts (76 992) (6 487) Coût de l'endettement financier net (1 038) (590) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) 6 173 19 300 Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) (11 361) 20 214 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trÉsorerie (11 361) 20 214 Incidence des variations de taux de change 33 (7) TrÉsorerie à l'ouverture 80 868 59 308 Reclassement de trésorerie et incidence des activités non poursuivies (1) - (729) TrÉsorerie à la clôture 69 539 78 785

Bilan consolidé - Actif

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 Actifs non courants 177 790 169 696 Écarts d'acquisition 63 245 63 245 Immobilisations incorporelles 45 466 41 371 Immobilisations corporelles 52 930 47 038 Participations dans les entreprises associées 1 221 1 139 Autres actifs financiers 12 256 12 090 Actifs d'impôt différé 2 672 4 813 Autres actifs non courants - - Actifs courants 257 049 259 300 Stocks nets 31 917 33 400 Créances clients nettes 52 052 44 443 Actifs sur contrats 64 324 63 393 Autres actifs courants 22 292 21 334 Actifs d'impôt exigible 14 001 14 061 Autres actifs financiers courants 216 2 Trésorerie et autres équivalents 72 249 82 668 Actifs destinÉs à la vente - - Totaux de l'actif 434 839 428 996

Bilan consolidé - Passif

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 Capitaux propres (part du groupe) 87 798 94 887 Capital (1) 17 425 17 425 Primes (1) 28 614 28 614 Réserves et résultat consolidés 41 759 48 849 Intérêts minoritaires 31 502 31 401 Passifs non courants 141 069 89 389 Provisions long terme 7 442 7 978 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 110 106 60 304 Dettes de loyer – à plus d'un an 19 990 18 187 Autres passifs financiers 2 734 2 133 Impôts différés 492 447 Autres passifs non courants 305 341 Passifs courants 174 471 213 319 Provisions court terme 6 404 8 810 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 22 053 54 357 Dettes de loyer – à moins d'un an 5 782 5 945 Dettes fournisseurs d'exploitation 45 153 49 529 Passifs sur contrats 32 290 38 749 Autres passifs courants 62 302 55 423 Passifs d'impôt exigible 489 506 Passifs destinÉs à la vente - - Totaux du passif 434 839 428 996

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette nette : Dette nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

