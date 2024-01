15/01/2024 - 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 janvier 2024

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce l'acquisition de la Maison de Haute parfumerie et d'art de vivre à Aix en Provence « Rose et Marius ».

Créée en 2012 et labellisée depuis 2017 « Artisans d'Art », Rose et Marius propose des créations parfumées inédites et raffinées distribuées dans sa boutique à Aix en Provence et dans des lieux d'exception en France et à l'International. Tous les produits sont fabriqués de façon artisanale, localement en Provence, avec les plus belles matières premières naturelles, que ce soit pour la création des parfums ou leurs formulations.

Après plusieurs acquisitions stratégiques dans le commerce de détail (Allemagne, France, Belgique, Slovaquie), BOGART poursuit sa stratégie de croissance externe avec le rachat d'une nouvelle marque dans son métier d'origine de fabricant de parfums et cosmétiques.

Bogart mettra à disposition de Rose et Marius son expertise de fabricant, son réseau de distribution intégré (parfumeries April) et lui donnera les moyens de son développement à l'international.

Cette opération sera financée sur fonds propre.

