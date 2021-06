02/06/2021 - 08:45

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Groupe Gorgé qui se tiendra le :



Vendredi 18 juin 2021 à 9h30

Au Cloud Business Center

10 bis rue du Quatre Septembre

75002 PARIS





L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 12 mai 2021.

Les documents prévus par l'article R225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

• Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

• Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'assemblée ;

• Certains de ces documents sont également accessibles sur notre site Internet.

L'avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale mixte est accessible sous format électronique sur le site de Groupe Gorgé : www.groupe-gorge.com





À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020. Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).



www.groupe-gorge.com







