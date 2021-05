11/05/2021 - 17:45





Groupe Gorgé franchit une nouvelle avec la signature d'un protocole d'accord avec la société australienne Total Marine Technology (TMT) pour répondre à l'appel d'offre de la marine australienne portant sur le renouvellement de ses moyens de chasse de mines avec des solutions robotisées.





Un partenariat stratégique avec un acteur local spécialisé

Groupe Gorgé, à travers sa marque ECA Group, et Total Marine Technology ont signé un protocole d'accord dans le but d'allier leurs savoir-faire respectifs dans le domaine des systèmes navals robotisés afin de s'associer pour le Programme SEA 1905 Phase 1 Tranche 1 de la Royal Australian Navy (RAN), la marine australienne, pour leurs futures capacités de lutte contre les mines et la surveillance maritime.

Les sociétés sont toutes les deux expertes en équipements robotiques dédiés aux environnements maritimes sévères depuis de nombreuses années au service de leurs clients dans les domaines de la Défense et de la Sécurité. Aujourd'hui, Groupe Gorgé et TMT annoncent leur partenariat et un engagement commun pour fournir à l'Australie la solution la plus performante et la plus avancée d'un point de vue technologique dans le cadre de SEA 1905. Des discussions sont déjà en cours entre les deux sociétés, et d'autres possibles partenaires australiens, pour développer davantage leur offre.





Le programme MCM australien en bonne voie

Le programme australien de lutte contre les mines et de surveillance maritime SEA 1905 a été annoncé en avril 2019 pour remplacer les quatre derniers chasseurs de mine « Huon-class Minehunter Coastal (MHC) ». En janvier 2021, la ministre de la Défense d'Australie a également annoncé que les nouveaux navires seraient basés sur le patrouilleur hauturier (OPV) de la classe ARAFURA. Les navires déploieront des systèmes robotisés modulables leur offrant des capacités de lutte anti-mine et de surveillance maritime. L'appel d'offres SEA 1905 Phase 1 - Tranche 1 est attendu pour le quatrième trimestre 2021. Selon l'amiral Michael Noonan pour Australiandefence.com.au, le calendrier du programme de la phase 1 du SEA 1905 est en bonne voie : « La première approbation gouvernementale a eu lieu, la seconde est prévue au troisième ou quatrième trimestre 2022, l'introduction de la capacité en 2023/2024 et l'IOC (capacité opérationnelle initiale) à la fin de 2024 ». L'Amiral Noonan a aussi évoqué un chiffre de A$3.3 –A$5 milliards (2.1 - 3.2 milliard d'euros) pour les futurs navires de lutte anti-mine et bâtiments hydrographiques.





Groupe Gorgé propose une solution unique sur le marché pour la chasse aux mine robotisée

Depuis plus de 50 ans, Groupe Gorgé, à travers sa marque ECA Group, conçoit, développe et maintient en condition des systèmes autonomes complets et intégrés basés sur les technologies téléopérés et autonomes pour le déminage en mer, tout en éloignant les équipages et le navire de la zone à risque. Ses systèmes de drone intégrés UMIS pour la détection, la classification, l'identification et la neutralisation de mines bénéficient des nombreuses années d'expérience en ingénierie et le développement de solutions, proposant des systèmes compactes, interopérables, modulables et évolutifs. Ils peuvent être opérés à partir de chasseurs de mine dédiés en tant que solution intégrée, mais également à partir d'un navire d'opportunité ou depuis la terre en tant que configuration transportable air/route. Cette solution est complète et éprouvée, ce qui la rend unique sur le marché des systèmes navals robotisés. Le groupe propose également des véhicules sous-marins autonomes adaptés aux profondeurs jusqu'à 6000 mètres pour l'hydrographie et l'océanographie.





Plus de 20 ans de partenariat avec la Royal Australian Navy

Les systèmes de Groupe Gorgé soutiennent plus de 30 marines dont la marine australienne. Auparavant, la société a fourni à la RAN ses robots PAP (Poisson Auto Propulsé) pour le déminage, en opération sur les chasseurs de mine Classe Bay jusqu'en 2001, et les a également maintenus en condition. A la fin des années 90, Groupe Gorgé a livré et installé à bord du navire classe Leeuwinn de la RAN un système de contrôle et commande OPSYS qui a été mis à jour en 2010. Actuellement, le groupe participe au projet SEA 1778, fournissant et intégrant deux « kits de commande à distance » sur deux bateaux afin de les transformer en drone de surface autonome (USV) pour remorquer le système australien de dragage de mines et de soutien (AMASS, Australian Minesweeping and Support System) pour la drague à influence.

En 2008/2009, Groupe Gorgé a également livré une suite logicielle (désormais intégrée dans la suite logicielle UMISOFT) au Service Hydrographique Australien pour l'acquisition et le traitement de données hydrographiques recueillies par les quatre catamarans de classe Paluma.





Total Marine Technology, un spécialiste des systèmes d'intervention à distance dans les environnements sous-marins difficiles

La société Total Marine Technology fut créée en Australie et compte aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication et l'opération de systèmes d'intervention à distance dédiés aux environnements sous-marins difficiles. Total Marine Technology a su développer des compétences et des technologies robustes permettant l'exploitation à des profondeurs de plus de 6000 mètres. TMT est actuellement le plus grand fournisseur de robots téléopérés (ROV) et d'outils d'intervention sous-marine en Australie. Elle est également très présente en Asie du Sud-Est, au Brésil et dans d'autres parties du monde.

TMT a démarré à partir d'une vision défiant les conventions établies autour de la robotique sous-marine. Jusque-là, les centres d'excellence se trouvaient en Europe et en Amérique. Les fondateurs de TMT étaient convaincus de la faisabilité et de l'intérêt d'implanter des services de conception, de fabrication et d'opération de ROVs à Perth, en Australie Occidentale. La société détient de nombreux brevets et poursuit activement un programme R&D avec l'ambition de repousser continuellement les frontières de la robotique pour les environnements sévères et dangereux.

TMT soutient avec fierté le domaine de la défense depuis 2014, grâce à un outillage adapté aux applications de la défense et à la gestion des équipements sous-marins et leur maintien en conditions opérationnelles. L'une des capacités industrielles souveraines de TMT est la gestion fiable des équipements et leur maintien en conditions opérationnelles.





« Nous sommes extrêmement heureux de faire équipe avec TMT, de renforcer notre position dans l'hémisphère sud et spécifiquement en Australie, et de contribuer à un programme durable qui est le SEA 1905 Tranche 1. Notre objectif est de partager et de mettre en œuvre nos compétences en association avec TMT pour fournir à la marine australienne des technologies de pointe éprouvées et adaptées à leur besoins opérationnels. Dans la durée, notre intention est d'adapter le système au fur et à mesure, en prenant en compte l'évolution de la menace ainsi que les technologies émergentes. » annonce Daniel Scourzic, Directeur des Programmes Stratégiques d'ECA Group.





« Nous sommes convaincus que notre collaboration avec ECA Group est un évènement important qui déclenchera d'autres opportunités dans le domaine de la défense, à travers la mise à disposition de nouvelles technologies dédiées et opérationnelles. Les forces de nos deux entreprises sont pleinement adaptées au besoin d'une solution intégrée et adaptable aux évolutions rapides dans le domaine de l'intervention sous-marine. Collaborer aux côtés d'ECA Group représente une réelle avancée pour TMT. Les technologies d'ECA Group et leur positionnement en tant que leader mondial sur ce secteur nous permettront d'améliorer nos capacités à cultiver de nouvelles compétences et à générer des emplois, tout en fortifiant et à diversifiant notre capacité de croissance. » déclare Paul Colley, Directeur Général de TMT.







A propos de Total Marine Technology

Total Marine Technology (TMT) est acteur de l'industrie marine depuis 1999. La société australienne fabrique des robots sous-marins téléopérés (ROV) robustes et fiables, et des outillages d'intervention sous-marine. Ses conceptions brevetées ont résisté à l'épreuve du temps. Sa diversité continue à repousser les limites quand il s'agit de fournir des résultats en matière de technologie dédiée aux environnements sévères. TMT est persuadé que l'association de conceptions exceptionnelles, d'excellence en ingénierie et d'une solide expérience des interventions hauturières lui permet de collaborer avec ses clients afin de développer des systèmes innovants ainsi que des produits qui mènent à la réussite.

TMT compte sur sa grande équipe d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent à notre usine de fabrication à Bibra Lake. Leurs expériences industrielles sont dans des domaines aussi divers que l'aéronautique et la course automobile, et leurs profils hétérogènes, allant d'ingénieur expérimenté jusqu'aux jeunes apprentis qui font leurs premiers pas dans le monde de l'industrie. Chez TMT, seules les directives et les processus acceptés par l'industrie sont utilisés pendant toute la phase de conception, ce qui inclut les normes australiennes et internationales.

En tant que fabricant et opérateur, TMT a la capacité unique de faire passer les personnes du processus de conception et de construction à l'environnement opérationnel offshore. Ses antécédents en matière de conceptions et de capacités éprouvées dans un environnement d'atelier intégré lui ont valu de nombreux prix de conception. Au cours de l'Australian Oil and Gas Expo 2014, TMT a présenté le système d'outil sous-marin de classe 1 à 4 le plus léger au monde, qui permettra à des ROVs plus petits d'offrir des fonctionnalités inégalées.

https://www.tmtrov.com.au





A propos de ECA Group

ECA Group est expert en matière de drones navals et de systèmes autonomes et l'un des leaders mondiaux dans ce secteur depuis 50 ans. Aujourd'hui, ECA Group maîtrise les drones sous-marins tout autant que les drones de surface ou aériens, ce qui lui permet de proposer une gamme très large et complète de systèmes de drones UMIS adaptés à tous les types et toutes les tailles de navires militaires.

En 2019, les marines belge et royale néerlandaise, leaders des opérations de lutte contre les mines en mer de l'OTAN, ont choisi ECA Group au sein du consortium BELGIUM NAVAL & ROBOTICS pour leur programme de remplacement des capacités de lutte contre les mines afin de fournir 10 systèmes de drones dont : 17 drones de surface (USV) INSPECTOR 125, 10 drones aériens (UAV) UMS Skeldar V-200, 20 drones sous-marins (AUV) A18-M, 15 sonars remorqués T18-M, 15 robots téléopérés (ROV) pour l'identification des mines SEASCAN MK2, 42 robots de neutralisation K-STER C, une suite logicielle pour la préparation des missions, le contrôle des drones et le traitement des données, ainsi qu'un système de commandement et de contrôle (C2) conteneurisé.

www.ecagroup.com





A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020. Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

www.groupe-gorge.com









