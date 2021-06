03/06/2021 - 08:00



Groupe Gorgé (Euronext Paris : GOE) confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à savoir moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros ; ces critères s'appliquant à l'ensemble du groupe.

En conséquence, les actions Groupe Gorgé peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui, pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.









A propos du Groupe Gorgé Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.



Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).





Prochains rendez-vous

• 18/06/2021 : Assemblée générale

• 28/07/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021

• 16/09/2021 (après bourse) : Résultats semestriels 2021

• 28/10/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 202





