26/06/2024 - 09:10

Groupe ETPO SA

(Anciennement COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES)

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

www.groupe-etpo.fr

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 25 JUIN 2024

Saint-Herblain, le 26 juin 2024

L'Assemblée Générale des Actionnaires de Groupe ETPO SA (anciennement CIFE) s'est réunie physiquement le mardi 25 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Jean-Charles ROBIN, Président du Conseil d'Administration de la société. Il était accompagné de Monsieur Olivier TARDY, Directeur général.

Monsieur Patrick ZULIAN, Administrateur et Monsieur JEAN-FRANCOIS DELCAIRE ont été désignés scrutateurs de séance.

Préalablement à l'Assemblée, la société n'a pas reçu de questions écrites d'actionnaires.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 98,04 % des droits de vote en AGO et en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n°60 du 17 mai 2024 ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale, et notamment celles concernant :

L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023 et

Le projet d'affectation de résultat de l'exercice 2023 ;

Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier TARDY ;

; La ratification de la cooptation et le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Charles ROBIN ;

; La ratification de la cooptation du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick ZULIAN ;

; La ratification de la cooptation du mandat d'Administratrice de Madame Aude MAURY ;

; La nomination du cabinet RSM PARIS en qualité de OTI en charge de certifier les informations en matière de durabilité ;

La modification de la dénomination sociale en Groupe ETPO SA et de l'article 3 des statuts.

Le détail des votes par résolution est disponible sur le site https://www.groupe-etpo.fr/investisseurs/assemblee-generale/

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a approuvé la date de mise en paiement du dividende de 0,59 euros par action le 04 juillet 2024 (date de détachement ex-date : 02 juillet 2024, record date au 03 juillet 2024).

______________

À propos du Groupe ETPO : Le cœur de métier du Groupe ETPO qui a réalisé un chiffre d ‘affaires de 242 M€ en 2023 est la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment). Avec plus de 700 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE Depuis janvier 2024, le Groupe est contrôlé majoritairement par le Groupe Spie batignolles SAS. Site internet https://www.groupe-etpo.fr/ Contact : contact.cife@etpo.fr

À propos du Groupe Spie batignolles : Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2023 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 8.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr