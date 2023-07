27/07/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 juillet 2023

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 de 138,8 M€ (+6,0%) :

Croissance à deux chiffres de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques

Mise en œuvre de la réorganisation du réseau April France et Belgique

Confirmation des objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de progression de la rentabilité sur l'exercice

La dynamique d'activité s'est poursuivie dans de bonnes conditions au 2ème trimestre 2023 tirée par l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques. En parallèle, le groupe a opéré des mesures d'optimisations stratégiques sur son réseau de magasins en Belgique et a terminé celles annoncées en France[1].

Au terme de ce 1er semestre 2023, Bogart Fragrances & Cosmétiques dépasse le niveau de chiffre d'affaires élevé de l'an dernier (+14,4% de croissance). L'activité Bogart Beauty Retail est en croissance de +4,0% et tient compte d'un effet périmètre suite aux mesures de réorganisation du réseau et un impact ponctuel de change. A périmètre et changes constants, cette activité est en croissance de +7,6% au 1er semestre 2023.

Revenus en M€ (non audités) 2022 2023 Variation (%) Chiffre d'affaires T1 55,3 64,8 +17,2% Chiffre d'affaires T2 75,7 74,0 - 2,2% Bogart Fragrances & Cosmétiques 13,7 14,6 +6,6% Bogart Beauty Retail 62,0 59,4 -4,2% Autres revenus T2[2] 3,8 3,1 -18,4% Chiffre d'affaires S1 131,0 138,8 +6,0% Bogart Fragrances & Cosmétiques 24,3 27,8 +14,4% Bogart Beauty Retail 106,7 111,0 +4,0% Autres revenus S12 5,9 5,9 -6,3% Total revenus S1 136,9 144,7 +5,4%

La société présente également en annexe son chiffre d'affaires à périmètre et changes constants.

Nouvelle progression de Bogart Fragrances & Cosmétiques

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'établit à 74,0 M€ (-2,2% à périmètre et changes courants et +6,2% à périmètre et changes constants) tiré par l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques (+6,6%) alors que l'activité Bogart Beauty Retail est en repli de -4,2% lié à un effet périmètre (impact des fermetures de magasins April en France et en Belgique et effets liés à l'intégration de Fann) et un impact change. A périmètre et changes constants la croissance du chiffre d'affaires de Bogart Beauty Retail est de + 6,3% au 2ème trimestre 2023.

Sur le 1er semestre 2023, l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires de +14,4%, à 27,8 M€ (+14% à périmètre et changes constants). Les marques Jacques Bogart, Piaubert et Stendhal (notamment la partie maquillage) ont poursuivi leur très bonne dynamique d'activité à l'export.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail s'élève à 111,0 M€ au 1er semestre 2023 contre 106,7 M€ au 1er semestre 2022, soit une croissance de +4,0%, avec une activité dynamique en particulier en Allemagne et à Dubaï. Le chiffre d'affaires de ce 1er semestre 2023 tient compte d'un effet périmètre pour 2,2 M€ lié aux mesures de réorganisations stratégiques menées en Belgique pour optimiser le réseau et celles annoncées et désormais terminées en France[3]. Ce plan d'action a conduit à des fermetures progressives de magasins (9 magasins en Belgique et 17 magasins en France dont 4 magasins sur la fin du 1er semestre 2023). A noter également un impact de change, en particulier en Israël, de -1,6 M€. A périmètre et changes constants, la croissance est de +7,6 %.

Au terme de ce 1er semestre 2023, le Groupe affiche donc un chiffre d'affaires de 138,8 M€ en croissance de +6,0% à changes courants et +8,8% à périmètre et changes constants.

Perspectives 2023 : confirmation des objectifs

Bogart anticipe une croissance de ses deux activités au 2nd semestre, malgré les effets de variation de son périmètre.

Le Groupe rappelle que les nouveaux lancements de parfums et cosmétiques sont positionnés au second semestre et viendront soutenir la dynamique de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques sur cette période. La marque Jacques Bogart lancera un nouveau parfum Silver Scent et Carven un nouveau duo masculin/féminin (Carven c'est Paris La Nuit). Stendhal lancera également la ligne Rosis Delicatea dédiée aux peaux sensibles et envisage l'élargissement de sa distribution à de nouveaux territoires.

L'activité Bogart Beauty Retail devrait continuer à profiter d'une bonne dynamique générale d'activité sur ses différentes zones géographiques alors que les mesures de réorganisation stratégiques en Belgique et celles annoncées en France ont été réalisées. La Belgique devrait bénéficier d'ailleurs au 2ème semestre d'un plan de redynamisation sur son périmètre resserré avec une évolution significative de l'offre de l'enseigne April.

Au final, le Groupe confirme son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en croissance sur l'exercice et d'un fort redressement de sa rentabilité en phase avec ses standards habituels grâce aux mesures de réorganisation et d'optimisation du réseau sur son activité retail (en France et en Belgique).

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2023 : Jeudi 28 septembre 2023

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

ANNEXES

Chiffre d'affaires T2 2023 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ 2022 2023 Var. % Chiffre d'affaires T2 74,5 79,1 +6,2% Bogart Fragances et Cosmétiques 13,9 14,7 +5,8% Bogart Beauty Retail 60,6 64,4 +6,3% Autres revenus T2 3,8 3,1 -18,4% Total revenus T2 78,3 82,2 +5,0%

Chiffre d'affaires S1 2023 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ 2022 2023 Var. % Chiffre d'affaires S1 128,8 140,1 +8,8% Bogart Fragances et Cosmétiques 24,3 27,7 +14,0% Bogart Beauty Retail 104,5 112,4 +7,6% Autres revenus S1 6,3 5,9 -6,3% Total revenus S1 135,1 146,0 +8,1%

[1] Cf communiqué du 19 janvier 2023

[2] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[3] Cf communiqué du 19 janvier 2023